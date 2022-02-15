Жалкие перевертыши: Каздепутаты вывернутся наизнанку и станут как новые? - А.Омирбек

06:42 28.02.2022 Депутаты парламента, благополучно проспавшие январские события, теперь, отталкивая друг друга, стараются вскочить на подножку поезда, отправляющегося в путь под названием Жаңа Қазақстан. Активно работая локтями, они, видимо, рассчитывают таким образом расчистить себе дорогу в новое, только что начавшее формироваться политическое будущее. Но проблема в том, что чем старательнее они пытаются "перелицеваться", тем комичнее выглядят их потуги.



Жалкое зрелище



Буквально на днях три десятка обитателей нижней палаты парламента решили произвести политический фурор и гордо заявили о создании новой депутатской группы под названием "Жаңа Қазақстан". Если отбросить популизм, который тек рекой во время ее презентации, то основная задача, возложенная на самих себя этими мажилисменами, отпочковавшимися от других коллег, звучит так: взять в свои руки контроль за исполнением президентских поручений.



Как выразился один из трибунов этого политического новообразования Едил Жанбыршин, "…январские события должны послужить для нас всех уроком. Необходимо, чтобы ошибки признавались, чтобы решения принимались справедливо, и была искоренена коррупция. Эти вопросы уже бурно обсуждались в обществе, и сейчас страна приступила к реализации поручений президента. Мы должны оказать поддержку…".



Изобретать велосипед обращенные в ново-казахстанцев депутаты не стали. Видимо, решив, что в нашей стране все уже давно забыли, кто такой депутат и чем он должен заниматься, они отважно заявили, что будут "своевременно поднимать актуальные вопросы", тесно работать с правительством, некоммерческими организациями и активистами, и, о боже, даже "участвовать в разработке необходимых законопроектов". Вот подвиг так подвиг!



Ну, а если серьезно, то смешного тут мало. Похоже, мажилисмены, привыкшие отираться вокруг "сильных мира сего", реально почувствовали: они прозаседались настолько, что земля начала уходить из-под их ног. Ну, нет у них ни шансов, ни моральных оснований встать в ряды строителей "Нового Казахстана", вот и приходится придумывать, как эту "стройку" возглавить.



Попытка, откровенно говоря, так себе. Да и "зрители" не оценили гениальную задумку режиссера спектакля. Комментарии под новостью о создании новой депутатской группы говорят сами за себя. "Это хамелеоны. Люди без принципов", - пишут одни. "То есть, новая группа будет выполнять задачи, которые априори поставлены перед каждым депутатом?" - удивляются другие. "Нам непонятно, зачем создавать новую группу? Абсолютно все депутаты обязаны служить народу бескорыстно и решать возникающие социально-экономические проблемы. Не выдумывайте ненужные "новшества". Не надо будоражить народ", - констатируют третьи.



Впрочем, самих виновников торжества такие оценки не останавливают. Они уже пустились во все тяжкие и если раньше вели себя тише воды, ниже травы, то сейчас вдруг разом взялись "своевременно поднимать актуальные вопросы". Взять, например, Айдоса Сарыма, в прошлом непримиримого оппозиционера и ярого проводника националистической идеологии. Незадолго до последних парламентских выборов он вступил в ряды партии "Nur Otan" и за год работы в нижней палате отличился только неоднозначным предложением по регулированию деятельности социальных сетей – якобы в интересах подрастающего поколения. Теперь же, под новыми знаменами, он, не стесняясь, яростно трется намыленной губкой, пытаясь прилюдно смыть с себя следы недавнего "грехопадения". И вот он уже снова в оппозиции (пока самому себе) и пытается зайти с козырей. Именно так можно расценить заявление Сарыма о том, что его коллега по партии Дарига Назарбаева должна уйти в отставку. Объяснил свое требование он просто: "Ситуацию, которая привела к январской трагедии, и авторитарную систему, которая сложилась в Казахстане, напрямую связывают в том числе с ее именем. Есть очень большое недоверие, на которое надо реагировать".



Как говорится, шах и мат. Но вот вопрос: почему Сарыму, когда он вступал в "Нур Отан", не мешали ни фамилия лидера партии, ни авторитарная система, частью которой он охотно стал, как только ему предложили? Ответы лежат на поверхности, и озвучивать их вряд ли стоит. Единственное, что хотелось бы добавить: видимо, пора вводить для кандидатов в депутаты тестирование на наличие совести. Тем более что таких перевертышей, как Сарым, у нас пруд пруди.



Испанский стыд



Жалкое зрелище представляет собой и лидер "Ак жола" Азат Перуашев. Тот самый, что пускал скупую мужскую слезу в момент сложения Нурсултаном Назарбаевым полномочий главы государства, заявлял: "каждый член нашей партии должен стать пропрезидентским", не стеснялся фотографироваться на фоне памятников Елбасы и даже "отбивал поклоны", публично признаваясь ему "в любви", постоянно причитая, что "в Казахстане образец политика – это Назарбаев".



