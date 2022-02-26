Несмотря на обильные интервенции Казнацбанку не удается удержать от падения курс тенге

15:09 28.02.2022

Нацбанк провел валютные интервенции на 98 миллионов долларов

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В целях недопущения дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке 28 февраля торги на биржевой площадке KASE прошли в форме франкфуртского аукциона. Об этом сообщили в Национальном банке РК, передает Zakon.kz.

Как пояснили в Нацбанке, "механизм франкфуртского аукциона позволяет определить цену отсечения аукциона, по которой заключается максимально возможный объем сделок, и нацелен на предотвращение необоснованной волатильности".



По итогам аукциона курс тенге сложился на уровне 495 тенге за один доллар США. Объем торгов составил 159,5 млн долларов США, валютные интервенции НБРК – 98,1 млн долларов США, доля участия НБРК – 61,5%.

Пресс-служба Нацбанка РК

Ранее Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:00 средневзвешенный курс доллара достиг 495 тенге, поднявшись сразу на 28,34 тенге.



Динара Халдарова