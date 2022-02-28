Корень трагедии в антирусском национализме, - Жумагул Сааданбеков

07:43 28.02.2022 Корень трагедии в антирусском национализме

Автор: Жумагул Сааданбеков



С болью и тревогой следим за войной в Украине. Нам близки и дороги обе страны, оба народа. Здесь необходимо сразу уточнить, не русский и украинский народы воюют, а воюет российское государство с коллективным Западом на территории Украины. Именно Запад, особенно США в 2014 году осуществили антироссийский госпереворот, подогревая и изощренно используя рудименты антирусского национализма, который имел длительную и сложную историю и в царской России, и в Украине. Подъем и расширение этого национализма происходили еще в годы первых русских революций 1905 и 1917 гг. Национальные движения стали тогда важным, но не главным фактором и причиной разрушения Российской империи. Большевики частично подавили, но в еще большей степени использовали и ассимилировали эти движения, превратив их в одну из своих важных опор при создании многонационального Советского Союза. В 1991 г. антироссийский национализм был гораздо меньшей политической силой, чем в 1917-1918 гг. Сам по себе этот национализм не смог бы разрушить такое государство, как Советский Союз. В большинстве республик этот национализм не был направлен против русских как нации. Подобного рода иррациональный этнический протест против власти "москалей" можно было наблюдать лишь в некоторых районах Западной Украины, а также в Грузии, Эстонии и Латвии. Почти во всех других случаях это был протест против чрезмерной централизации и ограничения прав и возможностей национальных республик в пользу Центра.



По мере того как экономическая ситуации в СССР становилась все более тяжелой, росла иллюзия, что в независимом от Москвы государстве его население будут жить лучше и спокойнее. Не только этнические украинцы, но и этнические русские в своем большинстве проголосовали на референдуме 1 декабря 1991 г. за независимость Украины. Очень многим жителям союзных и автономных республик казалось, что они отдают в общий котел гораздо больше, чем получают из него. Им казалось, что, получив возможность самостоятельно распоряжаться своими богатствами, независимые государства станут жить лучше. Уже через несколько лет после распада Союза, когда для всех возникших на постсоветском пространстве независимых республик стала очевидной необходимость создания собственных вооруженных сил, собственных спецслужб, своих таможен, своей дипломатии и еще десятков систем и учреждений, которые по определению должно иметь каждое независимое государство, для многих стало очевидно, что в общем союзном государстве простым людям жить было легче и безопаснее. Какая из Закавказских республик или республик Средней Азии стала жить лучше после распада СССР? Что выиграли в условиях независимости простые граждане Белоруссии и Украины? Даже на поддержание национальной культуры, языка и образования многие государства СНГ не могут найти достаточных средств, и эта культура не развивается, а деградирует. Все крупные и влиятельные националистические движения в республиках Союза – "народные фронты", "Рух" в Украине, "Саюдис" в Литве, КДК в Кыргызстане отошли на второй или третий план или даже исчезли из политической жизни.



В конце 90-х гг. прошлого века я работал чрезвычайным и полномочным послом КР в Украине и застал страну в разгар дерусификации украинского языка и культуры. В огромном городе Киеве остались всего 2-3 русских школ и я не смог устроить внучку в школу, пришлось обратиться к министру образования. Русский язык начали изгонять из всех публичных сфер, сокращались русско язычные издания, телеканалы, массово поменялись рекламы, вывески учреждений и магазинов. Такая кампания особенно усилилась при президенте Ющенко, чем были крайне недовольны не только русские, но и сами украинцы. Не случайно, что при очередных президентских выборах Ющенко набрал всего 3% голосов избирателей.



Но все это были лишь цветочками. Ягодки сполна вызрели после госпереворота 2014 года. Вместо свергнутого президента Януковича посадили Турчинова – католического пастора греко-римской церкви, которая владычествует во всей Западной Украине. Уже на следующее утро своего президентства он объявил, что в стране будет один государственный язык – украинский, а русский язык необходимо лишить официального статуса. И поднялись против этого первыми русскоязычное население Донецкой и Луганской области. В результате чего 8 лет шла война, геноцид населения этих областей. Кстати сказать, в Украине ныне власть в руках в основном Западноукраинской политической элиты, предки которых были активнейшими пособниками Гитлера, их руками осуществились такие мерзкие преступления как Бабий Яр, Освенцим, Бухенвальд, дотла уничтожены сотни и тысячи польских, русских и белорусских деревень. И не удивительно, что сегодня при попустительстве официальных властей неонацизм действует как национальная идеология, сущностью которой является ненависть к русским. Ныне факельные шествия украинских нацистов по улицам Киева с портретами Бандеры и Шушевича, со свастикой и другими атрибутами фашизма, обычное явление.



Здесь принципиально важно различить нацизм, связанный с расовой ненавистью, и национализм, который говорит о любви к своей нации. Однако, сегодня многие смешивают два понятия "нацизм" и "национализм".



В превратном понимании определение "националист" страшно. Надо вернуть первоначальное значение этому слову. Националист – человек, борющийся за сохранность своей культуры, языка. У каждой нации свои проблемы, повседневные, насущные. Они требуют решения, внимания. Есть люди, которые очень глубоко это чувствуют. Люди – патриоты, носители традиций, устремлений – их часто называют националистами. Понятие национализм – заштамповано в обратном смысле. Если я хочу кого нибудь погубить, самое простое дело улучить его в национализме. Так было во времена советского тоталитаризма.



