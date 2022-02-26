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|Псаки утверждает, что Китай присоединился к санкциям против России
12:43 28.02.2022
28 февраля 2022, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Ситуация в Украине. Китай присоединился к некоторым санкциям против России
Китай присоединился к некоторым санкциям против России, которые ввели США и союзники. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, Пекину нужно сделать больше. "Пекин должен осудить действия президента Путина и России за вторжение в суверенную страну", - сказала она.
Боевые действия в Украине продолжаются пятый день. Так, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции. В Украине и на Западе это расценили, как полномасштабное вторжение. С 25 февраля против РФ начали вводить жесткие экономические санкции.
Увеличивается число жертв как среди военнослужащих обеих стран, так и среди мирного населения. Число украинских беженцев, уходящих в Европу, растет. Во многих странах мира проходят акции протеста против действий России.
О событиях в Украине 28 февраля 2022 года можно прочитать здесь.