В войне санкций нельзя отсиживаться в обороне, - Владимир Прохватилов

13:44 28.02.2022

Владимир Прохватилов

президент Академии реальной политики

28 февраля 2022,

Как и ожидалось, санкции коллективного Запада обрушились на Российскую Федерацию "стремительным домкратом".



Застрельщиком санкционной войны против России стали США. В своем выступлении перед журналистами в Белом доме 24 февраля президент Байден признался, что Госдеп целенаправленно готовил эти санкции в течение нескольких месяцев с целью "максимизировать долгосрочное воздействие на российскую экономику". К антироссийским санкциям США подключили ведущие страны Запада. Байден и его друзья полны решимости "ограничить возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах стерлингов и иенах, "чтобы лишить Россию возможности финансировать и развивать Российскую армию".



Байден упомянул также санкции против российских банков, крупных компаний и физических лиц – все, ради того, чтобы ослабить военную мощь России.



"Барабанный бой" Байдена подхватили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и прочие лидеры западного мира.



"Санкции, которые европейские союзники обсуждают для введения в отношении России, являются массовыми и направлены на удушение российской экономики". – резюмировал министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.



Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Их послушать – можно подумать, что Россия во всем и везде зависит от сотрудничества со странами Запада и что разворачивающееся санкционное цунами и впрямь может накрыть нашу экономику "медным тазом", а то и вовсе удушить, как грозит французский министр.



Так ли это?



Есть такие сферы, куда Запад никогда не сунется. Это, в первую очередь, энергетический сектор. На фоне увлечения пресловутым "зеленым переходом" в Европе разразился серьезный энергетический кризис. Без российского газа Старый Свет просто замерзнет. Многие страны Европы даже реанимируют закрытые ранее угольные ТЭС. И тут запасы угля России и союзных нам республик Донбасса окажутся весьма кстати для стран Евросоюза.



Запад не обойдется без российского алюминия. Крупнейшие мировые горно-металлургические компании – американская Alcoa, австрало-британская Rio Tinto и норвежская Hydro – в последние годы из-за ужесточения регулирования выбросов углерода, роста цен на энергоносители и повышенного промышленного спроса не могут обеспечить своими поставками даже Европу, не говоря уж о Китае.



Есть опасения, что от санкций могут пострадать высокотехнологические отрасли российской экономики. Но ответные санкции России могут напрочь закрыть, к примеру, производство чипов в США. В Госдепе это понимают.



Reuters так и пишет: "Белый дом предупреждает, что Россия может нанести удар по американской индустрии чипов". По данным агентства, 20 января администрация Байдена провела совещание с представителями американской Ассоциации полупроводниковой промышленности и "призвала производителей микросхем готовиться к перебоям с поставками ключевых материалов для их изготовления из России, искать новых продавцов и диверсифицировать текущие цепочки поставок".



Американская исследовательская компания Techcet опубликовала отчет, в котором показана зависимость многих производителей чипов от большого числа чистых химических материалов российского и украинского происхождения, включая палладий, гелий, неон, фтор и скандий. 35% палладия в США поступают из РФ, а более 90% неона – с Украины, куда он доставляется из России для очистки.



Эти стратегические материалы могут стать недоступными американским производителям и другим компаниям по всему миру из-за ответных санкций России.



Белый дом рекомендовал своим производителям микросхем искать другие источники ключевых материалов. Однако альтернативных источников, похоже, недостаточно, большая часть таких ресурсов находится в Китае и там очередь на много лет вперед расписана.



Кстати, эксперты объяснили Reuters, что в любом случае производство полупроводников не остановится. Просто значительно вырастут цены на исходные материалы для чипов. То есть американцы или остановят производство чипов, или будут платить за российские ресурсы намного дороже.



Антироссийские санкции нанесут удар и по германской экономике. Это 25 февраля признала представитель министерства экономики ФРГ Беате Барон.



В Европе вообще не в восторге от перспективы экономической войны с Россией. Это признал и Джо Байден. Отвечая на вопрос журналистов, отчего Госдеп не намерен отключить Россию от системы SWIFT, он нехотя признал, что "это не та позиция, которую хочет занять Европа".



Если все же США продавят европейцев на отключение российского банковского сектора от системы SWIFT, то финансовый рынок России не рухнет, а будет создана новаяю модель расчетов и платежей, скорее всего, через китайские банки. Конечно, это будет менее удобно, чем сейчас, да и дороже, но на войне, как на войне.



Кстати, к санкциям готовятся и в России. 12 февраля Минцифры и Минпромторг обсудили с российскими производителями процессоров и электроники риски введения технологических санкций против отечественной полупроводниковой отрасли. Планируется запустить нацпроект в сфере электроники для поддержки отрасли.



Как известно, самые продвинутые чипы производит тайваньская компания TSMC. Но к антироссийским санкциям она не присоединится. Дело в том, что на ближайших парламентских выборах в Тайване, скорее всего, победит партия Гоминьдан, которая поддерживает концепцию единого Китая и настроена на сотрудничество как с КНР, так и с Россией.



Вывод такой. В войне санкций, как и в любой войне, невозможно победить, отсиживаясь в обороне. Нам предстоит понять и принять эту военную максиму.