Кто "крысятничает" в банковском секторе Казахстана? - Ж.Абдрахманов

09:52 28.02.2022 Кто "крысятничает" в банковском секторе?



Как люди Карима Масимова в руководстве "Jusan Bank" благодаря столичному прокурору нанесли ущерб государству в 4,6 млрд тенге. А затем сговорившись с другими людьми экс-главы КНБ в правлении АО "Казахтелеком" нанесли ущерб этой нацкомпании на 6 млрд тенге через фиктивную сделку c продажей акций Kcell



Беспрецедентное по масштабам вмешательство органов прокуратуры в правосудие в интересах частного "First Heartland Jusan Bank", конечным владельцем которого выступает "Назарбаев Фонд", учрежденный бывшим президентом Казахстана – "елбасы", обрастает новыми фактами по мере активно ведущихся сейчас журналистских расследований.



Заодно растет и сумма общего ущерба, нанесенного казне, из-за не поступивших в нее госпошлин от вполне платежеспособного истца, - только по делам, судебные материалы по которым оказались доступными редакции, она приблизилась к 5 млрд. тенге.



НЕДОИМПЕРИЯ ВСЕ ЕЩЕ НА ПЛАВУ



Как сообщалось ранее, действия только столичного прокурора в интересах "Jusan Bank" по судебным делам, решения которых освещались в СМИ, лишили бюджет миллиардных поступлений в качестве госпошлины, которую должен был уплатить банк в качестве истца.



А у ответчиков – отечественных предпринимателей, по большей части от аграрного бизнеса, было отнято имущества и денежных средств на 100 млрд. тенге вместе с правами на пользование земельными участками. Зачем вся эта собственность нужна была "Jusan Bank", позиционирующему себя в качестве розничного банка с упором на финтех, и какой оказалась ее судьба, так и остается неизвестным.



Зато теперь вполне понятно, что жестокая система отъема этой собственности с участием силовиков опиралась в конечном итоге на мощный административный ресурс "Назарбаев фонда". За последним стоял его учредитель – "елбасы", как до его отставки в марте 2019 года с президентского поста, так и до трагических январских событий текущего года, после которых он лишился полномочий председателя Совета безопасности.



Заодно были арестованы бывшие руководители КНБ, включая Карима Масимова, возглавившего в 2011 году попечительские советы "Назарбаев фонда" и "Назарбаев Университета" в качестве премьер-министра, и его заместителя Даулета Ергожина, племянник которого – Айбек Кайып – занимает пост председателя правления "Jusan Bank".



Пока остаются на свободе еще две ключевые фигуры этого образовательно-инвестиционного холдинга – Ербол Орынбаев, занимавший ранее пост вице-премьера и избранный тогда председателем попечительского совета "Назарбаев Интеллектуальные Школы", а также экс-министр образования и науки Аслан Саринжипов.



Этот тандем входит практически во все руководящие структуры финансовых компаний группы "Jusan". А г-н Саринжипов по данным Бюро журналистских расследований (The Bureau of Investigative Journalism, TBIJ) в последнее время еще всплыл в качестве руководителя зарегистрированной в США некоммерческой организации "NU Generation Foundation", которой принадлежит американская компания "Jysan Holdings LCC", получившая в качестве благотворительного пожертвования британскую "Jusan Technologies Ltd", приходящуюся "бабушкой" "Jusan Bank".



По сведениям "TBIJ", долями в "Jusan Technologies" владели также г-н Орынбаев, и шейх Тахнун бен Зайд аль-Нахьян, сын основателя и первого президента ОАЭ.



Напомним попутно, что как раз с инвесторами из ОАЭ правительство прежнего премьера Аскара Мамина намеревалось заключить соглашение по крупным энергетическим проектам в Казахстане на сумму в $6 млрд., включая продажу им двух ГЭС в Восточном Казахстане. Но сразу же после трагических событий января новый Кабмин отозвал из парламента законопроект о ратификации этого соглашения. Можно предположить, что группа "Jusan" имела свой интерес и здесь.



ЗА СТРОКОЙ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ – ПОТЕРИ КАЗНЫ



Вернемся к истории вмешательства органов прокуратуры в судебные процессы в интересах "Jusan Bank". Прокуроры появились здесь практически сразу же по завершении масштабной операции по спасению "Цеснабанка" в 2018 году за счет огромных вливаний государственных средств.



