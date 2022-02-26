 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чжан Цзядун: Пост-украинский мир. Борьба обостряется
19:18 27.02.2022

Хуаньцю шибао, Китай
26.02.2022

Соединенные Штаты и Европа согласились защищать суверенитет Украины, но расходятся во мнениях относительно того, как реагировать на действия России. После крымского кризиса США и ЕС пришли к разным выводам: Вашингтон считал, что давления на Россию недостаточно, а системе альянсов не достает сплоченности, что дает Москве шанс выкрутиться. Европейские страны, особенно Франция и Германия, считали, что в таком деликатном вопросе не стоит провоцировать Россию и нужно продолжать общение и переговоры. Долгое время страны Евросоюза доминировали в посредническом процессе, связанном с конфликтом на востоке Украины. Соединенные Штаты же отсутствовали в двух Минских соглашениях. Внезапное обострение украинского кризиса также доказало бессилие европейских стран в вопросах безопасности. Стратегия европейской безопасности вернулась к старой модели конфронтации с Россией и доминирования НАТО на Западе.
Расширение НАТО на восток и обострение украинского кризиса на самом деле являются взаимосвязанными причиной и следствием. Если судить только по одному принципу, например, по принципу суверенитета, результат будет очевиден. Но многие события в мире часто не так просты. Принцип суверенитета является основой современного международного порядка. На его основании каждой стране также необходимо выбирать путь и направление в соответствии со своими национальными условиями и международным окружением. Украина оказалась в трещине, образовавшейся из-за геополитической конкуренции, а внутри нее существует множество глубоких этнических и культурных разногласий. Кроме того, она не настолько велика, чтобы самостоятельно решать свою судьбу, и не настолько мала, чтобы ее можно было игнорировать, чтобы получить дипломатическую свободу. Если такие страны перейдут на сторону какого-либо блока и сблизятся с какой-либо стороной, они столкнутся с сильными международными и внутренними реакционными силами, что может породить большие проблемы. Украинский кризис оказал целый ряд последствий на мировое устройство: Украине был нанесен огромный ущерб, Россия стала еще более изолированной, автономия системы безопасности европейских стран ослабла, а статус США и НАТО стал более заметным.

Поэтому украинский кризис является проблемой не только для Киева, но и для международного сообщества. С точки зрения международного права Украина имеет право решать свои внутренние и внешние дела. С точки зрения международной безопасности, с распадом Советского Союза и Организации Варшавского договора дальнейшее существование и расширение НАТО ведет к все большему дисбалансу в структуре международной безопасности, что уже стало серьезной угрозой ее стабильности. Таким образом, суверенные права Украины накладывают большие социальные проблемы на международное сообщество.

Это поставило многие страны перед дилеммой: они не хотят дальнейшего обострения российско-украинского конфликта и не хотят сидеть сложа руки и наблюдать, как НАТО продолжает расширяться. Этой альтернативы можно избежать. С исторической и практической точки зрения наилучшим выбором для Украины является внутренний мир и нейтралитет в международном плане, где она продолжает действовать как "ворота в Европу", а не становится геополитическим барьером между Россией и Западом, за который постоянно ведется борьба. Только таким образом международное сообщество может освободиться от конфликта между суверенными правами одной страны и международной безопасностью.

Чжан Цзядун (张家栋) - профессор Центра американских исследований Фуданьского университета

Источник - inosmi.ru
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