Токаев и Назарбаев: Добро и Зло, - А.Вьюгин

08:43 28.02.2022 Токаев и Назарбаев: Добро и Зло



О власти, президенте и его главных соперниках



Крайне бурно начавшийся 2022 год требует отрефлексировать не только политические, социально-экономические, идеологические и культурные процессы в Казахстане. Где-то нужно копнуть в архетипы, поскольку произошедшая кровавая встряска ставит вопрос о лидере и топ-исполнителях, которые ведут страну в ту или иную сторону. Кто эти люди? Достойны ли они сосредоточенной в руках власти? Они на стороне Добра или Зла? Какие у рядового гражданина критерии оценки работы элитариев?



ПРАВИЛЬНОЕ И НЕПРАВИЛЬНОЕ



Люди, собранные и организованные государством, по большому счету со всех сторон по-прежнему окружены хаосом, как и в доисторические времена. Например, такой взгляд на мир сформулировал канадский социальный философ и клинический психолог Джордан Питерсон. Любой политический лидер в условиях объективного хаоса и окружающей общество неизвестности сталкивается с проблемой, как правильно поступить в той или иной сложной ситуации.



Жизнь ведь постоянно меняется через достижения научно-технического прогресса, изменения климата, культурные феномены, войны, миграции, новые знания, трансформации семьи, переконфигурацию геополитических центров силы, изменения в шкале ценностей, экономические кризисы и прочие вещи.



Чтобы в условиях тумана предстоящей жизни разобраться, где Добро, а где Зло, мыслители, философы, писатели и теологи древности оставили своим потомкам многочисленные подсказки и "закладки" (в хорошем смысле слова), дабы при столкновении с архетипической ситуацией мозг был способен выбрать правильное поведение. Прежде всего это относится к мозгу руководителя, отвечающего за большой коллектив.



Если предельно упростить ситуацию, то задача государственного и вообще лидера социума – это выживание "стаи". Действия должны быть такими, чтобы они работали на благо популяции как совокупности, отвечая интересам большинства.



Нельзя сказать, будто Нурсултан Назарбаев думал только о себе. Однако 162 человека, которые на излете его политического цикла владели более половиной национального богатства Казахстана – это вполне веский аргумент в пользу того, что интересами большинства сограждан прежний глава государства пренебрегал.



Президент Касым-Жомарт Токаев проводит в жизнь качественно другие политические установки и принципы. Здесь составители религиозных и философско-государственных канонов от "Авесты" и "Панчатантры" до "Библии" и "Корана" могут хоть немного расслабиться и перевести дух. Их пожелания в адрес собирательного образа государственного лидера явно воспринимаются в Ак Орде.



Правильные и неправильные вещи удобнее всего рассматривать на контрасте. Например, журналисты раскопали информацию, согласно которой бывший президент Назарбаев владеет имуществом на $7,8 млрд через свои фонды. Фонды называются благотворительными и некоммерческими, но объемы средств, выделяемые на благотворительность или поддержку учебных заведений, на порядки меньше того финансирования, которые сами фонды получают от государства и всевозможных спонсоров.



Поражает какая-то маниакальная тяга к стяжательству. Фактически в Казахстане была построена система, где собираемые государством налоги в казну и фонд национального благосостояния перераспределялись в пользу "елбасы", его Семьи и ближайшего окружения. Поэтому запросто можно отслеживать ситуации, когда сначала компания получает щедрую финансовую поддержку со стороны правительства, а потом покупается каким-нибудь фондом Назарбаева за 10-15 % стоимости.



Аналогичная ситуация с активами дочери первого президента Дариги Назарбаевой или экс-главы КНБ Карима Масимова. Если у них СМИ, то они получают гигантский государственный информационный заказ, если банк, то безвозмездную государственную помощь на астрономические суммы. Кстати, из-за аппетитов членов Семьи госинформзаказ в Казахстане по финансовым показателям вдвое перекрывает соответствующий объем рекламного рынка в стране.



Получающие госсубсидии банки второго уровня своим клиентам никаких просрочек не прощают. Наоборот, придумывают им несуществующие в реальности долги, плетут рейдерские схемы, а такие игроки как "Jusan Bank" еще и пользовались постоянной поддержкой со стороны прокуратуры в спорах с другими хозяйствующими субъектами.



Крохоборство доходит до таких крайностей, что не понятно, как реагировать – умиляться вороватой "детскости" или плакать от такой патологической жадности. Даже создав при каком-нибудь Назарбаев-фонде компанию по благоустройству территории, потом для нее выбивались подряды на миллионы долларов от столичного акимата.



