Замороженные деньги. Как США распорядятся госактивами Афганистана в американских банках, - А.Рыбин

09:08 28.02.2022 АЛЕКСАНДР РЫБИН

24.02.22



Центральный банк Афганистана. Фото с сайта TOLOnews

23 февраля Узбекистан напомнил о необходимости разморозить государственные активы, размещенные в иностранных банках, чтобы помочь новым властям Афганистана, то есть радикальному движению "Талибан"*, справиться с гуманитарным кризисом. Как сказал спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, правительство талибов предпринимает шаги для мирного благоустройства Афганистана, в стране частично возобновлена работа госучреждений, начали выплачивать зарплату, но при этом остро ощущается нехватка наличных денег.



"В этом контексте мы выступаем за разморозку финансовых активов страны за рубежом", - отметил Иргашев.



Под замороженными активами имеются в виду, в первую очередь, $9,4 млрд, которые размещены на счетах американских банков и были заблокированы правительством США после захвата власти в Кабуле талибами. Невозможность использовать данные средства в определенной мере стала причиной сложившейся в Афганистане чрезвычайной гуманитарной ситуации. Американский президент Джо Байден 11 февраля подписал указ о частичной разморозке афганских госактивов, однако значительная часть из них, по мнению властей США, должна пойти на компенсации родственникам жертв 11 сентября.



Такое решение неожиданно объединило талибов и тех афганцев, которые выступают против их власти.



Заморозка



Талибы без сопротивления захватили власть в Кабуле 15 августа прошлого года. Почти сразу же после этого США приняли решение заблокировать $9,4 млрд Центрального банка Афганистана, которые находились на счетах за пределами этой страны. $7 млрд из указанных средств размещались в американских банках, остальное - в банках Германии, ОАЭ, Швейцарии и нескольких других странах.



Вашингтон оправдал свои действия нежеланием дать возможность пользоваться этими активами талибам, которые в США и многих других странах мира признаны террористической организацией. "Активы Центрального банка афганского правительства в США не будут предоставлены талибам", - объяснил тогда представитель американской администрации.



Дальше хуже. С талибами отказались сотрудничать многие международные организации и правительства, благодаря которым с 2001 года афганская экономика держалась на плаву. Надо сказать, что за 20 лет присутствия иностранных войск в Афганистане не была сформирована самодостаточная сильная экономика. Это, кстати, стало причиной того, что многие афганские крестьяне, которые занимались выращиванием опийного мака, так и не отказались от своего промысла. Более того, площади, на которых культивировался опийный мак, значительно выросли за время иностранной интервенции. Производство наркотиков росло год от года, хотя афганские правительственные силы вместе с иностранными войсками периодически уничтожали посевы этой наркосодержащей сельскохозяйственной культуры.



Нехватка наличных денег, блокировка банковских операций со стороны иностранных властей, а также неумелые действия правительства талибов в сфере экономики (талибы хорошо научились вести партизанскую войну за 20 лет, но их познания в том, как функционирует экономика, крайне посредственные, при этом брать в свой кабинет министров специалистов свергнутого правительства они не пожелали) привели к тому, что осенью прошлого года Афганистан оказался на грани голода, сотни тысяч человек потеряли работу, сфера государственных услуг практически рухнула.



Ситуацию отчасти улучшала гуманитарная помощь, направляемая афганцам странами, которые вскоре после захвата власти талибами наладили с ними отношения. В частности, гуманитарную помощь активно отправляли Узбекистан, Россия, Иран, Туркмения, Китай и Катар. Однако кардинально ситуацию исправить не удавалось.



Сами талибы много раз просили США разморозить афганские госактивы. С той же просьбой к американским властям стали обращаться власти стран, наладивших диалог с талибами. Но администрация США оставалась непреклонной: ни копейки тем, кто может потратить деньги на террористическую деятельность.



Ситуация в Афганистане между тем значительно ухудшилась с наступлением зимы. Например, Всемирная организация здравоохранения в ноябре объявила, что как минимум 1 миллион детей могут умереть в Афганистане зимой из-за серьезного недоедания.



Дошло до того, что в январе разморозить государственные финансовые активы Афганистана призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Холод [зимы] и замороженные активы - смертельное сочетание для жителей Афганистана. В этой чрезвычайной ситуации необходимо приостановить действие правил и условий, которые не дают использовать деньги для спасения жизней и поддержки экономики", - сказал генсек ООН.



Наконец, 11 февраля президент США Джо Байден подписал указ о том, что афганские госактивы, размещенные в американских банках, будут отправлены гуманитарным организациям, которые оказывают помощь афганцам. Но не все активы.



Кто должен выплачивать компенсации?



Президент США решил половину из $7 млрд направить на гуманитарные цели для афганцев, половину - отдать американцам, чьи родственники погибли во время терактов 11 сентября 2001 года. Такое решение неожиданно сплотило афганское общество: талибы и их противники стали выступать против решения Байдена.



Центральный банк Афганистана, управляемый в настоящее время талибами, выпустил заявление, в котором призвал администрацию США пересмотреть свое решение, указав, что единственным обладателем этих накоплений является народ Афганистана.



Осудили США и другие официальные представители талибов.



"Атаки 11 сентября не имели никакого отношения к Афганистану", - написал официальный представитель "Талибана" Инамуллы Самангани.



Пресс-секретарь сил безопасности радикального движения в Кабуле Халил Задран заявил в Twitter, что афганский народ, которому и принадлежат "отнятые деньги", продолжит бороться за свои права, как делал это последние 20 лет.



Представитель политического офиса талибов в Катаре Мохаммед Наим назвал конфискацию резервов афганского Центробанка "кражей" и признаком "морального разложения".



Против решения Байдена выступили и оппоненты режима талибов. Так, бывший министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар написал на своей странице Twitter, что активы афганского Центробанка принадлежат не талибам, а афганскому народу. По его мнению, быстрая растрата этих средств на гуманитарную помощь вне целей поддержания функций Центробанка нанесет афганцам в долгосрочной перспективе еще больший ущерб.



Атмар отметил, что выделение половины хранящихся в США активов семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года противоречит этике и логике: афганцы сами пострадали от терроризма не меньше.



Официальный представитель Фронта национального сопротивления (ФНС) Афганистана, который ведет вооруженную борьбу против талибов, Али Майсам Назари заявил, что афганские госактивы нужно хранить до тех пор, пока в стране не будет сформировано правительство, представляющее интересы всех ее жителей. "Компенсации за теракты должны платить талибы и их спонсоры, а не афганцы", - подчеркнул представитель ФНС.



Идею о том, что блокированные афганские госактивы можно использовать для выплат родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года обсуждалась в США с прошлой осени. Логика тут такая: как утверждают спецслужбы США, организаторы указанных терактов находились в 2001 году на территории Афганистана, которую контролировали талибы. Талибы снова контролируют страну, госактивы формально в их руках, вот пусть и платят. Однако американские власти умалчивают, что нынешние госактивы были накоплены Центробанком Афганистана во время тех 20 лет, когда в стране правили проамериканские власти.



Как бы там ни было, выплаты родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года из средств афганских госактивов пока не начались. Но власти США вряд ли отыграют назад, и миллиарды долларов афганских государственных средств все же будут распределены между американцами.



*Движение "Талибан" признано в РФ и многих других странах террористическим и запрещено (указываем по требованию российского законодательства).



Александр Рыбин Источник - fergana.media

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