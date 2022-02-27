Битва против коллективного Запада, - К.Сивков

06:16 28.02.2022 о специальной военной операции на Украине и ее последствиях

Константин Сивков Игорь Шишкин

27.02.22



"ЗАВТРА". Константин Валентинович, как вы оцениваете военную сторону операции, проводимой сейчас Россией на Украине?



Константин СИВКОВ. Эта операция предпринята в условиях усиления обстрелов ДНР и ЛНР со стороны Украины. В ответ на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик украинская сторона не прекратила, а усилила артиллерийские обстрелы, подвергая им в первую очередь объекты гражданской инфраструктуры. Естественно, в этих условиях Владимир Путин предпринял ряд шагов, вплоть до запроса Федеральному Собранию на использование российских Вооруженных сил (ВС) на территории иностранного государства. Это последнее предупреждение киевским властям было сделано более чем за сутки до приказа начать специальную военную операцию (СВО). В ответ ВС Украины (ВСУ) еще больше усилили свою боевую активность на Донбассе. Отсюда и прогнозируемый результат - начало СВО.



Эта операция проводится по всем канонам отечественной военно-научной школы и демонстрирует ее превосходство над школой НАТО. Если говорить с военно-стратегической точки зрения, то ход этой операции сводится к следующему. Первоначально были нанесены авиационно-ракетные удары с целью завоевания господства в воздухе и создания предпосылок для подавления силами авиации очагов сопротивления противника. Эта фаза была очень короткой и, судя по всему, состояла из одного массированного авиационно-ракетного удара, по результатам которого, как сообщило Минобороны РФ, было уничтожено 74 объекта, в том числе 18 систем радиолокационных станций зенитно-ракетных систем, 11 аэродромов и три командных пункта. Кроме того, в Очакове была разрушена военно-морская база Украины, где раньше, кстати, находились британские подводные пловцы. Если их оттуда своевременно не вывели, как заявляли, то им должно было достаться крепко.



Затем силами наших ракетных войск и артиллерии, входящих в состав группировок в Крыму и на северных границах Украины, были нанесены удары по системе обороны ВСУ, где находилось очень незначительное количество сил. Прорвав эту оборону, российские части уже к 7–8 часам утра 24 февраля вырвались на оперативный простор и при поддержке авиации стремительно наступали вглубь территории Украины. Уже к 15 часам была взята Новая Каховка, находящаяся более чем в 100 километрах от границы с Крымом. Примерно сходными темпами шло и наступление с севера. Уже к концу дня 24 февраля было сообщение, что Киев утратил контроль над районом Чернобыля и Чернобыльской АЭС. А это еще дальше от российских границ, чем Новая Каховка. То есть средний темп продвижения наших войск составил 100–150 км за сутки. И это лишний раз свидетельствует о том, что ВСУ не оказывали серьезного противодействия. Имели место лишь отдельные, очаговые случаи сопротивления. В основном они связаны с националистически мотивированными "добробатами" и теми армейскими подразделениями, которыми командуют националистически настроенные офицеры.



По указанию министра обороны РФ, к военнослужащим Украины, сложившим оружие и сдавшимся в плен, не должно допускаться никаких ущемлений их законных прав. Они должны будут дать подписку о том, что не будут вести боевые действия против России, а также народных республик Донбасса, после чего их будут отправлять на родину, к своим семьям. Уже поступали данные о том, что около тысячи человек украинских военнослужащих, включая пограничников, сдались в плен.



"ЗАВТРА". А каково положение на границах ДНР и ЛНР?



Константин СИВКОВ. Со стороны ДНР и ЛНР одновременно с ударами российских войск с севера и юга были нанесены сковывающие - как говорится, "в лобовую" - удары по группировке ВСУ. Корпуса Народной милиции ДНР и ЛНР вели тяжелые бои, поскольку украинской стороной там создана глубоко эшелонированная линия укреплений. К вечеру 24 февраля им удалось продвинуться в направлении главного удара на Волноваху около 7 километров. На луганском направлении продвижение было еще меньше: около двух километров. Это нормальные темпы преодоления эшелонированной обороны.



