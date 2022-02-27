Откроет ли Китай "второй фронт" на Тайване? - Дм.Минин

00:49 28.02.2022

ДМИТРИЙ МИНИН | 27.02.2022 |

Позиция Пекина по конфликту на Украине



В последние дни на Западе были предприняты немалые усилия для того, чтобы вовлечь в единый фронт осуждения действий России на Украине еще и Китай в надежде удержать его от поддержки Москвы, прежде всего, в финансово-экономической сфере. Однако при голосовании предложенной американцами и заблокированной Россий жесткой резолюции по Украине в СБ ООН КНР, а вместе с ней и Индия воздержались. А ведь эти две страны представляют едва ли не половину населения мира. Очевидно, сказалась проведенная с ними российской дипломатией многоплановая разъяснительная работа в отношении мотивов и намерений Москвы по украинскому вопросу.



В США, например, заметили выступление официального представителя Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин, которая отказалась называть военную операцию России на Украине "вторжением". Более того, по ее словам, именно Вашингтон спровоцировал войну поставками оружия Киеву и "ложной тревогой". Своими комментариями она ясно дала понять, что в этом вопросе Пекин встал на сторону Москвы, пишет The Washington Times. А ведь он, как считает издание, может оказать Кремлю "жизненно важную поддержку и помощь, чтобы предотвратить крах российской экономики". Проведенный 25 февраля телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента России В. Путина еще более убедил американцев в этом мнении. Зазвучали даже разговоры о том, не воспользуется ли Пекин сложившейся ситуацией для осуществления собственных многолетних чаяний по присоединению мятежного острова Тайвань (24 млн населения, высокоразвитая электронная промышленность).



КНР и остров Тайвань



КНР и остров Тайвань



О том, что в возникших обстоятельствах Китай может вполне "захватить" Тайвань, заявил и бывший президент США Д. Трамп. Washington Post обнаружила, к примеру, в социальных сетях внутреннюю инструкцию информационного агентства "Синьхуа" о том, что в событиях на Украине журналистам надо поддержать Россию. В ней, в частности, говорится: "В будущем Китаю тоже потребуется понимание и поддержка России, особенно когда он будет мериться силами с Америкой, раз и навсегда решая тайваньский вопрос".



Китайская Global Times обратила внимание на слова городского депутата тайваньской столицы Тайбэя Ван Хунвэй, заявившей, что положение Тайваня на международной арене "еще хуже, чем у Украины". По информации Global Times, пост вызвал оживленную дискуссию в комментариях, где своими взглядами поделились другие тайваньцы. Некоторые пользователи с автором согласились: "Люди, которые напрасно полагают, что США отправят свои войска на защиту Тайваня, просто живут во сне". "Многие тайваньцы сами не хотят идти в армию, но ошибочно верят, что американцы тупые и будут воевать вместо Тайваня, с которым они даже не поддерживают дипломатические отношения", – отметил другой комментатор.



Пользователи утверждали также, что тайваньцам "необходимо узреть истинное лицо США", что у "американцев на уме лишь одна выгода", а их "привычная тактика – много говорить, планировать провокации и наводить смуту". "Да зачем что-то доказывать? Политики из ДПП (правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии) в себе абсолютно уверены", – полагает один из комментаторов.



Лидер ДПП, "президент" Тайваня Цай Инвэнь



Лидер ДПП, "президент" Тайваня Цай Инвэнь



Солидаризация Тайваня с Вашингтоном по украинскому вопросу, в частности готовность присоединиться к экономическим санкциям против России, вызвали весьма негативную реакцию в Пекине. Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан заявил, что ДПП "неподобающим образом" использует ситуацию на Украине, что лишний раз подчеркивает стремление этой партии добиться "независимости Тайваня" при поддержке иностранных сил. Для защиты государственного суверенитета и интересов в области безопасности китайское правительство также приняло решение о введении контрмер в отношении американских военно-промышленных компаний Raytheon Company и Lockheed Martin, длительное время занимающихся продажей оружия Тайваню.



В то же время признаков подготовки к проведению в ближайшее время широкомасштабной операции по "демилитаризации" и "деамериканизации" Тайваня со стороны КНР пока не наблюдается. Для начала Пекину надо закончить стартующую 4 марта и завершающуюся 13 марта Параолимпиаду. Кроме того, во второй половине года в Китае должен пройти ХХ съезд КПК. Предполагается, что действующий лидер партии и председатель КНР Си Цзиньпин впервые в истории страны будет избран на свои посты в третий раз подряд. И ему вряд ли будут нужны в этом году какие-то серьезные осложнения.



При этом некоторые эксперты не исключают, что все может произойти наоборот и Пекин сочтет текущий момент наиболее благоприятным для решения ключевой проблемы воссоединения острова с материком. Заходы кораблей китайских ВМС в "территориальные" воды мятежного острова, а также пролеты самолетов НОАК в его воздушном пространстве в последние дни участились. Тайваньские лидеры напряжены. Обеспокоены и в Вашингтоне, хотя громких демаршей по этому поводу избегают, очевидно, не желая подтолкнуть Китай к еще более активным действиям.



Авиация КНР



Авиация КНР



Американское издание Foreign Policy приводит сделанный несколько лет назад прогноз бывшего командующего Индо-Тихоокеанским командованием США адмирала Филипа Дэвидсона о том, что "Китай может напасть на Тайвань в течение ближайших шести лет". И эту войну, по мнению адмирала, США могут проиграть. "Что еще хуже", полагает Foreign Policy, все более тесное стратегическое партнерство, в том числе в военной сфере, формируют Москва и Пекин. Они "могут скоординировать одновременные атаки на структуру американского альянса или воспользоваться отвлекающим эффектом, обеспеченным агрессией другой стороны".



На данном этапе Китай, по мнению экспертов, может облегчить России многие введенные против нее санкции. Пекин, в частности, уже объявил о снятии всех фитосанитарных и иных заградительных барьеров на поставки российских зерновых на китайский рынок, куда они до сих пор в отличие от украинских попадали в крайне ограниченных размерах.



Ограничения по линии SWIFT также могут быть частично обойдены не только за счет уже созданных российских платежных систем, но и с помощью подключения к аналогичным платежным системам КНР. Вместе они смогут создать дееспособную альтернативу SWIFT. А SWIFT – это контроль за финансовыми проводками во всем мире (как государственными, так и частными), что является важным политическим инструментом поддержания господства США.



В. Путин и Си Цзиньпин



В. Путин и Си Цзиньпин



На Западе порой ставят вопрос, а разве Китай не ведет себя по отношению к сепаратистскому Тайваню так же, как Киев – по отношению к Донбассу? Однако дело в том, что Пекин всегда был согласен на самый высокий статус острова в составе КНР вплоть до конфедеративного, с чем руководство Украины в ее случае категорически не соглашалось. Поэтому оснований для сравнения здесь нет.



Пока Китай тщательно изучает модальности западной реакции на украинский кризис, примеряя ее к себе на случай возникновения похожей ситуации в связи с Тайванем. Вырабатывая компенсационные механизмы, облегчающие положение России, он одновременно делает это и для самого себя. Вероятность того, что рано или поздно ему придется их использовать и в собственных интересах, в том числе прибегая к помощи России, остается достаточно высокой.