Армия Z взяла Бердянск, Энергодар и Запорожскую АЭС. Мариуполь - полностью окружен

10:45 28.02.2022

Минобороны России сообщает, что ВКС РФ завоевали господство в небе над всей территорией Украины.



Также под контроль российских сил перешли еще два украинских города - Бердянск и Энергодар. Российские военные полностью контролируют и охраняют территорию вокруг Запорожской АЭС.



Персонал атомной электростанции в штатном режиме продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю за радиоактивной обстановкой. Радиационный фон в норме.



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Оккупированный киевскими военными Мариуполь наши подразделения взяли в окружение.



Об этом сообщил военкор Олег Блохин.



"Мариуполь окружен. Первый котел пошел", - пишет Блохин.



В городе, напомним, также окопались озверевшие нацисты. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил сегодня, что в Мариуполе предстоит сложная спецоперация.