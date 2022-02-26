Флагман укрфлота "Гетман Сагайдачный, похоже, самоликвидировался в бухте Николаева

16:41 27.02.2022

ИРИНА СОКОЛ

СМИ сообщили об уничтожении флагманского корабля украинского флота – "Гетмана Сагайдачного"



Официально эта информация не получила подтверждения.

По неподтвержденным данным, Украина лишилась своего флагманского корабля.



Сообщается, что единственное боевое судно корабль ВМСУ 2-го ранга затоплено.



При этом как информирует российский военкор Юрий Котенок, "последнее военно-морское наследие СССР" – флагман "Гетман Сагайдачный" – затоплен самими украинскими военными.



Корабль заминировали и взорвали якобы для того, чтобы его не смогли захватить российские военные, так как фрегат не мог оказать реального сопротивления, отмечает Avia.pro.



Информацию о затоплении судна в территориальных водах Украины подтверждают СМИ этой страны, однако нет никакой официальной информации на этот счет.



Также нет фото- и видеоматериалов, подтверждающих уничтожение флагмана.



По словам специалистов, военным РФ вряд ли бы понадобился устаревший 30-летний корабль.



"Гетман Сагайдачный" был заложен 5 октября 1990 года на заводе "Залив" в Керчи.



Изначально корабль получил название "Киров", однако в 1992 году, после перехода в состав ВМС Украины, корабль был переименован.



По некоторым данным, украинский флот лишился своих военных кораблей. Это произошло спустя час после начала военной спецоперации РФ.