Как выяснилось позже, эта операция стала подготовительным этапом по очистке ссудного портфеля "Цеснабанка" от проблемных кредитов перед его продажей группе "Jusan". Сделка завершилась в начале февраля 2019 года менее чем за два месяца до отставки "елбасы". "Добро" на нее дали правительство и Нацбанк, возглавлявшиеся тогда Бакытжаном Сагинтаевым, ныне опальным экс-акимом Алматы, и Данияром Акишевым, помощником "елбасы, претендующего сейчас по неофициальным данным на пост председателя правления "Jusan Bank".



Хотя до завершения сделки "Цеснабанк" оставался самостоятельным юридическим лицом с весьма влиятельными владельцами и мог обратиться в суд от своего имени, за него это сделал почему-то столичный прокурор, сэкономив банку приличные суммы на госпошлине за судебные расходы.



Ранее уже сообщалось о двух решениях специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области от 28 января 2019 года, в которых истцом выступал прокурор тогда еще Астаны в интересах "Цеснабанка". Ответчиками же по одному из дел выступали 11 компаний аграрного профиля – АО "Атамекен-Агро", ТОО "Мичуринский", ТОО "Атамекен-Агро-Тимирязево", ТОО "Атамекен-Агро-Корнеевка", ТОО "Атамекен-Агро-Целинный", ТОО "Атамекен-Агро-Шукырколь", ТОО "Шатило и К", ТОО "Сагат-СК", ТОО "Дихан Плюс", ТОО "Атамекен-Агро" и ТОО "ПСХ".



А по второму делу ответчиков было 14 – ТОО "Parsec-AGRO", ТОО "Агро Мир", ТОО "СК Агро 2050", ТОО "Ильич Тайынша", крестьянское хозяйство "Ашик Алан", ТОО "Ключи", ТОО "Орловка", ТОО "Фирма БабыкБурлук", ТОО "Фирма Златогорка", ТОО "Агрофирма Эксимнан", ТОО "Агрофирма Кзылту-НАН", ТОО "Зеренда-Астык", ТОО "Тайынша-Астык" и ТОО "Фирма Котовское СК".



Общая исковая сумма взыскиваемой задолженности заемщиков составила 61,1 млрд. тенге, и истцу - "Цеснабанку" - нужно было оплатить госпошлину 3 % от исковой суммы или 1,8 млрд. тенге. Но так как органы прокуратуры по закону освобождены от уплаты госпошлины, то 1,8 млрд. тенге были сэкономлены прокурором для "Цеснабанка", а в конечном итоге для купившего его "Jusan Bank".



В трех других судебных решениях, ставших доступными редакции, столичная прокуратура выступала уже от имени "Jusan Bank". 26 ноября 2019 года свой вердикт вынес СМЭС Акмолинской области, а истцом в интересах "Jusan Bank" выступил прокурор столицы, переименованной в Нур-Султан. Ответчиками в этом деле выступили ТОО "Есиль", ТОО "Топливно-Энергетическая Компания "Есиль", ТОО "North Invest Group" и ТОО "АЗС "Жеке Батыр". В этом деле общая сумма иска столичного прокурора в интересах "Jusan Bank" составила порядка 6,8 млрд. тенге, при этом истец был освобожден от уплаты госпошлины почти в 200 млн. тенге. Она была взыскана с разоренных вкладчиков.



6 февраля 2020 года столичная прокуратура в качестве истца в интересах "Jusan Bank" фигурировала в решении Алматинского СМЭС по делу против АО "Air Control". Как и в ряде других дел, прокурор объяснял свое присутствие тем, что "Jusan Bank" является крупным и системообразующим, и серьезными рисками срыва выполнения им обязательств перед своими кредиторами, в числе которых социально-уязвимые слои населения (депозиты, зарплата), а также государство.



На самом деле тогда этот банк был скорее проблемным из-за огромного размера проблемных кредитов и даже не опубликовал до сих пор свою аудированную отчетность за 2020 год! А к статусу системообразующего он приблизился в конце прошлого года после покупки "АТФБанка", вызвавшей немало вопросов у аналитиков.



Исковая сумма в этом деле составляла 2,0 млрд. тенге, поэтому прокуроры сэкономили "Jusan Bank" госпошлину в размере 60 млн. тенге. И это при том, что и в данной тяжбе ответчик вполне справедливо заявлял об отказе прокуратуре в праве предъявлять иск в интересах частного банка!



