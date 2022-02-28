Ассамблея народа Казахстана: ликвидировать или реформировать? - С.Исабаева

06:40 28.02.2022 В первый день весны Ассамблея народа Казахстана отметит свою очередную годовщину – ей исполнится 27 лет. Наверняка по этому поводу будет созвано заседание совета АНК, возможно, даже расширенное, в повестку дня которого явно напрашивается вопрос о кардинальной ее перезагрузке. Во-первых, этот шаг был бы логичным в свете глубокой политической трансформации, объявленной президентом Касым-Жомартом Токаевым. Во-вторых, он неизбежен, если учесть, что Ассамблея давно ушла от своего главного предназначения – обеспечения стабильности межэтнических отношений – и увлеклась абстрактными задачами.



Институт вроде АНК в таком многонациональном государстве, как Казахстан, безусловно, должен быть. Другое дело, что его наделили весьма расплывчатыми, во многом формальными функциями и тем самым обрекли на существование в аморфном состоянии. Поднимать серьезные политические вопросы и добиваться их решения Ассамблее как общественной организации, объединяющей этнокультурные центры, которые занимаются в основном сохранением языков, традиций, культуры, очевидно, не под силу. Тем более что ее мнением особо никто не интересуется. Зато эту "дружную компанию" активно используют тогда, когда нужно поддержать те или иные политические инициативы вроде продления полномочий президента или переименования столицы. При этом именно АНК каждый раз оказывается брошенной под огонь критики за свою безынициативность и бездействие при обострении тех же межэтнических настроении в стране – эдакий "козел отпущения"...



Впрочем, саму ее такое положение дел, похоже, вполне устраивает: что-то менять она не хочет, да и не может. Как считают эксперты, для полноценного участия Ассамблеи в общественно-политической жизни страны и в процессе принятия важных решений необходимо, как минимум, изменить ее правовой статус и расширить полномочия. А поскольку стремления к этому не наблюдается, то и смысла в продолжении деятельности АНК многие из них не видят.



Впрочем, хочется думать, что не все еще потеряно, и в деятельность Ассамблеи можно вдохнуть новую жизнь. Поэтому мы предложили нашим постоянным экспертам высказаться по поводу того, какие шаги следует предпринять, чтобы она наконец-то начала серьезно заниматься вопросами межэтнических отношений, решением возникающих в этой сфере проблем.



Елена Садовская, международный эксперт по миграции и миграционной политике:



"Подходы АНК к решению национальных проблем безнадежно устарели"



- Необходимость реформирования Ассамблеи народа Казахстана очевидна – настолько она уже себя дискредитировала своей всеобъятной идеолого-пропагандистской деятельностью, своим неучастием в разрешении межэтнических конфликтов, своей закрытостью – от нее невозможно в принципе добиться каких-либо данных, в том числе результатов проводимых ею исследований. Зайдите на сайт АНК: там размещены журналы за 2015-2018 годы и три книги, при этом никаких актуальных публикаций по межэтническим отношениям в РК мне на этом ресурсе найти не удалось. Может, она и выполняла свою роль в 1990-е годы, когда нужно было заполнить идеологический вакуум, возникший после распада СССР, но теперь ее подходы к решению национальных проблем безнадежно устарели.



Особенно остро вопрос о трансформации АНК встал после казахско-дунганского конфликта в Кордайском районе в 2020 году, когда она никак себя не проявила. Я уже не говорю о недавней январской трагедии – эти события вскрыли глубокие расхождения и разломы внутри самого казахcкого этноса, глубоко стратифицированного и фрагментированного, к анализу которых, похоже, Ассамблея еще и не приступала. Во всяком случае, нам об этом пока ничего не известно.



Проблема еще в том, что АНК – это квази-общественная организация, по сути, ГОНГО (государством учрежденная неправительственная организация). Как было указано при ее основании, "со статусом консультативно-совещательного органа при главе государства", что означает следующее: все ее предложения носят рекомендательный, но не обязательный (нормативный) характер. Это позже, в 2007-м, ей был придан конституционный статус, а спустя год президент подписал закон "Об Ассамблее народа Казахстана".



Вследствие такого своего статуса АНК превратилась в декоративный орган для артикуляции инициатив президента страны, почти никак не участвующий в принятии важных государственных решений ("выбранные" от АНК депутаты не в счет). На мой взгляд, это непозволительная роскошь, если учесть, что 30 процентов населения – это этнические меньшинства, которые фактически выпали из политического процесса. И это очень большая проблема. Инонациональные кадры должны в адекватной пропорции быть представлены в структурах государственного управления, иначе ни о каких справедливости, согласии, уважении и толерантности нельзя будет говорить.



Напомню, что цель национальной политики, согласно международным обязательствам РК, заключается, прежде всего, в обеспечении свободного и полноценного развития каждой личности, равенства прав и возможностей для представителей всех этносов, включая управление государством. А это требует серьезных изменений, в том числе и в отношении Ассамблеи.



С чего же следует начать ее реформирование? Как всегда и везде – с исследования и анализа. Без этого менять что-то в структуре и функциях АНК бесполезно. Необходимо изучить деятельность Ассамблеи со всеми ее многочисленными структурами и подструктурами на предмет их эффективности, а также соответствия целей и задач историческому моменту. Ведь, согласитесь, в разные исторические периоды цели и методы работы тоже должны меняться.



Параллельно необходимо осуществить полную проверку финансовой деятельности АНК, о чем, кстати, очень многие высказывались в социальных сетях весной 2020 года после кордайских событий. А вслед за критическим и конструктивным анализом – выработку рекомендаций, которые, внимание, должны быть размещены в открытом доступе и вынесены на публичное обсуждение. У нас и при принятии решений, и в процессе контроля над их выполнением вообще не слышно "Vox Populi" - гласа народа. Хотя о необходимости прозрачности и подотчетности государственных и подобных АНК структур мы говорим как об аксиоме. Вот после этого исследования и общественного обсуждения и будет ясно, в каком направлении реформировать АНК: ликвидировать, как многие предлагали в 2020-м, или редуцировать ее функции и финансирование, или перепрофилировать деятельность и т.д.



Серик Бейсембаев, руководитель исследовательского центра PaperLab, социолог:



"У Ассамблеи нет возможностей влиять на межэтническую ситуацию"



- Как мне кажется, Ассамблея народа Казахстана уже выполнила свою историческую миссию, которая заключалась в том, чтобы обеспечить представительство этнических групп в органах власти и их участие в процессе принятия государственных решений. Эти функции были актуальными на заре независимости, теперь же они избыточны, соответственно ради них нет смысла содержать столь громоздкую структуру. Политическое и публичное представительство этнических меньшинств сейчас должны обеспечивать демократические механизмы, в том числе конкурентные выборы, реально работающие партии, свободные средства массовой информации и т.д.



Среди основных претензий к АНК - неучастие в обеспечении межнационального согласия и отстаивании интересов этнических групп. Хотя по факту она не может этим заниматься, поскольку не наделена соответствующими полномочиями, а ресурсы ее весьма ограничены. Но в обществе слишком завышенные ожидания от этой структуры. Несмотря на рост межнационального напряжения в стране, она упорно продолжает демонстрировать дружное, счастливое сосуществование всех этносов. Соответственно у многих создается впечатление, что она уполномочена предотвращать либо разрешать межэтнические конфликты, поэтому в случае возникновения таковых все стрелки переводятся на нее. Но, по словам самих представителей АНК, у них нет возможностей и ресурсов, чтобы напрямую влиять на межэтническую ситуацию.



Также важно отметить, что Ассамблея является, скорее, одним из декоративных институтов, которые призваны были легитимизировать власть первого президента, оказывать ему институциональную поддержку. С его уходом и объявлением курса на демократизацию остается еще меньше смысла в том, чтобы сохранить АНК в прежнем виде. В этой связи считаю резонным избавить ее от политических функций и, возможно, оставить только культурные. С последними этнокультурные объединения бы вроде неплохо справляются, судя по многочисленным мероприятиям.



Между тем главный сегодня тренд – на многообразие. Люди перестали существовать в своих узких этнических границах и все чаще ощущают себя частью социальных, профессиональных и иных групп. Эти границы становятся все более и более размытыми. Соответственно АНК, пытающаяся определить для каждой этнической группы свое место, не вписывается в эту реальность. Уже хотя бы поэтому стоит ее переформатировать, а именно максимально разгрузить, сосредоточив на социально-культурных задачах.



Автор статьи: Сауле Исабаева



28.02.22 Источник - qmonitor.kz

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