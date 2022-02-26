Узбекистан занимает по Укркризису взвешенную, нейтральную позицию" - пресс-секретарь президента РУ Асадов

09:20 28.02.2022

"Узбекистан занимает взвешенную, нейтральную позицию" по вопросу военных действий, осуществляемых Россией на территории Украины, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов. Узбекистан считает, что все споры и разногласия "должны решаться исключительно на основании норм международного права", отметил он.



"Узбекистан занимает взвешенную, нейтральную позицию" по вопросу военных действий, осуществляемых Россией в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов, комментируя итоги телефонного разговора президентов Узбекистана и России.



Как мы писали, сообщения пресс-служб глав двух государств немного отличались. В Кремле сообщили, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев "выразил понимание предпринимаемых с российской стороны действий".



Шерзод Асадов подчеркнул, что "помимо актуальных вопросов насыщенной двусторонней повестки, лидеры Узбекистана и России обменялись также мнениями по складывающейся ситуации вокруг Украины".



"Президент России проинформировал главу нашего государства о причинах и обстоятельствах принятого решения о специальной операции. В свою очередь, лидер Узбекистана выразил надежду на скорейшее нахождение сторонами взаимоприемлемых путей урегулирования ситуации и недопущение ее дальнейшей эскалации", - сообщил он.



"Наша страна традиционно имеет тесные, дружественные отношения как с Россией, так и с Украиной. Мы заинтересованы в обеспечении мира, стабильности и устойчивого развития в нашем обширном регионе. Все возникающие споры и разногласия должны решаться исключительно на основании норм международного права", - заявил Шерзод Асадов.