19 мая прошлого года в судебном решении столичная прокуратура вновь выступила истцом в интересах "Jusan Bank" в деле, рассмотренном в СМЭС столицы, против ТОО "Астанинский бетонный комбинат "МАҚСАТ" и ТОО "ABK Maksat Distribution". И здесь ответчики сочли несостоятельными доводы прокуратуры о подаче искового заявления в целях защиты национальной безопасности, требуя прекратить рассмотрение гражданского дела, поданного с целью защиты интересов государства, пресечения угрозы национальной безопасности и устойчивости финансовой системы Казахстана.



Ведь такие дела и в самом деле не подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Но тогда КНБ руководили г-да Масимов и Ергожин, с подачи которых, по всей видимости, и действовали органы прокуратуры, прикрывавшиеся интересами национальной безопасности. В итоге и по этому делу иск прокуратуры Нур-Султана к ответчику был удовлетворен в полном объеме на сумму в 4,9 млрд. тенге, а "Jusan Bank" и тут избежал оплаты 3%-ной госпошлины в размере 147 млн. тенге.



В перечне странных судебных дел с участием прокуроров напомним также о нескольких делах, где они выступали истцами формально в интересах государственного АО "Фонд проблемных кредитов", хотя на самом деле в защиту "Jusan Bank", купившего к тому времени "Цеснабанк".



14 февраля 2019 года – спустя неделю после завершения сделки по продаже "Цеснабанка" группе "Jusan", СМЭС Акмолинской области вынес свой вердикт по иску столичного прокурора против ТОО "Атбасарская нива". При этом накануне определением суда от 13 февраля была произведена замена истца – "Цеснабанка" - на АО "Фонд проблемных кредитов", хотя формально "Цеснабанк" уже как неделю был поглощен группой "Jusan"! С заемщика было взыскано 23,4 млрд. тенге, так что прокурор помог сэкономить фонду (читай "Jusan Bank") на уплате госпошлины почти 700 млн. тенге.



Через неделю опять-таки по иску столичного прокурора СМЭС Нур-Султана вынес свой вердикт в интересах АО "Фонд проблемных кредитов" в деле против ТОО "Баталинский элеватор". На кону здесь стояло 2,1 млрд. тенге взыскиваемой задолженности, а благодаря прокурору конечный истец вновь сэкономил на госпошлине 63 млн. тенге, взысканные с ответчика.



А в мае 2019 года по схожей схеме теперь уже Алматинская прокуратура сэкономила АО "Фонд проблемных кредитов" на уплате госпошлины 81 млн. тенге, выступив истцом в деле против ТОО "Кос-Шокы" в СМЭС Акмолинской области. Судебное решение по этому делу было вынесено 22 мая. Исковая сумма задолженности составила 2,7 млрд. тенге.



В общей сложности по перечисленным делам объем взысканной задолженности согласно исковым требованиям составил почти 100 млрд. тенге. 3% от этой суммы, которые должны были поступить в казну от истца – "Jusan Bank" - составили 3 млрд. тенге, однако банк не стал выплачивать госпошлину, поскольку здесь его выручили прокуроры.



ВСЕ КАК ПОД КАЛЬКУ



Напомним также о печальной участи столичной компании "Алтын Соре Астана", чьим профилем деятельности было управление активами. Получив тенговый кредит в "Цеснабанке" на сумму в 9,7 млрд. тенге под залог площадей торговых центров, под давлением кредитора в 2014 году заемщик перешел на долларовый займ, что привело к увеличению задолженности в тенговом эквиваленте после резкого ослабления казахстанской валюты к доллару в 2015 году.



Но даже это не объясняет астрономическую сумму долга в 46 млрд. тенге, которую предъявил заемщику уже "Jusan Bank". А в суде интересы последнего опять отстаивала прокуратура в качестве истца, сэкономив банку на госпошлине более 1,3 млрд. тенге. В итоге и в этом деле заемщик был разорен, лишившись своего имущества.



Все перечисленные судебные вердикты писались практически под одну кальку. Не стало исключением и решение СМЭС Карагандинской области от 8 января прошлого года, где истцом вновь выступила столичная прокуратура в интересах "Jusan Bank". Ответчиками оказались два ТОО - "Dala Mining" и "РГ Эскудо", а общая сумма взысканной с них задолженности составила 10,8 млрд. тенге.



