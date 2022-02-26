Скончался народный артист Кыргызстана дирижер Сагынбек Акматалиев

20:04 27.02.2022

Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Культура и искусство Кыргызской Республики понесли невосполнимую утрату. 27 февраля на 70-м году ушел из жизни народный артист КР, известный дирижер Сагынбек Акматалиев.



Он родился 1 декабря 1952 года в селе Асылбаш Сокулукского района.



В 1967-м обучался в музыкальном училище имени Мураталы Куренкеева, в 1972-1976 годах - в Институте искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой, в 2005-м учился в классе профессора Насыра Давлесова на факультете "Дирижер оркестра" и окончил его с отличием.



Во время учебы в 1970 году работал музыкантом-исполнителем оркестра народных инструментов имени Карамолдо Орозова. Позже работал концертмейстером оркестра, руководителем ансамбля комузистов "Атай", гастролировал по многим странам мира. В 2005-м назначен главным дирижером и художественным руководителем оркестра. До 1 февраля 2022 года работал художественным руководителем и главным дирижером оркестра народных инструментов.



В составе оркестра и ансамбля комузистов был участником и лауреатом многих союзных и международных конкурсов-фестивалей.



Был широко известен не только как мастер-комузист, но и как аранжировщик, дважды был удостоен звания "Лучший аранжировщик года". Разработал более 200 мелодий: "Арман" (Т.Казаков), "Сагындым туулган жер сени" (Р.Абдыкадыров), "Узулбогон умуттор" (С.Жумалиев), а также А.Бедиярова, Э.Мааданбекова, А.Керимбаева, К.Эралиева, А.Бодошова, Н.Давлесова, С.Бактыгулова, Т.Чокиева и других композиторов, Н.Абдрахманова "Сон-Кол баяны", "Алтын балалык", Ш.Шеркулова "Журок толкуйт", "Эргиме", А.Огонбаева "Маш Камбаркан", А.Бодошова "Заман закымдары", "Бекназар баатыр арманы" и другие.



Заслуги Сагынбека Акматалиева в развитии кыргызской национальной музыки высоко оценены государством и отмечены рядом высоких наград и почетных грамот. В 2011-м присвоено почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики".