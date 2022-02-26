О психологических спецоперациях Запада, или В надежде на соразмерный ответ, - Ю.Борисов

11:18 27.02.2022 ЮРИЙ БОРИСОВ | 27.02.2022



Все очень серьезно



Как известно, больше всего врут на рыбалке и на войне. Однако во втором случае это называется военной хитростью и рассматривается как законный способ обеспечения боевых действий. А на военном языке именуется спецпропагандой, или психологической войной. Автор этих строк знает об этом не понаслышке, поскольку немало лет прослужил в органах спецпропаганды Советской армии, где это дело было поставлено на высоком профессиональном уровне.



Так вот, в наших учебниках и методических пособиях хотя и утверждалось, что, прежде всего, наша сила в правде, но в то же время в боевых условиях в интересах своих вооруженных сил прямо рекомендовались дезинформационные мероприятия и кампании по введению в заблуждение войск и населения противника. И нас обучали методам такой работы.



Офицеры подразделения спецпропаганды политуправления Южной группы войск Советской армии на учениях в Венгрии. В центре автор данной статьи. 1990 г.



Офицеры подразделения спецпропаганды политуправления Южной группы войск Советской армии на учениях в Венгрии. В центре автор данной статьи. 1990 г.



То, что делают некоторые номинально российские СМИ после начала специальной операции ВС РФ на Украине 24 февраля, живо напомнило мне полученные тогда уроки. С одной существенной разницей. Сейчас все происходит не в учебном, а в реальном боевом режиме. И эта спецпропаганда работает против нашей страны в интересах противника, который время зря не терял. За тридцать лет засилья в РФ "общечеловеческих ценностей", а проще говоря, американской идеологии, на российской территории обустроена вышколенная и материально обеспеченная система психологической обработки наших сограждан.



Плоды хорошо видны. Один наглядный пример. На днях по дороге на эфир одного из центральных телеканалов я имел "удовольствие" полтора часа слушать лекцию в исполнении таксиста, которую можно назвать полным собранием сочинений массовой антироссийской пропаганды. Здесь было все – от безумного Сталина, затеявшего бессмысленную войну с Гитлером, до красавца Навального, который, ясное дело, придет и порядок наведет. Я даже не возражал, чтобы ненароком не прервать этот образцово-показательный поток красноречия. Правда, в конечном счете не выдержал и сказал ему, что, по-моему, его голова подключена каким-то волшебным шлангом прямо к сливному бачку "Эха Москвы" без малейшего участия его собственного мозга.



И это не уникальный случай. Принятые буквально в первые часы после развала СССР под диктовку американских инструкторов российские законы о свободе информации, действующие в своей основе по сей день, породили атмосферу вседозволенности и безответственности для каких угодно изданий с мутным происхождением и даже открыто находящихся на содержании Запада.



Хотя кое-какие меры для ограничения этой вольницы в последнее время принимаются, они явно недостаточны. О чем свидетельствует разливанное море дезинформационного "продукта", который стал выдаваться "на-гора" этими специфическими СМИ сразу после начала специальной военной операции на Украине. Совершенно очевидно, что такой массированный, целенаправленный выброс всевозможной "дезы" никак не может быть спонтанным явлением. Он требует систематической, хорошо организованной, централизованной работы с заранее подготовленными инструкциями, тезисами и аргументами. Против России в данном случае работает мощная машина вражеской пропаганды, находящаяся частично на российской территории. Подтверждением этого является жесткая, хотя явно запоздалая реакция российских официальных ведомств.



Установлены факты распространения недостоверной информации в СМИ



26 февраля 2022 года



В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ресурсов "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона", "New Times", "Дождь", "Свободная Пресса", "Крым.Реалии", "Новая Газета", "Журналист", "Лениздат".



На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны.



В случае неудаления упомянутой недостоверной информации, доступ к этим ресурсам будет ограничен согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".



Роскомнадзор также приступил к проведению административных расследований по факту распространения недостоверной общественно значимой информации перечисленными СМИ. Это правонарушение влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 КоАП РФ в виде административного штрафа на сумму до 5 млн рублей.



Роскомнадзор настоятельно рекомендует редакциям средств массовой информации до выпуска в свет (эфир) материалов согласно статье 49 Закона о СМИ устанавливать их достоверность.



Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают достоверной и актуальной информацией.



Все очень серьезно. В условиях реальных боевых действий, которые ведутся российскими войсками на Украине, недостоверные сообщения российских СМИ на данную тему могут не только ввести в заблуждение часть граждан, но и повлиять на развитие событий и даже на ход боевых действий. Повлиять вплоть до человеческих жертв. Особенно, если такие фальшивки широко используются в качестве оружия информационной войны.