Им же пришлось уплатить вместо банка госпошлину почти в 325 млн. тенге. При этом в судебном решении не объясняется, по какому праву прокуратура отстаивала в суде интересы частного банка, против чего вполне справедливо выступал и представитель ответчиков. "Цеснабанк" в этом решении не фигурирует, хотя речь идет о кредитных соглашениях, заключенных задолго до приобретения его "Jusan Bank".



Ответчики также требовали отказать в иске в полном объеме на том основании, что кредитор нарушил обязательства по договорам, прекратив исполнение обязательств по ним летом 2018 года и сорвав тем самым сезон проведения работ 2019 года на месторождении молибденовых и вольфраммолибденовых руд месторождения Коктенколь.



Тем не менее, как раз на право недропользования по добыче таких руд на этом месторождении, принадлежавшее "Dala Mining", тоже было обращено взыскание в качестве залогового имущества. Кроме того, взысканию подверглись права временного землепользования на земельные участки из земель станции Коктенколь, крестьянских хозяйств "Сагындык", "Дружба", "Коктенколь" и другие участки в Карагандинской и Акмолинской областях. Как видно, "Jusan Bank" рубил на корню бизнес ответчиков, хотя сложно понять, зачем банку вообще потребовались все эти права.



Общая же сумма госпошлин, не поступивших от фактического истца – "Jusan Bank" - в бюджет по всем перечисленным делам достигла более 4,6 млрд. тенге. Такова величина финансового ущерба, нанесенного органами прокуратуры, решившими по поручению кого-то "сверху" выступить в судах формальным истцом в интересах "Jusan Bank".



МИНОРИТАРИИ ПРИВЕЛИ К ТЕЛЕКОМАМ И НА БИРЖУ



В то время как на банковском поприще группа "Jusan" по-прежнему ведет себя довольно уверенно и продолжает экспансию, на рынке ценных бумаг ей приходится сейчас нелегко.



Напомним, что в конце января СМЭС Алматы в полном объеме удовлетворил исковые требования миноритарного акционера АО "KazTransCom" Райхан Ниязовой к ТОО "Jusan Ventures".



Г-жа Ниязова приходится супругой известному финансисту и венчурному инвестору Бахту Ниязову, который активно освещал ход этого судебного процесса в СМИ и соцсетях.



В этой тяжбе внимание было привлечено к далеко несовершенным правилам Казахстанской фондовой биржи (KASE), допускающим "рисование" цен на акции через выставление заявок на их покупку и продажу без проведения реальных сделок. Это дало основание "Jusan Ventures", владевшей 95 % акций "KazTransCom" (ныне "Jusan Mobile"), провести в прошлом году принудительный выкуп простых акций у миноритарных их владельцев по установленной таким способом нереальной цене в 5 757 тенге за штуку, тогда как у мажоритарных акционеров "KazTransCom" они были выкуплены по цене примерно в 9 тысяч тенге.



В реальности же акции "KazTransCom" в то время не торговались на KASE, поэтому их цена была "нарисована". Кстати, одним из миноритариев был "ЕНПФ", согласившийся по данным экспертов на заниженную цену, что вызвало немало вопросов к этому государственному монополисту.



А г-жа Ниязова решила судиться с ТОО "Jusan Ventures", оценив сумму нанесенного ей ущерба в 66 млн. тенге. В освещении этого судебного процесса указывалось и на неблаговидную роль финансового регулятора – Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).



Г-н Ниязов сообщил, что "один из руководителей этого агентства вообще назвал себя другом Жусан и посоветовал сдаться в процессе неофициального общения"! Напомним в этой связи, что возглавляет АРРФР Мадина Абылкасымова, а ее заместителями являются Олег Смоляков, Нурлан Абдрахманов и Мария Хаджиева. Ни один из этих чиновников, судя по их официальным биографиям, не трудился в структурах группы "Jusan".



Однако довольно неожиданное смещение г-на Смолякова с поста первого заместителя г-жи Абылкасымовой дало основание заподозрить именно его тем самым "другом Жусан" - ведь он работал в Нацбанке под началом Данияра Акишева и активно участвовал в операции по подготовке "Цеснабанка" к продаже группе "Jusan".



