 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ядерный чемоданчик раскрыт. Что значит приказ Путина перевести Силы сдерживания в "особый режим", - "КП"
06:37 28.02.2022

Россия перевела в особый режим свое самое мощное оружие

Виктор БАРАНЕЦ

Владимир Путин приказал из-за угроз Запада перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову из-за угроз Запада перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Это большая военная сенсация. Посыпались вопросы: что значит такой приказ? Почему он отдан именно сейчас? Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец попросил ответить на них знающего человека, служившего в Ракетных войсках стратегического назначения и в Генштабе – доктора военно-технических наук генерал-майора Бориса Соловьева.

- Борис Владиславович, что могло заставить Верховного Главнокомандующего отдать столь грозный приказ?

- Заставила ситуация, которая складывается в мире в связи с проведением военной спецоперации на Украине. И прежде всего – в отношениях не только между Москвой и Киевом, но и между Москвой и Вашингтоном, между Россией и НАТО.

Вы же наверняка знаете, какое громкое заявление сделал президент США Джо Байден. Он сказал, что альтернативой введению жестких санкций против России было бы начало Третьей мировой войны.

Нас пугают, делая ставку на санкции. Но они не помогают. Помните обещание Обамы "порвать российскую экономику в клочья"? Сколько лет прошло, а наша экономика действует. Там это видят и понимают. Потому из некоторых столиц стран НАТО уже раздаются призывы перестать делать ставки на санкции и "поговорить с Москвой" с позиции силы. Следовательно, такой вариант исключать нельзя. США и НАТО вместо "экономического меча" в любой момент могут поднять военный. Обратите внимание, Байден пригрозил, что действия России на Украине будут иметь последствия для России не только в ближайшем, но и далеком будущем. Что Россия "заплатит серьезную цену за это в ближнесрочной и долгосрочной перспективе - в особенности, в долгосрочной". Кремль понял этот сигнал. И потому Путин своим приказом министру обороны и начальнику Генштаба дал понять Вашингтону – Россия готова к такому вызову. Президент сказал предельно ясно: "Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны".

- Но, как известно, в России давно существуют Стратегические ядерные силы. А во время недавних учений с запусками ракет под руководством Путина стал звучать новый термин - Стратегические силы сдерживания. В чем тут разница?

- Постараюсь объяснить как можно проще. Вы правы: у обывателя эти два похожих термина могут вызвать путаницу. Хотя разница есть. Стратегические ядерные силы - это обобщенное название наших войск, у которых основное вооружение - ядерное. Тут три компоненты – Ракетные войска стратегического назначения, Военно-морской флот и Стратегическая авиация. Иногда их называются "ядерной триадой".

А вот Стратегические силы сдерживания предназначены для разгрома противников России с применением различных видов оружия, в том числе ядерного. Подчеркиваю – различных видов оружия, а не только ядерного. Вот тут и вся разница.

- Я правильно понимаю, что Стратегические силы сдерживания, о которых говорил Путин, - это самые сильные наши вооружения как в ядерном, так и в неядерном оснащении?

- Да, вы правильно понимаете это.

- А что же тогда значит особый режим боевого дежурства?

- Это значит высшая степень боеготовности. За ней следует только "полная боеготовность". Когда в любой момент может быть задействована "красная кнопка". Или "ядерный чемоданчик". Кстати, их у нас три – у президента, у министра обороны и начальника Генштаба. Такая система позволяет застраховаться от любых ошибок в применении ядерного оружия.

Кстати, надо всем знать, что президент России два года назад утвердил своим указом "Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания". Москва может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения, либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства". Не мешало бы об этом еще раз напомнить Байдену и союзникам США по НАТО. Собственно, приказ Путина – это тоже напоминание…

КСТАТИ

НАТО планировало вмешаться в операцию на Украине

В украинских соцсетях появился вот такой "слив". "Наш источник в ОП (офисе президента Украины. - Ред.) рассказал, что после заявления России о приведение Сил сдерживания в боеготовность, НАТО отказалось передавать нам тяжелое вооружение." Действительно, в штаб-квартире НАТО в последние дни шли разговоры о том, чтобы срочно доставить Украине танки и системы ПВО через территории Польши и Румынии. Кроме того, США собирались, не афишируя этого, высадить в Мариуполе (где засели украинские националисты из полка "Азов") 4500 бойцов американской частной военной компании. Оплатить их услуги должны были украинские олигархи.

27.02.22

Источник - KP.RU
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