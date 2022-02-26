 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 28.02.2022
00:12  Пенсионеров в Кыргызстане все больше. Как уберечь их от бедности? - А.Бенгард
Воскресенье, 27.02.2022
20:22  Крупнейший и единственный в мире самолет Ан-225 "Мрия" сгорел в аэропорту Гостомеля
20:04  Скончался народный артист Кыргызстана дирижер Сагынбек Акматалиев
19:26  "Черная дыра" туркменской экономики, - Сердар Айтаков
19:18  Чжан Цзядун: Пост-украинский мир. Борьба обостряется
17:58  На довыборах в КырПарламент от Бишкека лидируют - грэпплер Муртазалиев и экс-вице-премьерша Сурабалдиева
16:41  Флагман укрфлота "Гетман Сагайдачный, похоже, самоликвидировался в бухте Николаева

11:20  Провалы в информационной войне недопустимы! - Дм.Седов
11:18  О психологических спецоперациях Запада, или В надежде на соразмерный ответ, - Ю.Борисов
10:31  50 кандидатов участвуют в повторных выборах в двух округах Бишкека
10:11  Олег Царев - будущий глава Новой Украины?
09:44  Демографические "ножницы": высокая рождаемость создает новые проблемы для Казахстана?
09:41  "Всадники апокалипсиса": каким должен быть глава Казправительства? - Ю.Кисткина
09:37  Уроки Карачаганака. Во время забастовки руководители не должны находиться в Лондоне или Милане, - Г.Кенжегалиева
09:35  Переключится ли Путин с Украины на Казахстан - казэксперты спорят
09:33  Рикошеты глобальных конфликтов по карманам казахстанцев, - Расул Рысмамбетов
09:28  Январская трагедия: кому проиграл информационную войну Токаев
09:00  Узбекистан успешно эвакуировал своих граждан (90 чел.) из Украины. Автобусами в Польшу
08:32  Владимир Жириновский впал в кому?
00:50  Миллер над схваткой: Газовый транзит через Украину зашкаливает, - "СП"
00:47  Рутина беззакония на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
00:38  Политический театр на Украине должен быть закрыт, - Игорь Караулов
00:10  США вели секретные переговоры с Китаем по поводу Украины, - "МК"
Суббота, 26.02.2022
19:19  Мировая гибридная война в стратегии США и НАТО, - Александр Бартош
18:06  Отключение РФ от SWIFT усилит другого стратегического соперника Запада – Китай
17:53  Бишкек. Повторные выборы. Задержаны за подкуп агитатор и руководитель штаба кандидата
16:45  Ну что, сынку, помогли тебе твои янки? - Геворг Мирзаян
15:59  Реклама "казахских мародеров" – это хуже, чем "Борат"! - Н.Нуртазина
15:18  Легенды не умирают. Памяти академика-археолога Э.Ртвеладзе
12:15  В России предложили новый способ постановки иностранцев на миграционный учет
11:26  Украина – бои на четырех направлениях и в информационном пространстве, - В.Прохватилов
11:12  Влиятельный тадж-чиновник Рохбар отрицает инфу о $10 млн в Credit Suisse
11:02  Новый министр образования и науки Таджикистана Саидзода. Кто он?
10:40  К вопросу об истоках "украинской проблемы", - Данияр Ашимбаев
10:37  В ЕАЭС поищут единый ответ на внешнее давление. В Нур-Султане прошло заседание межправсовета союза, - "Къ"
10:27  Призраки над Киевом. Машина украинской дезинформации набирает бешеные обороты, - В.Пойманов
10:24  Трубопроводная политика: что будет, если Путин перекроет газ в Европу? - Spectator
08:29  Ранее непобедимый каз-боксер Канат Ислам обидно проиграл по очкам британцу Келли
08:27  Миллиарды Зеленского. Президент Украины стал главным коррупционером страны, - Игорь Веремеев
08:10  Командовавшего обороной Харькова полковника Громадского убило детонацией
07:57  Счет пошел на часы: Когда Киев сдастся Российской армии, - Е.Жуков
07:02  ДонбассФронт. Укрармия сдала Старобельск и Северодонецк
01:46  Новый Минобраз (Рахим Саидзода) и другие кадровые подвижки в Таджикистане
01:01  Цены на нефть получили военную премию
00:58  Если Росатом попросят из Европы, то в Узбекистане и Казахстане у него все лучше сложится, - Анна Козырева
00:57  Тяжелый год председательства Казахстана в СНГ, - Алексей Чекрыжов
00:54  Ирак в затяжном кризисе, - Леонид Савин
00:53  В Туркменистане изобрели антиковидный хлеб, но не могут обеспечить госмагазины даже обычным
00:50  Началась ли Первая глобальная война? - В.Винников
00:39  Может ли Китай стать посредником между Россией и Украиной, - В.Скосырев
00:27  Генерал Назарзода - новый протектор Таджикистана на Памирах (нач-к УВД ГБАО)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Пенсионеров в Кыргызстане все больше. Как уберечь их от бедности? - А.Бенгард
00:12 28.02.2022

