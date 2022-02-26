 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 28.02.2022
15:09  Несмотря на обильные интервенции Казнацбанку не удается удержать от падения курс тенге
13:44  В войне санкций нельзя отсиживаться в обороне, - Владимир Прохватилов
12:43  Псаки утверждает, что Китай присоединился к санкциям против России
10:45  Армия Z взяла Бердянск, Энергодар и Запорожскую АЭС. Мариуполь - полностью окружен
10:21  Мясная мафия Кыргызстана, - "ВечБишкек"
10:16  Чем Россия ответит на финансовую агрессию Запада, - М.Мошкин
09:52  Кто "крысятничает" в банковском секторе Казахстана? - Ж.Абдрахманов

09:20  Узбекистан занимает по Укркризису взвешенную, нейтральную позицию" - пресс-секретарь президента РУ Асадов
09:08  Замороженные деньги. Как США распорядятся госактивами Афганистана в американских банках, - А.Рыбин
08:59  Вода в ЦентрАзии - не экономический или политический, а идеологический ресурс, - Д.Борисов
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08:43  Токаев и Назарбаев: Добро и Зло, - А.Вьюгин
08:41  Самые тяжелые времена для Токаева еще впереди, - К.Еженова
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07:53  В Минобороны РК опровергли слухи об отправке казахстанских военных в Украину
07:43  Корень трагедии в антирусском национализме, - Жумагул Сааданбеков
06:42  Жалкие перевертыши: Каздепутаты вывернутся наизнанку и станут как новые? - А.Омирбек
06:40  Ассамблея народа Казахстана: ликвидировать или реформировать? - С.Исабаева
06:37  Ядерный чемоданчик раскрыт. Что значит приказ Путина перевести Силы сдерживания в "особый режим", - "КП"
06:23  Новые экономические санкции против России и Китая, - В.Катасонов
06:16  Битва против коллективного Запада, - К.Сивков
05:45  Демократические поправки в конституцию Белоруссии поддержали более 65% участников референдума
00:49  Откроет ли Китай "второй фронт" на Тайване? - Дм.Минин
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Воскресенье, 27.02.2022
20:22  Крупнейший и единственный в мире самолет Ан-225 "Мрия" сгорел в аэропорту Гостомеля
20:04  Скончался народный артист Кыргызстана дирижер Сагынбек Акматалиев
19:26  "Черная дыра" туркменской экономики, - Сердар Айтаков
19:18  Чжан Цзядун: Пост-украинский мир. Борьба обостряется
17:58  На довыборах в КырПарламент от Бишкека лидируют - грэпплер Муртазалиев и экс-вице-премьерша Сурабалдиева
16:41  Флагман укрфлота "Гетман Сагайдачный, похоже, самоликвидировался в бухте Николаева
11:20  Провалы в информационной войне недопустимы! - Дм.Седов
11:18  О психологических спецоперациях Запада, или В надежде на соразмерный ответ, - Ю.Борисов
10:31  50 кандидатов участвуют в повторных выборах в двух округах Бишкека
10:11  Олег Царев - будущий глава Новой Украины?
09:44  Демографические "ножницы": высокая рождаемость создает новые проблемы для Казахстана?
09:41  "Всадники апокалипсиса": каким должен быть глава Казправительства? - Ю.Кисткина
09:37  Уроки Карачаганака. Во время забастовки руководители не должны находиться в Лондоне или Милане, - Г.Кенжегалиева
09:35  Переключится ли Путин с Украины на Казахстан - казэксперты спорят
09:33  Рикошеты глобальных конфликтов по карманам казахстанцев, - Расул Рысмамбетов
09:28  Январская трагедия: кому проиграл информационную войну Токаев
09:00  Узбекистан успешно эвакуировал своих граждан (90 чел.) из Украины. Автобусами в Польшу
08:32  Владимир Жириновский впал в кому?
00:50  Миллер над схваткой: Газовый транзит через Украину зашкаливает, - "СП"
00:47  Рутина беззакония на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
00:38  Политический театр на Украине должен быть закрыт, - Игорь Караулов
00:10  США вели секретные переговоры с Китаем по поводу Украины, - "МК"
Суббота, 26.02.2022
19:19  Мировая гибридная война в стратегии США и НАТО, - Александр Бартош
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    Казахстан   | 
Несмотря на обильные интервенции Казнацбанку не удается удержать от падения курс тенге
15:09 28.02.2022

Нацбанк провел валютные интервенции на 98 миллионов долларов
рк, нацбанк, валютные интервенции, сумма Фото: Пресс-служба Нацбанка РК
В целях недопущения дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке 28 февраля торги на биржевой площадке KASE прошли в форме франкфуртского аукциона. Об этом сообщили в Национальном банке РК, передает Zakon.kz.
Как пояснили в Нацбанке, "механизм франкфуртского аукциона позволяет определить цену отсечения аукциона, по которой заключается максимально возможный объем сделок, и нацелен на предотвращение необоснованной волатильности".

По итогам аукциона курс тенге сложился на уровне 495 тенге за один доллар США. Объем торгов составил 159,5 млн долларов США, валютные интервенции НБРК – 98,1 млн долларов США, доля участия НБРК – 61,5%.
Пресс-служба Нацбанка РК
Ранее Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:00 средневзвешенный курс доллара достиг 495 тенге, поднявшись сразу на 28,34 тенге.

Динара Халдарова

Источник - zakon.kz
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