Теперь же лидер "парламентской оппозиции" борется с наследием вчерашнего кумира и легким взмахом руки лишает его права пожизненно занимать посты председателя Совбеза и АНК. И это при том, что всего каких-то два года назад Перуашев красовался перед телекамерами и разглагольствовал, что даже после своего ухода с президентского поста "Нурсултан Назарбаев, оставаясь Лидером нации и председателем Совета безопасности, по-прежнему будет определять стратегические направления развития Республики, выступать гарантом Независимости и единства народа Казахстана".



В Сети по этому поводу ходят мемы. Один из них, "Пожалейте Перуашева, он так сломается", довольно точно описывает ситуацию. Впрочем, жалость – это чувство, которое нужно заслужить. А такие кульбиты ничего, кроме испанского стыда, не вызывают. И, естественно, это относится не только к лидеру "Ак жола".



Возьмем других депутатов. В тренде – Мади Ахметов, который и в парламент-то попал, скорее всего, по причине того, что предлагал установить в центре Алматы памятник Назарбаеву. Он тоже с легкостью отказался от того, чтобы и дальше продолжать оставаться в клубе фанатов Елбасы.



А другой "нуротановец" Канат Нуров и вовсе с гордостью сообщил на своей странице в "Фейсбуке": "…Прежде всего, необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете Безопасности, что сегодня нами и было сделано. Ваш покорный слуга участвовал в этом историческом решении мажилиса. В сенат отправлены все необходимые поправки в конституционные законы о "Первом президенте РК – Ел Басы", "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете Безопасности РК" в части того, что теперь председательство в АНК и СБ по праву принадлежит Президенту РК - по должности, а не по личности".



И список переобувшихся можно озвучивать еще долго – свой персональный "тест на педикулез" они однозначно провалили. Остается только догадываться, на что надеются эти, с позволения сказать, народные избранники? Что пипл снова все схавает? Вряд ли. Тем более что у этого самого пипла перед глазами есть другие примеры – Бауыржана Байбека и Нурлана Нигматулина, которые наперекор новой политической моде не отреклись от недавнего прошлого и, понимая, что таким, как они, сейчас не место среди двурушников, предпочли достойно удалиться.



Ниже плинтуса



Впрочем, еще печальнее наблюдать за телодвижениями другой категории "избранников", которые, пользуясь сложившейся ситуацией "безвременья", пытаются разыгрывать старые смыслы, чтобы изобразить из себя "уходящую натуру". Подленькое, честно говоря, дельце, поскольку побочный эффект заключается в подогреве протестных настроений среди и без того взбудораженного населения.



Яркий тому пример – Казыбек Иса, адепт идеологии национализма. Правда, в стенах парламента он своего "я" почему-то стесняется. За год, прошедший после парламентских выборов, он при исполнении депутатских обязанностей всего дважды поднимал "любимые" темы. В феврале прошлого года Иса разразился возмущением по поводу того, что госслужащие не знают "ана тілі" и что пора актуализировать Закон "О языках", а в июле вдруг без видимых причин озаботился формированием нового национального менталитета, который, по его словам, должен основываться на национализме.



Зато в соцсетях Казыбек Иса – герой, направо и налево рубящий шашкой. Особенно он активизировался в последний месяц: что ни день, то новый пропагандистский пост.



Сказать что-то новое у него уже не получается, поэтому в ход идут избитые лозунги – лишить русский язык его нынешнего статуса, заставить чиновников поголовно говорить по-казахски, отказаться от смешанных школ и т.д. и т.п. Но умело сдабривая их хайпом на январской трагедии, рассказами о "пытках мирного населения", да откровенным подстрекательством к ненависти в отношении занявших высокие государственные посты представителей "нетитульных" этносов, он фактически готовит новую пороховую бочку, которая может рвануть в любой момент. Тем более что сам депутат старается то и дело подносить к ней спички, размещая на своей странице провокационные высказывания. "Тіл тәрбиесін көрмеген орыстілділер ұл тәрбиесі жайлы ереуілшілерге, олардың ата-аналарына ақыл айтуға хақысы жоқ! Министр, депутат, әкім, кім болса да! Қайта, пұл үшін ғана емес, тіл үшін де көшеге шыққан жастарды одан сайын ызаландырып жібереді!", - пишет он в одном посте. "Ендігі үлкен көтеріліс қазақ тілі үшін болады" ("Следующее большое восстание будет за казахкий язык") - а это уже на его странице кто-то перепечатывает слова, якобы произнесенные писателем Дулатом Исабековым, и депутат позволяет их тиражировать, ставит лайк.



Получится ли у Казыбека Исы таким способом добраться до конечной остановки под названием "Новый Казахстан", неизвестно. А вот взбаламутить народ, "чтобы повторить", этот оппортунист способен вполне. Повторить-то они, может, и повторят. Но выдержит ли страна?



Автор статьи: Асель Омирбек

15.02.22 Источник - qmonitor.kz

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