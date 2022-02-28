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Новые экономические санкции против России и Китая, - В.Катасонов
06:23 28.02.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 28.02.2022
В торгово-экономических отношениях с Россией Пекин выбирает компромиссный вариант

Экономические санкции Запада против России в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР и специальной военной операцией России на Украине сыплются как из рога изобилия. Каждый день список санкций пополняется новыми мерами. Москва заявила, что способна выдержать любые ограничения и запреты в сфере торгово-экономических связей с внешним миром. Во-первых, за счет активизации импортозамещения. Во-вторых, с помощью своих союзников. Некоторые страны медлят с оглашением своей позиции по санкциям против России. Против участия в санкциях высказались Белоруссия, Аргентина, Северная Корея, Куба. Для многих стало неожиданностью заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что его страна тоже не присоединится к финансовым и экономическим санкциям против России. Против участия в санкциях высказался и Китай.

Вашингтон заранее знал, какой будет реакция Пекина на его призыв подключиться к санкциям против Москвы. Поэтому еще 3 февраля Госдепартамент США предостерег компании Китая и других стран от попыток смягчить эффект санкций, которые Вашингтон может ввести против Москвы в случае "вторжения" РФ на Украину, отметив, что "последствия санкционных мер будут "масштабными": "Если Россия думает, что она сможет компенсировать некоторые из этих последствий, смягчить некоторые из этих последствий за счет более тесных отношений с КНР, то это не так". Наконец, Госдеп предостерег Москву, что,уходя от капкана экономических санкций, она может попасть в капкан китайской зависимости:"В действительности это сделает российскую экономику более хрупкой во многих отношениях. [...> Это поставит российскую экономику в большую зависимость [от экономики КНР] [...>. Это рецепт катастрофы для российской экономики".

До последнего времени считалось, что Китай не будет присоединяться к санкциям США и их союзников против России, но будет пассивным участником этих санкций. Имеется в виду, что китайские компании и банки будут стараться избегать так называемых вторичных санкций со стороны Запада (за продолжение прежних торгово-экономических отношений и финансовых операций с российскими контрагентами без учета "первичных" санкций Запада). Когда при президенте Дональде Трампе был введен очередной пакет санкций против России, банки Поднебесной стали блокировать транзакции российских организаций, страхуя себя на 200% от возможных вторичных санкций США. Логика китайского бизнеса была предельно проста: масштабы торгово-экономических отношений (включая инвестиции) Поднебесной с Соединенными Штатами на порядок больше, чем с Россией. Гоняясь за одним долларом, получаемым от бизнеса с Россией, можно потерять 10 долларов, получаемых от бизнеса с Америкой. На днях появились данные о торговле Китая с Россией и США по итогам 2021 года. Товарооборот российско-китайской торговли составил 146,9 млрд. долл., а американо-китайской – 755,6 млрд. долл.

Кстати, китайские банки и некоторые компании (например, занимавшиеся танкерными перевозками) так же безропотно подчинялись санкциям Запада, которые вводились против Ирана, КНДР и даже гонконгских чиновников; они опасались попасть под вторичные меры Вашингтона.

Правда, некоторые эксперты не исключили, что прежняя логика Пекина, касающаяся его отношения к санкциям против России, в нынешних условиях может измениться. Над коммерческим подходом может возобладать подход геополитический. Отношения между Вашингтоном и Пекином не улучшились во времена Джо Байдена по сравнению с временами Дональда Трампа. Все более видны признаки того, что Китай хочет оттеснить США на второе место не только в экономике (это уже произошло), но и в политике. Признаков того, что Пекин показывает зубы Вашингтону, все больше. Даже в сфере санкционной политики Пекин от обороны стал переходить в наступление. Правительство Китая 21 февраля приняло решение о введении санкций против американских компаний за поставки вооружений на Тайвань. "Для защиты суверенитета КНР и ее интересов в сфере безопасности правительство Китая в соответствии с законом о противодействии иностранным санкциям приняло решение принять контрмеры в отношении американских оборонных компаний Raytheon Technologies и Lockheed Martin, которые на протяжении долгого времени принимали участие в поставках США вооружений китайскому Тайваню", – заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Уже в начале февраля США дали понять торговым и экономическим партнерам России, что заключение новых контрактов и соглашений с "империей зла" – полное безрассудство. И вот на фоне этой психопатической атмосферы 3 февраля 2022 года Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и "Газпром" подписали китайско-российское соглашение о купле-продаже природного газа на Дальнем Востоке, которое стало еще одним важным достижением сотрудничества между КНР и РФ в области торговли трубопроводным газом после ввода в эксплуатацию китайско-российского Восточного газопровода в декабре 2019 года. А на следующий день, 4 февраля CNPC и "Роснефть" подписали дополнительное соглашение о поставках сырой нефти в объеме 100 млн. тонн на нефтеперерабатывающие заводы в западной части Китая.

