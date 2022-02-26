|Флагман укрфлота "Гетман Сагайдачный, похоже, самоликвидировался в бухте Николаева
16:41 27.02.2022
ИРИНА СОКОЛ
СМИ сообщили об уничтожении флагманского корабля украинского флота – "Гетмана Сагайдачного"
Официально эта информация не получила подтверждения.
По неподтвержденным данным, Украина лишилась своего флагманского корабля.
Сообщается, что единственное боевое судно корабль ВМСУ 2-го ранга затоплено.
При этом как информирует российский военкор Юрий Котенок, "последнее военно-морское наследие СССР" – флагман "Гетман Сагайдачный" – затоплен самими украинскими военными.
Корабль заминировали и взорвали якобы для того, чтобы его не смогли захватить российские военные, так как фрегат не мог оказать реального сопротивления, отмечает Avia.pro.
Информацию о затоплении судна в территориальных водах Украины подтверждают СМИ этой страны, однако нет никакой официальной информации на этот счет.
Также нет фото- и видеоматериалов, подтверждающих уничтожение флагмана.
По словам специалистов, военным РФ вряд ли бы понадобился устаревший 30-летний корабль.
"Гетман Сагайдачный" был заложен 5 октября 1990 года на заводе "Залив" в Керчи.
Изначально корабль получил название "Киров", однако в 1992 году, после перехода в состав ВМС Украины, корабль был переименован.
По некоторым данным, украинский флот лишился своих военных кораблей. Это произошло спустя час после начала военной спецоперации РФ.