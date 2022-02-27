Провалы в информационной войне недопустимы! - Дм.Седов

11:20 27.02.2022

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 27.02.2022



Об освещении специальной военной операции на Украине



События развиваются так стремительно, что жизнь вносит коррективы в планы специальной военной операции ВС РФ и милиции ЛДНР на Украине.



По ходу продвижения наших войск образовались очаги сопротивления, которые требуют серьезного приложения сил. Будут и потери с обеих сторон. Речь идет об обороне крупных украинских городов, и прежде всего Киева. Войска приступают к решению этой задачи. Тем более необходимо учитывать особенности психологии войны. Игнорировать их абсолютно недопустимо.



Условия работы ВС РФ ухудшаются провалами российских СМИ в информационном противоборстве. Эти провалы дают возможность противнику мотивировать часть населения в свою пользу. В результате информационных акций киевского режима среди населения крупных городов Украины поднимается волна шовинистических русофобских настроений. В украинских СМИ и социальных сетях непрерывно мелькают кадры убитых и взятых в плен бойцов РФ, разбитой и сожженной российской техники, пропагандируются "подвиги" бойцов украинской армии и неудачи отдельных российских подразделений. У населения Украины целенаправленно создается ложное впечатление об остановке спецоперации, о неспособности ее командования. Усиленно внушается идея о том, что Украина – жертва "путинской агрессии", не прекращаются сравнения происходящего с гитлеровской агрессией.



Слышатся призывы превратить города в "неприступные крепости", при штурме которых российские солдаты полягут в могилы. По сообщениям с мест, под воздействием интенсивнейшей пропагандистской обработки даже русские граждане Украины, протестовавшие против переворота 2014 года, записываются в территориальную оборону.



Наиболее эффективное противодействие этой кампании оказывают рядовые российские и донецкие участники блогосферы, в том числе в своих роликах в Тик Ток. Почему-то в большой эфир не выпускают военных корреспондентов, прекрасно показавших себя в других горячих точках. На основных телеканалах продолжают идти скучнейшие ток-шоу с записными говорунами, для которых заранее выделяется сетка. А репортажей с поля боя нет! А ведь именно такие репортажи, показывающие реальные потери ВСУ и успехи ВС РФ, способны сбить волну фальшивой эйфории, поднятую киевским режимом, а значит, снизить количество потенциальных жертв боестолкновений.



Украинским "патриотам" нужно постоянно напоминать, что Украина пожинает плоды политики режима "наркоманов и неонацистов". Представителям действующей ныне киевской власти придется взять на себя ответственность за тяжесть последствий от операции, например продовольственную и энергетическую блокаду крупных городов перед штурмом. Такую же блокаду, какую ВСУ осуществляли по отношению к городам Донбасса.



В спецоперации речь идет об очень серьезных вещах, в том числе о кардинальной перестройке отношений России с Западом. Этот процесс обещает быть весьма болезненным. Уже сейчас в социальных сетях появляются жалобы на то, что российские военные не принимают мер в отношении местных нацистов. Высказываются пожелания, чтобы их отлавливали и лишали их свободы до суда. Если Москва заявила о необходимости денацификации Украины, денацифицировать надо быстро и решительно.



Было бы желательно довести до солдат ВСУ элементарную мысль о том, что, защищая киевский режим, они защищают ненавистную им олигархическую касту и выродков, толкнувших их в пламя войны. Тем русским, которых перекрестили за тридцать лет в "украинцев", придется делать свой выбор не эмоциями, а головой. Успешное завершение специальной военной операции перечеркнет прошлое. И чем быстрее будущее, пока скрытое в тумане, станет для жителей Украины ясным, тем быстрее люди поймут, что требование денацификации – не просто слова. Промедление смерти подобно.