Интересен американский взгляд на возможное дальнейшее реагирование Пекина на санкции против Москвы. В конце января американский Институт исследований внешней политики (The Foreign Policy Research Institute, FPRI) опубликовал доклад "Как Китай будет реагировать на возможную эскалацию военных действий против Украины?" (How will China respond to a potential Russian military escalation against Ukraine?) В исследовании FPRI говорится, что полномасштабные санкции против России – своего рода "пилотный проект", или "эксперимент". Запад потренируется на России, отработает на ней технологии экономического удушения крупного государства, а затем полученный опыт применит против Китая. Циничное, но близкое к правде предположение. Китай, как следует из доклада, не может этого не понимать, а потому будет на стороне России. "Если Западу удастся нанести санкциями значительный вред России, то в случае кризиса в Азиатском регионе он сможет использовать этот же рычаг в отношении Китая. Но если Китай поможет России смягчить последствия от этих санкций, США потеряют важный инструмент экономического давления на Пекин", – говорится в исследовании FPRI. "Правительство КНР может решительно отвергнуть меры экспортного контроля. Если это так, тогда уже США придется выбирать между тем, чтобы закрыть на эту брешь глаза либо же пойти на эскалацию и начать наказывать китайские фирмы за нарушения", – отмечается в докладе FPRI. Китай, претендующий на роль мировой державы № 1, уже не может выглядеть как страна, которая производит и продает технологии лишь с разрешения Вашингтона.

Судя по поступающим из Китая новостям, Поднебесная реагирует на санкции Запада против России примерно так же, как это было при Трампе. Мировые СМИ отмечают, что надежды Кремля на помощь Китая в преодолении изоляции от западной финансовой системы, пока не оправдываются. Как сообщило агентство Bloomberg, два крупнейших госбанка Китая прекратили обслуживание сделок по покупке в РФ сырьевых товаров. Офшорные подразделения Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) вслед за западными банками перестали выдавать аккредитивы для покрытия контрактов по экспорту сырья из России. Банк полностью прекратил обслуживание поставок в долларах, но в некоторых случаях выдает аккредитивы на сделки в юанях. По каждой сделке необходимо одобрение высшего руководства банка. Bank of China также ограничил финансирование покупок российского сырья по решению собственного риск-менеджмента.

В другом сообщении Bloomberg (от 25 февраля) говорится, что китайские компании приостановили закупки российской нефти, доставляемой по морю из дальневосточных портов РФ. По мнению экспертов Bloomberg, возникшая пауза в поставках может продлиться несколько дней. Скорее всего, на начавшейся 28 февраля неделе правительство КНР и Народный банк Китая обнародуют официальную позицию по антироссийским санкциями Запада и дадут китайским компаниям и банкам четкие инструкции поведения в новых условиях.

По мнению экспертов Bloomberg, власти Китая подставлять свои компании и банки под вторичные санкции не будут, но и сворачивать торгово-экономические отношения с Россией не собираются. По их мнению, будет выбран компромиссный вариант: упор будет сделан на использование "серых схем" (например, подставных компаний), специальных технологий (бартер, клиринги и др.) и национальных валют, которые позволят обходить антироссийские санкции.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646018580
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