По итогам судебного процесса игравшая активную роль в поддержке истца и его команды Казахстанская ассоциация миноритарных акционеров (QAMS) направила обращение независимым директорам KASE. В нем "QAMS" требует, чтобы в методику оценки ценных бумаг были внесены соответствующие изменения, так как этот внутренний нормативный акт биржи противоречит закону о рынке ценных бумаг и создает условия для манипулирования ценой акций.



Судя по данным на официальном сайте KASE, членами Совета директоров биржи в статусе независимых являются Дорон Израэли, Аскар Елемесов и Ян Виллемс. Возглавляет же Совет зам. председателя Нацбанка Алия Молдабекова, а председателем правления KASE является Алина Алдамберген.



Ни в Нацбанке, ни в АРРФР или на KASE пока публично не реагировали на требование "QAMS". Кстати, г-н Ниязов в одном из своих постов в Facebook на эту тему заметил: "Надо еще разобраться по возможности с ролью KASE. Когда мы пытались забить котировку на покупку дешевого Kcell, в момент его перестановки на Jusan вдруг случился сбой. И сделка между Казахтелекомом и Jusan прошла успешно".



Кроме того, "QAMS" направила запрос в Совет директоров "ЕНПФ" по поводу возможного манипулирования ценой акций сотового оператора "Kcell" перед покупкой "Jusan Bank" их крупного пакета в 24 % в конце сентября прошлого года. Ведь с начала года к моменту покупки эти акции потеряли 60 % своей стоимости! Заодно "QAMS" предложила "ЕНПФ" обжаловать сделку по выкупу акций "KazTransCom" и получить причитающееся возмещение по ним от "Jusan Ventures".



"QAMS" в декабре прошлого года был отправлен запрос и в АРРФР с просьбой выяснить, не было ли признаков манипулирования ценой акций "Kcell" по сделкам, совершенным на KASE в конце сентября прошлого года. И вот на днях финрегулятор преподнес настоящую информационную бомбу, сообщив в своем ответе "QAMS", что свыше 200 сделок с этими акциями признаны манипулированием!



Для этого в АРРФР проанализировали сделки с акциями "Kcell" в период с 1 июня по 1 октября прошлого года, когда биржевые цены на них последовательно снижались с 2 515 тенге до 1 181 тенге за акцию или 53 %. По итогам проведенного анализа АРРФР совместно с KASE за рассматриваемый период было выявлено свыше 200 сделок 11 юридических и 2 физических лиц, по которым Экспертный комитет констатировал, что имеются необходимые и достаточные основания для признания данных сделок, как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг.



Список этих лиц пока недоступен. В АРРФР сообщили, что в отношении вышеуказанных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 259 КоАП, которые направлены в специализированный межрайонный административный суд Алматы.



Как подчеркнул глава "QAMS" Данияр Темирбаев, поскольку в результате сделок, связанных с манипулированием на фондовом рынке, его добросовестные участники могли понести вполне реальный ущерб, то есть возможность подачи исков в суд как со стороны акционеров нацкомпании "Казахтелеком", так и "Kcell". Он также сообщил о мнении миноритарных акционеров "Казахтелекома" - сделки, в результате которых в конце сентября прошлого года на KASE были проданы 24 % акций "Kcell", противоречат интересам "Казахтелекома" и его акционеров. А посему миноритарии нацкомпании ставят вопрос и об ответственности Совета директоров "Казахтелекома", принявшего сомнительное решение о продаже доли в "Kcell".



Напомним, что в конце сентября Совет директоров "Казахтелеком" сообщил о своем решении продать 24 % акций "Кселл". Из этого пакета "Jusan Bank" приобрел 9,08 % акций. Председатель правления банка Айбек Кайып заявил, что "приобретение акций ведущего казахстанского сотового оператора "Кселл" соответствует стратегии финансовой группы компаний Jusan, направленной на развитие высокотехнологичных платформ. Это приобретение открывает новые перспективы в развитии экосистемы Jusan путем синергии мобильных и финансовых технологий для предоставления клиентам еще более широкого перечня уникальных цифровых сервисов и продуктов".