21 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД

Ежегодно в Кыргызстане численность пенсионеров в среднем увеличивается на 20 тысяч человек. К концу 2030-го, по прогнозам Социального фонда, их будет более 900 тысяч. Сможет ли государство обеспечить всех достойными пенсиями? В условиях высокой неформальной экономики и отказа молодежи платить налоги и делать отчисления на свою же старость есть серьезные риски.

Почему пенсии маленькие
По состоянию на 1 января в Кыргызстане зарегистрировано 714 тысяч 589 пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 6 тысяч 248 сомов. Объясняется он в основном низкой зарплатой и, соответственно, небольшими страховыми взносами.
В 2021 году на выплату пенсий требовалось 50 миллиардов 819,4 миллиона сомов. Профинансировали их полностью. При этом страховых взносов собрали всего 38 миллиардов 378,7 миллиона сомов, ассигнования из республиканского бюджета составили более 23 миллиардов. В этом году Соцфонд планирует собрать страховых взносов на 41 миллиард 689,1 миллиона сомов. Непростая задача.

Сегодня пенсионеры составляют 10,4 процента населения страны, 68 процентов из них проживают в сельской местности. Практически полный охват пожилых людей пенсиями по возрасту достигается благодаря минимальным требованиям к квалификационному стажу (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин).

При этом в общую численность пенсионеров по возрасту входит множество категорий, имеющих право получить пенсию раньше установленного возраста.

В 2020-м, к примеру, 58 процентов новых пенсий по возрасту были назначены досрочно или на льготных основаниях.
Конечно, размеры их первоначальных пенсий значительно ниже, чем тех, кто имеет полный страховой стаж и выходит на пенсию в общеустановленном возрасте. Но многие продолжают работать и получать, кроме пенсии, еще и зарплату. Человеку выгодно, государству не очень.

Женщин больше, чем мужчин
Есть еще один дисбаланс - гендерный. 71 процент пенсионеров по возрасту - женщины. Это связано не только с их большей продолжительностью жизни и более низким пенсионным возрастом, но и с многочисленными льготами по досрочному выходу на пенсию.
Наиболее распространенные категории среди льготных ранних пенсий - многодетные матери и матери детей с инвалидностью (48,4 процента общей численности льготников), а также матери из высокогорных районов, имеющие трех и более детей (22,3 процента общей численности льготников).

Фактически эти ранние пенсии выполняют функцию дополнительного социального поощрения многодетности, хотя уровень рождаемости в Кыргызстане и так остается высоким.

Соцфонд КР
Суммарный коэффициент рождаемости стабильно превышает трех детей на одну женщину. Специалисты считают, что пришло время пересмотреть льготные категории, иначе уже в скором будущем могут возникнуть проблемы с выплатами пенсий.

"По данным Нацстаткома, несмотря на рост численности населения в республике, начнется сдвиг возрастной структуры, и лиц старшего возраста станет больше, чем детского. По среднему варианту прогноза относительная численность лиц 60 лет и старше к 2050 году увеличится почти в три раза. С 2030-го процесс старения углубится", - отмечают в Социальном фонде.