Таким образом, постепенно и последовательно антироссийская политика украинских властей стала невыносимо запредельной для России, но она продолжала помогать Украине. В 1991 по 2013 год Россия предоставляла Украине льготных кредитов и торговых преференций порядка 250 миллиардов долларов. Только 2011 году двусторонний торговый оборот превысил 50 млрд. долларов. Такое искреннее и уважительное отношение России украинские власти воспринимали иждивенчески, их действия приобретало подчас бесцеремонный характер. Достаточно вспомнить перманентный шантаж в сфере энергетического транзита и банальное воровство газа. Все свелось к тому, что развал украинской экономики сопровождался откровенным грабежом граждан страны, а саму Украину просто загнали под внешнее управление.



Уму ли постижимо, сегодня посольство США напрямую контролирует национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, специализированную антикоррупционную прокуратуры, Высший антикоррупционный суд. Расширяется агрессивный курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию, парламентом постоянно штампируются дискриминационные акты, принято чудовищный закон о так называемых коренных народах. Надо же, выходит, что русские в Украине не коренной народ?!



В марте 2021 года Украина приняла новую военную стратегию. Этот документ практически целиком посвящен противостоянию с Россией, ставит целью втягивание США и Запад в конфликт с Россией. Стратегия предлагает организацию в Крыму и на территории Донбасса террористического подполья, при содействии международного сообщества на выгодных для Украины условиях при военной поддержке мировым сообществом в геополитическом противостоянии с Российской федерацией. Согласитесь, это не что иное, как подготовка к боевым действиям против России.



Итак, получилось, так, что Украина под водительством Вашингтонского обкома попросту вынудила Россию к этой войне. Надо подчеркнуть, что это самая крупная и сложная военная операция в Европе после Второй мировой войны и, наверное, одна из наиболее масштабных за всю послевоенную историю вообще. То есть, это большое предприятие. Как к Украине ни относись, это все же страна с армией в сотни тысяч человек, с десятками дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300 и другими средствами противовоздушной обороны, а также с сухопутными войсками, имеющими значительный опыт боевых действий. Это все очень серьезные вещи. То есть это не легкая прогулка, не парад. Не надо думать, что украинская армия куда-то там исчезла - это значительная сила. И в ряде случаев она оказывает очень упорное сопротивление.



Страны и народы мира, обладающие здравым смыслом восприняли с пониманием военную спецоперацию в Украине. Но, как и следовало ожидать, реакция коллективного Запада была отчаянной и злобной. Принимаются ими мыслимые и немыслимые санкции. Дело дошло до того, что санкции наложены даже на высшее руководство РФ во главе самого Путина.



Не скажешь об этом лучше экс-президента Российской Федерации Медведева, который прокомментировал принятые Западом санкции против России. Он заявил, что "Западные санкции - это миф и фикция, их принятие является признаком политической импотенции из-за неспособности изменить курс России. Мне вот глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей. Можно и строже сказать, но воздержусь. Я - гражданин России. И этим все сказано".



Между тем нельзя не обратить внимания на то, что в Бишкеке иногда проходят жиденькие протесты активистов НПО, НКО, наших доморощенных демократов – западников, которые не понимая что происходит, очень громко кричат "Нет войне!". "К ответу Путина" и т.д. Нарушением международного права они считают признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Как будто им невдомек, что первый прецедент такого "нарушения" совершили их покровители – кормильцы американцы, когда военным путем, отторгли Косово от Югославии "одарили" албанцев суверенитетом не проведя даже формально референдум. То есть выходит, что американцам можно, а другим нельзя. Вот такие двойные стандарты, тотальная ложь и мания исключительности в их крови и менталитете. Побеседуйте с обычными, простыми нашими людьми на улицах, в транспорте и в других общественных местах, они думают здраво, поддерживают Россию.



Нам бы кыргызам соблюдать элементарную порядочность, когда речь идет об отношениях с Россией. Ведь есть же святое правило – верность союзнику, что является показателем чести и достоинства нации. Мне больно и стыдно, когда в публичной сфере, особенно в социальных сетях, отдельные мерзавцы оскорбляют русский народ и Путина, сладострастно создают фейки о якобы огромных потерях и поражениях Российских войск, какие - то теории международных отношений, не понимая в этом ни бельмеса.



Россия наш исторический союзник, что мы унаследовали от своих предков еще 200 лет назад. Да, Россия была метрополией, Киргизия – колонией, были мрачные, подчас кровавые моменты в их взаимных отношениях, но между нами неимоверно больше было светлого и продуктивного, они столетиями вместе делили все беды и радости, как говорится "горбушку хлеба и то пополам". Как можно забыть 70 лет советской жизни, когда мы вместе созидали мощную сверхдержаву, сотрясавший весь мир. Как можно забыть нашу общую победу в Великой Отечественной войне. Я уже не говорю о том, что сегодня в России трудятся более 1 миллиона кыргызских мигрантов, ежегодно переводя на родину свыше 2 млрд. долларов, что равняется бюджету республики.



Сегодня как никогда актуально звучат следующие строки нашего великого поэта Алыкула Осмонова:



Эй, Россия, Россия, бир боор энем,



Мен өңдүү тоо кушуна койнуӊ кенен.



Чын сөздү туура айтуудан тартына албайм,



Биз элибиз, бищ кишибиз сени менен.



****



Эй, Россия, Россия, мать родная,



В твоих уютных объятиях я горный орел.



Не могу не высказать правду прямо и честно,



Мы народ, мы нация только вместе с тобой.



(подстрочный перевод).



Жумагул Сааданбеков

Почетный академик НАН КР

Доктор политических наук

28.02.22 Источник - akipress.org

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