В Минобороны РК опровергли слухи об отправке казахстанских военных в Украину

07:53 28.02.2022

Такая информация распространилась в социальных сетях. В Минобороны также рассказали о перемещениях казахстанских военных и техники на ближайшее время во избежание неправильного толкования.

В Министерстве обороны РК опровергли слухи об отправке казахстанских военных в Украину, передает "Экспресс К" со ссылкой на Stopfake.kz.



- Решение о направлении воинского контингента Вооруженных сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает Парламент на основании соответствующего предложения Президента страны. Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину или какую-либо другую страну не поступал, соответственно, и не рассматривается. Мероприятия по повышению боеготовности и боевой подготовки Вооруженных сил Казахстана, связанные с перемещением, обучением, тренировкой личного состава, проводятся в плановом порядке. Между тем сообщаем, что по направлению из Западного Казахстана в южную часть страны с 25 февраля по 3 марта текущего года осуществляется плановое перемещение военной техники железнодорожным транспортом для проведения ремонтных работ. Кроме того, в указанный период из Алматинской области направлена военная автомобильная техника для укомплектования воинской части Актауского гарнизона, - сообщили в ведомстве.



ЭК сообщал, что Президент ТОКАЕВ провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Украине.