Политическое сиротство Токаева не дает ему шансов на переизбрание, - В.Ковтуновский

08:48 28.02.2022

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СИРОТА



Виктор КОВТУНОВСКИЙ, политолог

"Я взглянул окрест нынешнего властителя нашего, и ум мой немочью оного уязвлен стал".

"Путешествие из Нур-Султана в Астану"



Петр САРУХАНОВ - "Новая"



В самом деле, как не присматривайся, у Касым-Жомарта Токаева нет сколько-нибудь надежной базы поддержки внутри возглавляемой им державы.



Начнем перечислять по мере значимости.



Могущественный "шапраштинский клан" действующему президенту объявил вендетту. Ну, да, вру. Не было такого объявления на сайте елбасы. Но все равно – мстить они будут по-взрослому. Отдельные представители сего обширного семейства уже сейчас не ограничиваются обычным бюрократическим саботажем и информационными сливами, а заявляют о намерении защищать попранный Namys на электоральном ристалище.



Для большинства прочих олигархов никаких радужных перспектив, со сменой главного смотрящего, извините, не просматривается. Агашек нервирует, разумеется, не джизья в фонд "Қазақстан халқына", а грядущий передел финансовых потоков. А может быть и активов.



Далее. Силовые структуры. Назвать их верными сподвижниками президента - грешить против всякого здравомыслия. Штатный состав КНБ напрягся в ожидании суда над бывшими своими руководителями. Их коллеги из МВД пребывают в смятении, переходящим в негодование: в полиции искренне не понимают, как без утюга и дубинки "изобличить" международных террористов-заговорщиков. Армейские чины уязвлены тем, что их втянули в политические разборки и, при том, унижены российско-беларуско-кыргызской "миротворческой миссией".



Теперь чиновники. Профессионалы-технократы, узкая прослойка которых, по каким-то инфернальным причинам не вычищена из государственного аппарата, Токаеву тоже не союзники. Профессионалам претит игнорирование новым президентом, как базовых экономических принципов, так пренебрежение им действующего законодательства. Они готовы простить многое, но не бессистемный популизм (ничего другого президент еще не демонстрировал). Примерно так партноменклатура, в свое время, относилась к управленческим причудам Хрущева. С известными последствиями.



Прочая мелкая бюрократия, по привычке, брызжет елеем на нового пашу, но ее лояльность переменчива, как любовь куртизанки. Поняв, что Токаев слаб и обречен, бюрократия будет делать ставки на более надежных кандидатов в сюзерены.



Переходим к гражданскому обществу. Или тому, что у нас принято называть этим высокопарным понятием.



Национальную интеллигенцию и широкий спектр национал-патриотов можно исключить из базы поддержки главы государства априори. Тут в аргументации нет никакой нужды. К когорте естественных врагов Токаева можно присовокупить и сторонников традиционных исламских ценностей. Имеем в виду, что "традиционалисты" всех мастей самая решительная и увеличивающаяся категория.



Ностальгирующий по советскому прошлому электорат, напротив – готов поддержать Токаева. Хотя бы потому, что лучшего выбора у него нет и, наверное, не будет. Однако есть весьма существенная закавыка. Сколь ни популярны в "Одноклассниках" воспоминания по колбасу за 2.20, эту этнически ограниченную, пассивную и редеющую группу уже не стоит считать влиятельной базой поддержки.



В сухом остатке социального коктейля у нас есть еще "западники", казахстанцы ориентирующиеся на европейские ценности. Они в реформаторские обещания второго президента и допреж не очень-то верили, а теперь, после Января репутация Токаева в их глазах кажется окончательно испорченной. Завоевать симпатии хотя бы этого, не многочисленного, но активного и креативного класса, не так-то легко. Придется не только перешагнуть через свое эго, но и выбросить кольцо всевластия в жерло Ородруина.



Политическое сиротство Токаева не дает ему шансов на переизбрание. Даже продержаться на своей должности до середины 2024 года ему будет нелегко. Впрочем, от переворота и досрочной отставки его надежно обережет "ограниченный контингент" ОДКБ. Ну, а дальше? Сидеть на штыках, как свидетельствуют практикующие правители, весьма некомфортно. Особенно, если штыки чужие.



22.02.22