В первый же день СВО в районе аэродрома Гостомель около Киева был высажен наш воздушный десант. Поскольку речь шла примерно о 50 вертолетах, то численность такого десанта можно оценить примерно в 1000 человек, без тяжелого вооружения и боевой техники. Там шел бой, длившийся примерно сутки, но выбить оттуда наших десантников украинским силам не удалось. Цель взятия данного аэропорта заключалась, прежде всего, в том, чтобы обеспечить возможность переброски к Киеву дополнительных сил уже на транспортных самолетах.



Судя по темпам развития российской СВО, можно полагать, что в течение ближайших дней она будет завершена. Такому прогнозу соответствуют и установки, которые даны в юго-западные регионы нашей страны: для гражданской авиации все аэропорты в Воронежской, Ростовской, Курской областях закрыты до 2 марта. Это говорит о том, что решение основных задач по Украине запланировано на эту дату.



"ЗАВТРА". Вы упомянули об ударах по военно-морской базе в Очакове. А что вообще происходит на море? Раньше говорилось о возможности проведения различных военно-морских, включая десантные, операций, но пока прошла только информация о взятии острова Змеиный. Зачем это понадобилось?



Константин СИВКОВ. Да, Змеиный - маленький остров. Но там предполагалось размещение, или даже был уже размещен центр радиоразведки США. Но, скорее всего, не полностью, и оборудование успели эвакуировать в преддверии боевых действий. Что касается всего остального, то нашему флоту против Украины воевать незачем. Разве что в районе Мариуполя базируются украинские военные катера. Они повредили несколько гражданских торговых судов в Азовском море, обстреляли их. Потерь среди наших экипажей нет.



"ЗАВТРА". Из ваших слов следует, что к такому развитию событий в Киеве оказались, по большому счету, не готовы. Куда же глядели военные советники из США и других стран НАТО?



Константин СИВКОВ. Могу лишь предположить, что все они были твердо уверены в том, что Россия никогда не решится на военную операцию. И что вся истерия вокруг этого - просто фейк.



"ЗАВТРА". А какова ситуация с санкциями против России?



Константин СИВКОВ. Санкции - оружие обоюдоострое. Например, запрет на покупку российских энергоносителей стал бы для Запада страшным ударом по собственной экономике. В пятницу цены на газ подскочили до 1600 долл. за тысячу кубов, на выходные их сбили до 1100. При этом Газпром выполнял свои обязательства по полной программе, никто поставок не сокращал, их даже увеличили - просто для экспорта в Европу не выделялись дополнительные объемы "по потребности". Но в итоге из-за роста цен на газ предприятия многих энергоемких отраслей промышленности ЕС: сталелитейная, химическая и т.д., - остановились. Теперь речь идет уже о российском угле. Новые санкции нанесут сильнейший удар по экономике всей Европы, включая Великобританию. Выдержит ли она? Вот интересный вопрос. И какими будут последствия: и социальные, и экономические? Мне представляется, что очень серьезными и, возможно, даже необратимыми. Потому что в ряде случаев остановка тех или иных производств приведет к тому, что их будет очень сложно восстановить. Или даже невозможно - дешевле будет сносить и строить новые.



Второй момент. Вот Лондон заявил о запрете полетов для российского "Аэрофлота". Наши в ответ запретили использование британскими авиакомпаниями воздушного пространства России. А там, между прочим, за месяц должно быть осуществлено порядка 70 полетов в Юго-Восточную Азию. Мы-то ладно, обойдемся без полетов в Лондон. А вот как британцы будут летать в крайне им нужную, развивающуюся высокими темпами Юго-Восточную Азию? К российскому запрету могут присоединиться, наверное, и Казахстан с Узбекистаном, а над Афганистаном и так летать нельзя. Если в обход России, то это через Ближний Восток, через Африку, с промежуточными посадками и так далее, что резко увеличит и продолжительность, и цену полета - в полтора, если не в два, раза. То есть это сильнейший удар по британской гражданской авиации. И для кого ущерб окажется больше: для "Аэрофлота", который перестанет летать в Лондон, или для британцев, которые лишатся кратчайшего воздушного пути в Юго-Восточную Азию? И подобных примеров очень много, поэтому, какие санкции решатся вводить наши западные "партнеры" и на какое время, - это очень большой вопрос. Сейчас ими руководят, в большей степени, эмоции. А когда встанет вопрос о практических расчетах, все может повернуться иначе.



