Крупнейший и единственный в мире самолет Ан-225 "Мрия" сгорел в аэропорту Гостомеля

20:22 27.02.2022

Анастасия Лежепекова



Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" уничтожен в аэропорту Гостомеля неподалеку от Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Укроборонпром"



"Уничтожен флагман украинской авиации - легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло в аэропорту Антонова в Гостомеле под Киевом, где находился самолет", - рассказали в концерне.



Аэродром Гостомель входит в состав авиакомплекса "Антонов". Аэродром используется как гражданской, так и экспериментальной авиацией.



Согласно сайту мониторинга воздушных судов Flight Radar, самолет АН-225 "Мрия" с бортовым номером UR-82060 5 февраля прилетел из аэропорта Биллунд в Дании в "Антонов". После борт не покидал аэропорт.



АН-225 "Мрия" - самый крупный транспортный самолет в мире, созданный в СССР. После распада перешел в собственность Украины. Изначально было заложено две машины; в настоящее время только один экземпляр находится в летном состоянии и эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines.



Первые сообщения об уничтожении судна появились в сети еще три дня назад, но информацию опровергли.. "Антонов" пока не владеет точной информацией по поводу AН-225. "Пожалуйста, дождитесь официальной информации", - сказали в компании.



Ранее в Минобороны РФ сообщили, что массовое применение боеприпасов в близи аэродрома Гостомель начали подразделения ВСУ.