Российская специальная военная операция на Украине



26 февраля 2022 г. ТАСС. Минобороны России призывает не распространять недостоверную информацию о ходе военной операции на Украине и обещает регулярно публиковать точные сведения. Призываем все редакции СМИ быть бдительными и не становиться слепыми жертвами западных кураторов информационного давления на нашу страну… В министерстве отметили, что по мере успешного выполнения задач российскими военными нарастает число "истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой "диванными войсками Украины" в социальных сетях". В военном ведомстве напомнили, что предупреждали все средства массовой информации о готовящихся СБУ информационных вбросах и призывали быть предельно внимательными. "Однако, к сожалению, отдельные российские СМИ и прежде всего "Новая газета" нас не услышали. Они активно продвигают фейковую информацию, подготовленную обкуренной шайкой националистов и СБУ. Оперативно транслируют любые украинские фейки практически одномоментно с их публикацией в соцсетях", - сообщили в министерстве, отметив, что "шаблоны этих фейков, когда-то утвержденные и давно опубликованные в методичках центров пропаганды США и их союзников по НАТО, не претерпели изменений". Как подчеркнули в военном ведомстве, целями распространения фейков являются попытки любыми способами дискредитировать российские вооруженные силы.



В данном неблаговидном контексте особенно ярко засветилась небезызвестная "Новая газета", главреду которой Дмитрию Муратову по каким-то непонятным основаниям недавно была выписана Нобелевская премия мира. И нынешнюю откровенно провокационную деятельность указанного издания трудно воспринимать иначе как отработку западных тридцати сребреников.



Что же касается практической стороны дела, то западная спецпропаганда и ее местные филиалы, давно перешедшие в случае с Россией на боевой режим работы, активнейшим образом разгоняют серийную дезинформацию о действиях российских войск на Украине. Цель этих манипуляций – внушить местному населению ужас перед "русским нашествием" и подвигнуть его на сопротивление "агрессору".



Сверхзадачей данной спецоперации западных органов психологической войны, в которую, увы, втянута часть российских СМИ, является максимальное затягивание военных действий с пролитием огромного количества крови. С конечной целью в виде полного устранения Русского мира на пути Запада к восстановлению его мирового господства. С этой целью в мировом Интернете бесконечно публикуются фальшивки о "преступления и зверствах" русских агрессоров, занятых убийствами мирных жителей, обстрелами жилых кварталов, грабежами и насилием.



Пропаганда



При этом действительно достоверная информация о крайне бережном отношении представителей ВС РФ к населению Украины и его имуществу полностью игнорируется либо замалчивается.



Вот только один красноречивый, но далеко не единичный факт, ставший известным мне из заслуживающих доверия источников с места событий в Херсонской области. За двадцать минут до ракетного удара по позициям зенитно-ракетного дивизиона С-300 ВСУ в пригороде Новой Каховки российское командование предупредило по телефону дежурного по дивизиону о предстоящем ударе и попросило всех военнослужащих покинуть расположение части. Это и было выполнено. В результате матчасть ЗРДН была полностью уничтожена, личный состав потерь не понес.



Само собой разумеется, что в СМИ вы такого не найдете. Даже некоторые государственные информационные агентства РФ прибегают к весьма странному способу освещения событий на Украине, при котором добрых 70% их материалов состоит из сообщений западных источников, как правило, антироссийских. Найти там сколько-нибудь связное описание действий ВС РФ практически невозможно.



Не говоря уже о полном извращении западной и прозападной пропагандой причин украинского кризиса, исходным пунктом которого является организованный и проплаченный Западом насильственный государственный переворот, совершенный в Киеве 8 лет назад.



"Проблема в том, что на прилегающих к нам территориях, – замечу, на наших же исторических территориях, – создается враждебная нам "анти-Россия", которая поставлена под полный внешний контроль, усиленно обживается вооруженными силами натовских стран и накачивается самым современным оружием.



… Мы видим, что те силы, которые в 2014 году совершили на Украине госпереворот, захватили власть и удерживают ее с помощью, по сути, декоративных выборных процедур, окончательно отказались от мирного урегулирования конфликта.



…Мы с уважением относимся и будем так же относиться ко всем вновь образованным на постсоветском пространстве странам. Мы уважаем и будем уважать их суверенитет, и пример тому – помощь, которую мы оказали Казахстану, который столкнулся с трагическими событиями, с вызовом своей государственности и целостности. Но Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины.



…Должен обратиться и к военнослужащим вооруженных сил Украины. Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды, прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом"



(Из обращения В. Путина к народу России 24 февраля 2022 г.)".



К великому сожалению, эта позиция руководства России, основанная на понимании высших государственных интересов страны и жизненных нужд ее народа, так и не стала позицией тех номинально российских СМИ, которым сейчас вынесено предупреждение о недопустимости явно антироссийской деятельности.



Только жизнь показывает, что таких деликатных мер, как предупреждения, уже недостаточно. Источник - fondsk.ru

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