"ЗАВТРА". Гораздо проще и безболезненнее для экономики западных стран ввести санкции против определенных лиц.



Константин СИВКОВ. Конечно! Уже заявили о введении конфискационных мероприятий в отношении тех фигур, которых они считают сопричастными к действиям России. Эти лица могут быть лишены своих финансовых активов, недвижимого имущества, другой собственности. Санкции могут распространяться на их родственников, которые проживают за рубежом, вплоть до лишения их вида на жительство и гражданства соответствующих стран. Обо всех этих мерах на Западе заговорили в первую очередь.



Расчет здесь очень простой: чтобы указанные выше фигуры начали действовать в интересах западных "партнеров", предпринимать меры по взрыву социальной ситуации в России. То есть цель таких санкций - консолидировать и активировать "пятую колонну" внутри нашей страны.



Надо заметить, и многие на это обратили внимание, что подготовка по признанию ДНР и ЛНР происходила следующим образом. Путин собрал весь наш Совет безопасности, и шла его прямая трансляция. Каждый присутствующий должен был выйти и сказать, что он - за признание ДНР и ЛНР. И даже Сергея Нарышкина, когда тот попытался уйти в сторону, Путин очень жестко поставил перед выбором. И глава СВР, в конце концов, сказал, что он "за" признание независимости ДНР и ЛНР.



Что это означает? Это означает, что все наше высшее политическое руководство, даже те, кто в той или иной степени связан с Западом, имеет там активы, родственников и так далее, выступили за признание ДНР и ЛНР, то есть публично объявили себя врагами коллективного Запада. Это был первый этап национализации российских элит.



То же самое касается и наших бизнес-элит, тесно связанных с элитами политическими. 24 февраля, в день начала СВО, Путин провел встречу с представителями российских деловых кругов. Там примерно такая же была картина.



Понятно, что теперь санкции пойдут против них, против их имущества, против их родни. И, естественно, под угрозой этих санкций, или даже без них, кое-кто может кулуарно, через личные связи с западными коллегами начать каяться, что их "заставили", но ответ на такую слабость понятен, им поставят ультиматум: либо вы действуете против России, либо у вас отнимут все имущество, находящееся на Западе. Закон в Великобритании на этот счет принят.



Если "пятая колонна" под руководством западных специалистов начнет действовать против нашей страны, то такие действия потребуют их пресечения самыми жесткими, демонстративно жесткими, мерами.



Мы видим, что "пятая колонна" уже действует - прежде всего, в финансово-экономической и информационной сферах. В массмедиа эта реакция уже достаточно очевидна: там поднимается антивоенная истерия. В финансово-экономической сфере ничего похожего пока не замечается, за исключением роста цен…



"ЗАВТРА". Да, некоторые торговые фирмы заявляли, что "сегодня повышаем цены на 30%"…



Константин СИВКОВ. Вот это и есть саботаж. И в данной связи нужно сказать следующее. Если наш президент предпочтет смотреть на такое сквозь пальцы или принимать какие-то паллиативные меры, не ведущие к радикальному решению проблем, то следствием будет повторение того, что происходило в 1916–1917 годах в Российской империи.



"ЗАВТРА". Вы имеете в виду деятельность тогдашних российских элит, направленную на свержение Николая II?



Константин СИВКОВ. Да, подготовку к государственному перевороту, который произошел в феврале 1917 года, когда специально поднимались цены на хлеб в Петрограде, хлеб исчезал из продажи. В итоге дело было доведено до того, что рабочие ведущих предприятий Петрограда начали массовую забастовку. И ранее забастовки случались регулярно, но к политическим последствиям это не приводило, но на этот раз забастовка стала поводом для волнения в воинских частях, для отречения Николая II, создания Временного правительства и дальнейших событий.