До этого в ноябре 2020 года "Jusan Bank" в партнерстве с "Tele2/Altel" запустил проект виртуального оператора сотовой связи "Jusan Mobile", а после покупки "KazTransCom" этот оператор превратился в реального. Зачем группе "Jusan" потребовалась доля еще в одном сотовом операторе, также подконтрольному "Казахтелекому", осталось непонятным. Зато вполне очевидно, что "Jusan Bank" является выгодоприобретателем от манипулирования биржевыми ценами на акции "Кселл", подешевевшими к моменту сделки более чем наполовину.



По данным "Кселл" на начало текущего года "Jusan Bank" принадлежало 18 167 753 простых акций этой компании. Таким образом, за счет снижения их цены с 2 515 тенге до 1 181 тенге за "бумагу", как выяснили в АРРФР, выигрыш покупателя составил 1 334 тенге. Как нетрудно подсчитать, "Jusan Bank" мог сэкономить на купленном им пакете акций 24,2 млрд. тенге.



Другое дело, каким образом группа "Jusan" могла через KASE манипулировать снижением цен на приобретенные акции в течение длительного периода так, что ни на бирже, ни в Нацбанке или АРРФР не заметили этого явления. Кроме "Jusan Bank", крупный выигрыш достался второму покупателю солидного пакета акций "Кселл" - "Pioneer Technologies S.A.R.L.", зарегистрированной в Люксембурге и предположительно связанной с близким окружением "елбасы". Сейчас она владеет в капитале "Кселл" долей в 14,87%.



На данный момент в "Кселл" пояснили, что сотовый оператор не является участником сделок с собственными акциями на KASE, либо вне биржи, и "не имеет рычагов влияния на стоимость своих акций кроме как через повышение акционерной стоимости посредством эффективной операционной деятельности. Заодно компания обратилась в АРРФР с официальным запросом предоставить в кратчайшие сроки копии приказа зам. председателя финрегулятора от 28 января 2022 года № 43 и заключения Экспертной комиссии.



Г-н Ниязов описал эту схему следующим образом: "Правление Казахтелекома решила за копейки отдать акции Kcell группе Jusan. На рынке специально формируется нужная низкая цена через манипулирование. Сотни левых сделок. На скорую руку делаются все документы. Никакой нормальной оценки, рыночной процедуры. Правление дает совету директоров и акционерам искаженные данные. В нужный день ранним утром пакет акций kcell выставляют на биржевые торги. В это время мы (частные инвесторы) пытаемся вмешаться в торги. Но почему-то в этот момент у "Фридом финанс" случается технический сбой и на счет раз, два, три 25 % акций Кcell уходят в Jusan. А Казахтелеком получает 6 миллиардов убытки".



При этом всплыло имя опального экс-председателя КНБ Карима Масимова, скрытой частью команды которого, по мнению финансиста, являются руководители группы "Jusan" и глава "Казахтелекома" Куанышбек Есекеев.



"Казахтелеком" в свою очередь решительно опроверг подозрения в участии в манипулятивных сделках с акциями "Kcell", отметив при этом, что выявленные АРРФР сделки с признаками манипулирования были совершены до продажи 24 %-ного пакета акций сотового оператора, в которых нацкомпания не принимала участия. Все детали этой продажи будут раскрыты нацкомпанией после утверждения годовой отчетности.



Такое заявление сразу же вызвало скепсис, поскольку АРРФР анализировало сделки вплоть до 1 октября, а крупный пакет акций "Кселл" был продан 30 сентября.



А на днях глава "Казахтелекома" Куанышбек Есекеев был замечен в Ак Орде на приеме у главы государства. По официальной информации, г-ном Есекеевым было доложено о текущем состоянии телекоммуникационной отрасли Казахстана, развитии ее мобильного сегмента, работе по улучшению качества и наращиванию спектра предоставляемых населению и бизнесу услуг.



Но что-то все же подсказывает – наверняка это был его последний визит в Ак Орду в качестве руководителя этой национальной компании, одним из крупных акционеров которой, как и в "Кселл", также числится компания, зарегистрированная в Люксембурге, только под другим названием – "Skyline Investment Compfny S.A." с долей в 22,01 %.



Стоит напомнить о том, что в 2010 году тогдашний премьер-министр Карим Масимов, ныне опальный экс-председатель КНБ, рекомендовал г-на Есекеева на пост главы "Казахтелекома".



Жанибек АБДРАХМАНОВ, специально для "Ведомостей Казахстана"

27.02.22 Источник - kazvedomosti.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646031120