ПРАКТИЧЕСКАЯ МУДРОСТЬ



Движение от хаоса к порядку не имеет какого-то единственного маршрута. Однако в целом возможные пути и решения можно разделить как ведущие в сторону Добра или Зла. При выборе правильного решения очень важно, каким характером владеет политический лидер. Упоминавшийся выше Джордан Питерсон крайне важным параметром выделяет развитие характера перед лицом страданий.



Из современных лидеров ведущих держав, прошедших через страдания в полном смысле этого слова, очень показательной фигурой выступает Си Цзиньпин. Будучи сыном крупного коммунистического функционера, юный Си не испытывал особой нужды в чем-либо. Но в годы "культурной революции" отец был репрессирован, а Си Цзиньпин отправлен на "трудовое перевоспитание" в захолустную деревню.



Однако тяжелый физический труд, борьба с блохами и затяжное одиночество пошли на пользу в становлении характера. Сегодня товарищ Си возглавляет растущую сверхдержаву, а знание жизни простого народа позволяет ему с большей долей вероятности принимать правильные решения. Именно при Си Цзиньпине КНР осуществила прорыв в деле борьбы с бедностью социальных низов.



Касым-Жомарт Токаев в лагерях перевоспитания не перековывался, только и на его долю страданий выпало предостаточно. Когда на твоих глазах решения принимаются не на пользу всей "стаи", а только для удовольствия и комфорта вожака, членов его Семьи и ближайшего корыстного окружения – это испытание не для слабонервных.



Несколько даже удивительно, что, будучи однозначно членом правящей элиты, господин Токаев не стал участником различных коррупционных схем, предполагающих сказочное обогащение на почве конвертации власти в собственность. Как говорили в те времена о премьер-министрах, они мало на что могут повлиять в плане государственной политики (всей стратегией занимался Нурсултан Назарбаев), но стать богатым на такой позиции – легко.



Нарушение своеобразного коррупционного дресс-кода выпускнику МГИМО и других знаковых учебных заведений "прощалось" за гигантский багаж знаний и умений, которые необходимы любому государству и государственному руководству. Личное обогащение – личным обогащением, однако заботу о жизнеспособности всей системы, благодаря которой ты уделяешь себе непропорционально большие ресурсы, тоже никто не отменял.



Бывшее высшее руководство Казахстана стояло на своеобразной растяжке, когда с одной стороны складировало активы в Лондоне, Дубае, Штатах, Гонконге и Сингапуре, а с другой было вынуждено хотя бы по минимуму заботиться о стране-источнике своего благосостояния. На этой почве и у Касым-Жомарта Токаева сохранялось жизненное пространство востребованности в структурах государственного управления.



Если оттолкнуться от христианской традиции, а в конце концов иудаизм, христианство и ислам – это аврамические религии, то борьба происходит между линиями Авеля (Добро) и Каина (Зло). Религиозная догматика любит упрощать и схематизировать, чтобы предельно четко донести социальную установку до простого человека. Вот только в реальности жизнь гораздо сложнее и запутаннее.



Авелю нельзя глупо подставляться в реальной политике. Добро должно быть и с кулаками, и с хитрецой, ему всегда необходимо находиться начеку, поскольку Зло не дремлет. К тому же в правящих элитах полно людей, которые сознательно находятся на стороне Зла. Потому что им нравится, например, обладать колоссальным богатством на фоне находящихся в нужде миллионов соотечественников, или кичиться своей безнаказанностью при обилии законов, чьи нормы весьма суровы для рядовых граждан.



Фактически господин Токаев очень долго был своим среди чужих на властном олимпе Казахстана. На этой почве у него дефицит реальных членов команды. Переобувшихся и перекрасившихся в прыжке мы сейчас отсекаем. Президенту срочно нужны люди, с которыми можно работать на благо большинства населения страны, а среди толпы мастеров мимикрировать и имитировать провести необходимую селекцию в сжатые сроки довольно сложно.



ВЛАСТНЫЙ ПРИЗ



Прежде чем реорганизовывать государство, лидеру нужно упорядочить собственный опыт, а для этого необходима изрядная доза смирения. Любой человек находится в сложном выборе. С одной стороны, на него давит формула "срывай день, лови мгновенье". Потому что будущее – это смерть, и хорошо, если не скорая.



Однако сиюминутные наслаждения могут повредить перспективе в будущем. Поэтому существует вторая модель поведения, которая строится на отложенном вознаграждении.



На этом, например, базируется любая работа, когда человек прилежно трудится целый месяц, а потом получает зарплату. Люди в процессе эволюции научились тому, что если вести себя должным образом сейчас (в настоящем) – регулировать свои импульсы, учитывать положение других, то мы можем получить вознаграждение в будущем, во времени и пространстве.