Однако демографическое старение не приведет к пропорциональному росту численности пенсионеров по возрасту, поскольку вероятность назначения пенсии имеет привязку к страховому стажу. Сейчас охват пожилых людей пенсиями по возрасту составляет почти 100 процентов во многом благодаря наличию еще "советского" стажа, когда занятость была обязательной и официальной.

В поисках плательщиков
"Сейчас же плательщики составляют чуть более трети населения трудоспособного возраста, два из трех не работают или работают без регистрации и социального страхования. С таким низким уровнем участия все больше людей будут достигать пенсионного возраста с очень низким и даже нулевым стажем. Нельзя забывать и про трудовую миграцию, в которой находится более 1 миллиона граждан в основном трудоспособного возраста, и высокий уровень неформальной занятости в республике", - подчеркивают в ведомстве.

"Быстрый рост численности населения пенсионного возраста приведет к необходимости финансировать расходы на пенсионные выплаты дольше и больше, а рост численности пожилых людей без права на пенсию - к снижению охвата пенсиями по возрасту и, как следствие, к увеличению рисков бедности пожилых людей. А это чревато ростом социальной напряженности, ухудшением общих макросоциальных индикаторов и необходимостью в будущем увеличения расходов республиканского бюджета на социальные пособия и другие программы социальной поддержки", - озадачены в Соцфонде.

Конвенция Международной организации труда № 102 устанавливает минимальный уровень пенсионного обеспечения в размере 40 процентов от "типичной заработной платы" при наличии 30 лет страхового стажа. Для сбалансированности пенсионной системы необходимо соблюдение числа плательщиков и пенсионеров в соотношении 1:3. Если менее трех, то финансовая устойчивость уже под вопросом.

В Кыргызстане же это соотношение составляет 1:0,8.
Молодые люди не хотят платить налоги и делать взносы, не верят в справедливость пенсионной системы. Некоторые и вовсе сомневаются, доживут ли до старости и почему они должны сегодня кого-то содержать.

"Но у каждого есть бабушка, дедушка, пожилые родители. Сегодня вы обеспечиваете свое старшее поколение, свою первую школьную учительницу, своего первого врача, - заметила недавно в беседе с журналистами зампредседателя Социального фонда Гульнура Джуматаева. - Пенсионная система - это всегда результат развития экономики. Невозможно получать пенсии, как в Швейцарии, живя при этом в Бишкеке. Единственный путь для увеличения пенсии - выход из тени, формализация скрытой экономики".

"Ваша пенсия в ваших руках. Размеры пенсии тоже зависят от вас: нужно работать там, где ведется "белая" бухгалтерия, проверять ежегодно свой личный страховой счет, правильно ли зачислены все страховые взносы и не скрывает ли ваш работодатель зарплату. Бизнес тоже должен быть социально ответственным, и тогда у нас будет стабильная пенсионная система", - подчеркнула она.

Для изменения ситуации планируется реформирование пенсионной системы. В том числе оно будет включать совершенствование тарифной политики государственного социального страхования, накопительного компонента пенсионной системы и другое. Результатами предлагаемых реформ станут оптимизация доли социальных трансфертов из республиканского бюджета, справедливость пенсионных выплат в зависимости от продолжительности финансового участия граждан в пенсионной системе и достойные пенсии.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645996320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 22 февраля 2022 года №814
- Сенаторы назначили нового члена Центральной избирательной комиссии
- Совместное заявление Правительства и Национального Банка Республики Казахстан по Программе защиты тенговых вкладов
- Премьер-Министр РК А. Смаилов встретился с Председателем Коллегии ЕЭК М. Мясниковичем
- К вопросу о ситуации на Украине
- О повышении базовой ставки до 13,5%
- Государственный секретарь провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- Кадровые перестановки
- Гранты СМИ и правозащитникам: американский фонд опубликовал отчет о финансировании НКО в Казахстане в 2021 году
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  