Вот на что-то подобное наши западные "партнеры" рассчитывают и сейчас. Я хочу напомнить, что точно так же происходило уничтожение Советского Союза, что накануне, с середины 1980-х годов, началась искусственная организация всевозможных проблем: с зубными щетками, пастами, табаком, водкой, продовольствием…



"ЗАВТРА". Все это мы отлично помним...



Константин СИВКОВ. Более того, я должен сказать, что целенаправленная деятельность по подготовке разрушения СССР, по дискредитации советского строя, социализма, была начата советской элитой еще со времен Хрущева, когда внедрилось пресловутое "планирование от достигнутого", а не на основе передовых образцов, в том числе зарубежных, с целью превзойти их, как делалось при Иосифе Виссарионовиче Сталине. При Хрущеве было заявлено, что "руководитель имеет право на ошибку", то есть руководство всех уровней перестало нести ответственность за результаты своей работы. Это дало карт-бланш для прорыва на руководящие должности всевозможных сынков, зятьков и прочей семейственности, которая дискредитировала социализм.



В 1960-х годах было многообразие продуктов, а потом оно стало исчезать, целенаправленно. Лично я, например, был в 1973–1974 годах курсантом в Ленинграде. В продаже всегда была первоклассная вареная колбаса, докторская. И вдруг она стала исчезать, причем периодически и надолго. То же самое начало происходить с молоком, с другими продуктами. Вот такая была картина. То есть однозначно был саботаж с целью дискредитации советской власти, социализма.



Те же трудности с продовольствием могут попробовать организовать и сейчас, только ускоренными темпами.



"ЗАВТРА". В этих условиях, естественно, возникает вопрос: "Что делать?"



Константин СИВКОВ. Запад перешел к открытой войне. А в этих условиях наличие вражеской армии на нашей территории недопустимо. А эта вражеская армия - та самая "пятая колонна". При этом следует понимать, что в России "пятая колонна" - это не только те, кто ходит с протестными плакатами или постит черные квадраты с надписью "Нет войне!" Но и те люди, которые сидят в Министерстве финансов России, в Минэкономразвития, в Роспотребнадзоре. Это те люди, которые с "Эха Москвы" фактически ведут антипрезидентскую, антироссийскую пропаганду. Это те хозяева крупных корпораций, сетевых магазинов, которые начинают "вздувать" цены. Вот костяк "пятой колонны"!



Президент Путин стоит перед необходимостью ликвидации "пятой колонны" внутри страны, то есть снятия ее участников с государственных, корпоративных и общественных постов, конфискации, национализации их имущества, возможно, даже лишения гражданства и высылки из страны.



Только жесткие меры: такие же, какие он предпринял сейчас в отношении Украины, только внутри, против такой же вражеской, еще более страшной, "пятой колонны", - могут обеспечить ему и всей нашей стране победу в битве против коллективного Запада.



"ЗАВТРА". Это очень важное замечание, Константин Валентинович! Проблема выживания России, ее сохранения в мировой истории решается сейчас не только спецоперацией на Украине. Она решается и в России, причем от исхода этой операции будет зависеть дальнейшая судьба не только нашей страны и каждого из нас, но и судьба всего мира, всего человечества.



Беседовал Игорь Шишкин Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646018160

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Правительством совместно с Национальным банком разработан антикризисный план действий

- Кадровые перестановки

- Алихан Смаилов принял участие в работе заседания Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане

- О позиции Казахстана в украинском кризисе

- К вопросу о истории украинской проблемы

- О ситуации на финансовом рынке в январе 2022 года

- Ерлан Карин принял участие на международной конференции "Ахмет Байтұрсынұлы – Алаштың рухани көсемі"

- Информационное сообщение Национального Банка Казахстана по валютному рынку

- 25 февраля 2022 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