Стратегической ошибкой Семьи "елбасы" и его окружения стало то, что они зациклились на фазе получения удовольствий и благ в режиме "здесь и сейчас". А ситуация и положение вещей тем временем менялись. Отказавшись от самодисциплины, терпения, работы и жертвенности тогда, они сегодня теряют очень многое и больно падают. В общем, в неуемном желании приобрести излишнее запросто могут дойти до той стадии, когда будет потеряно необходимое.



Итак, жертвы нужны, чтобы улучшить будущее, и большие жертвы могут быть лучше маленьких. Мы не можем судить наверняка какую жертву принес президент Токаев, но судя по тому, какой внятный и четкий курс для Казахстана он выстроил уже на ближнесрочную перспективу, жертва однозначно была внушительной.



Типовые люди эпохи Нурсултана Назарбаева категорически не умели делиться. Не в смысле того, что ты отдаешь что-либо ничего не получая взамен. Делиться – это приглашение к сделке. Так власть улучшает качество жизни населения, создает ему условия для продуктивного труда, а граждане платят лояльностью к государству, которое проявляет о них реальную заботу и тем продлевают своеобразный общественный договор, где большинство говорит действующему порядку "да".



Фонд "Народу Казахстана" – это в первую очередь символический шаг, который призван демонстрировать, что новая власть помнит о всех согражданах, а не только о себе.



О ком помнили люди прошлой эпохи можно судить по многочисленным особнякам, купленным тем же Каримом Масимовым в различных городах американских штатов Калифорния и Аризона. Даже если представить, что у человека нет других дел, кроме как переезжать из дома в дом и жить в каждом по две-три недели, то уже возникает вопрос зачем столько? А ведь у г-на Масимова были служебные дела в Казахстане и недвижимость в других странах помимо США.



Аналогично с Даригой Назарбаевой и ее сыновьями, крупно вложившимися в лондонскую недвижимость. Великобритания до недавнего времени была меккой для всевозможных нуворишей. Однако адаптироваться на новом месте можно по-разному. Российский олигарх Роман Абрамович, например, купил футбольный клуб "Челси" и сильно поспособствовал тому, чтобы английская премьер-лига стала одной из самых зрелищных и богатых в футбольном мире. Аналогичным образом поступают различные арабские шейхи или богатые индийцы.



Если бы Дарига Назарбаева купила какой-нибудь скромный футбольный клуб и вдохнула в него жизнь через финансовые вливания, то британская публика стала хотя бы чуть-чуть воспринимать ее в позитивном свете. К тому же на подобный шаг наталкивает логика стратегического планирования.



Несмотря на все дворцы и земельные участки, с Казахстаном дочь "елбасы" своего будущего явно не связывала. Отсюда ее метод выжженной земли в отношениях с бизнесменами и руководителями государственных органов и компаний, в которых она видела лишь "строптивый" источник обогащения.



В Великобритании г-жа Назарбаева не беспредельничала (другие правила поведения для элитариев, тем более "импортных"), но и как-то инкорпорироваться и социализироваться не собиралась. Только дворцы, магазины и прочие атрибуты роскошной жизни. Имидж социального паразита – отнюдь не тот актив, который нужен, когда клан Назарбаевых перестал быть интересным Западу и теперь рассматривается лишь в качестве законной добычи. Своего рода откормленные кабанчики, чьи сроки на взгляд мясника уже подоспели.



Чем больший объем власти сосредоточен в руках конкретного человека, тем больше вреда или пользы он может принести окружающим. Поэтому никогда нельзя ослабевать внимание к кадровой политике. К тому же государство, будучи иерархической организацией, исповедует принцип "делай как я". В этом отношении смена позднего "елбасы" на президента Токаева положительна сама по себе, поскольку задает государству и обществу куда более здоровые и разумные ориентиры, держащие в фокусе внимания вопросы развития и социальной справедливости.



В сегодняшних властных раскладах Казахстана нельзя навскидку назвать фигуру, которая заслуживает верховной власти больше, чем Касым-Жомарт Токаев.



Алексей ВЬЮГИН, специально для "Ведомостей Казахстана"

18.02.22 Источник - kazvedomosti.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646026980

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Правительством совместно с Национальным банком разработан антикризисный план действий

- Кадровые перестановки

- Алихан Смаилов принял участие в работе заседания Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане

- О позиции Казахстана в украинском кризисе

- К вопросу о истории украинской проблемы

- О ситуации на финансовом рынке в январе 2022 года

- Ерлан Карин принял участие на международной конференции "Ахмет Байтұрсынұлы – Алаштың рухани көсемі"

- Информационное сообщение Национального Банка Казахстана по валютному рынку

- 25 февраля 2022 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

