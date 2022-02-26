Псаки утверждает, что Китай присоединился к санкциям против России

12:43 28.02.2022

28 февраля 2022, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Ситуация в Украине. Китай присоединился к некоторым санкциям против России



Китай присоединился к некоторым санкциям против России, которые ввели США и союзники. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



По ее словам, Пекину нужно сделать больше. "Пекин должен осудить действия президента Путина и России за вторжение в суверенную страну", - сказала она.



Боевые действия в Украине продолжаются пятый день. Так, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции. В Украине и на Западе это расценили, как полномасштабное вторжение. С 25 февраля против РФ начали вводить жесткие экономические санкции.



Увеличивается число жертв как среди военнослужащих обеих стран, так и среди мирного населения. Число украинских беженцев, уходящих в Европу, растет. Во многих странах мира проходят акции протеста против действий России.



О событиях в Украине 28 февраля 2022 года можно прочитать здесь.