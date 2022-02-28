Кто и почему бежит из Казахстана, - И.Джорбенадзе

17:36 28.02.2022 ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Усилится ли миграционный кризис на севере центральноазиатской республики после операции России на Украине, и как живется сейчас русскоязычным в РК?



В какой-то мере русофобию подгревали "рискованные" заявления некоторых российских политиков, а теперь, надо полагать, и события на Украине.



Ни для кого не в новинку эмиграционная активность не только русских и иных русскоязычных, но и этнических казахов из "дружественного" РФ Казахстана. Процесс этот начался практически сразу после распада СССР и шел волнообразно, то несколько затихая, то с очевидными всплесками. Вот и после январских событий в Казахстане исход населения пошел по нарастающей, причем преимущественно в Россию, хотя после ее помощи властям РК в предотвращении государственного переворота картина, хотя бы временно, должна была быть иной.



Но статистика говорит об обратном: по данным пограничной службы Комитета национальной безопасности РК, с 4 по 12 января из страны выехало 64 048 граждан Казахстана. И в том же месяце, как пишут местные СМИ, казахи проявили повышенный интерес к приобретению недвижимости в России. После нее, по популярности, следуют Турция и Северный Кипр.



Приведем и другие данные, свидетельствующие о новой и довольно высокой эмиграционной/миграционной волне из Казахстана: гражданами РФ до сих пор становились в год от 10 до 15 тыс. граждан РК, но в прошлом месяце количество прошений на ВНЖ в РФ достигло почти 30 тыс. Если ситуация не изменится к лучшему, легко представить, сколько претендентов на получение гражданства России либо вида на жительство в ней, насчитают к концу года. Но ведь из Казахстана уезжают и в другие страны, хотя лидерство РФ неоспоримо.



Словом, речь уже идет о миграционной катастрофе, которая, как известно, наносит урон безопасности, экономической и демографической стабильности любой страны, а, тем более, находящейся в столь взрывоопасном ареале как Центральная Азия.



Из каких регионов Казахстана уезжают больше? Как выясняется, повышенная переселенческая активность характерна для Северо-Казахстанской области - отток населения отсюда вдвое больше, чем приток. Только за первое полугодие 2021-го из области за пределы страны уехали 4 236 человек, из них 93% осели в странах СНГ, и более всего - в России, почти 90%.



Отметим, что север Казахстана компактно населен этническими русскими. В РК достаточно сильны антироссийские настроения, и определенные круги не брезгуют запугиванием казахов тем, что "Путин отторгнет" от республики ее северные и восточные регионы, предварительно признав их независимость. Но никаких намеков на развитие событий столь драматичным образом не просматривается.



Между тем президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву все же пришлось высказаться по соответствующей проблематике. В интервью телеканалу Qazaqstan он заявил, что Владимир Путин заверил: между Россией и Казахстаном территориального спора нет, и высказывания ряда российских политиков о претензиях на Северный Казахстан (а их в избытке) являются личным мнением, не разделяемым в Кремле. "Причин для беспокойства нет", - сказал Токаев. Россию он назвал "Богом данным" соседом Казахстана. По его словам, РК должна продолжать укрепление политических, торгово-экономических и культурных связей с РФ.



Некоторым российским политикам следовало бы, конечно, попридержать язык и не нагнетать ситуацию вокруг севера Казахстана - это только порождает нервозность и "чемоданные" настроения в его населении и открывает широкие просторы для деятельности казахских националистов. Теперь, после военной операции, проводимой Россией в Донбассе, они приобретут еще больший размах. Собственно, и до нее националисты довольно свободно пользовались своим "исконным правом" выдавливания русскоязычных из Казахстана.



Следует признать, что национализм, бытующий в определенных кругах Казахстана, не является единственной движущей мотивацией для тех, кто уезжает из этой богатой углеводородами и иными ресурсами, страны. Однако свою и, возможно, решающую роль, он играет - по крайней мере, для этнических русских и русскоязычных, о чем еще будет сказано. Здесь же подчеркнем, что покидающие Казахстан "с концами" или "до лучших времен" - преимущественно люди молодого возраста, работоспособные и, как правило, с довольно высоким образовательным цензом.



Стимулом к отъезду, в том числе, для этнических казахов, служит отсутствие работы на родине, соответствующей их квалификации, а также низкий уровень заработной платы, социальной поддержки, инфраструктурной развитости на периферии, разгула непотизма, коррупции, и т. д. Власти Казахстана довольно поздно спохватились, что эти причины и, соответственно, миграционная активность вообще, а с (подчеркнем) индустриального севера - в частности, приобрели угрожающие масштабы. Регион пустеет, становится все более депрессивным, и заселять его проживающие в других регионах не спешат: внутренняя миграция, иногда становящаяся спасительной, отсутствует.



В итоге власти "одумались" и приняли план, согласно которому в Северо-Казахстанской области до 2025 года будет, наконец, решена проблема бесперебойного доступа к качественной питьевой воде, реабилитированы и построены новые школы, объекты здравоохранения и т. д. Речь идет о реализации 64 инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики, частного предпринимательства, развития АПК, промышленности. То есть для новых переселенцев власти Казахстана пустеющий регион пытаются сделать максимально привлекательным.



Отметим, что в плане эмиграции северные и восточные регионы Казахстана хоть и лидируют, но не особенно выбиваются из общей картины. Как уже было сказано, наряду с другими причинами, паковать чемоданы людей побуждает национализм, с которым, по большому счету, государственные институты на должном уровне не борются. Не успела отшуметь история с печально известными "языковыми рейдами" блогера Куата Ахметова, запугивавшего русскоязычных и вынуждавшего их каяться перед камерой за свой "неправильный" язык, так "эстафету" перехватил другой блогер со своими "учениками", терроризирующий говорящих не на казахском.



Особенно он усердствует в Павлодаре, где почти половину населения составляют этнические русские. Нового национального "героя", по данным КП, зовут Диасом Кузаировым. В жертвы он себе выбирает женщин преимущественно среднего и пожилого возраста - скандалит с ними, требуя общаться исключительно на казахском. Но, в отличие от Ахметова, он еще и пропагандирует в своих видеороликах идею построения Великого Турана.



Словом, история с "языковыми рейдами" повторяется, и конца ей не видно. А это плохо работает на имидж действующей власти и Токаева лично: не все же в Казахстане обуяны "пещерным" национализмом. Вообще же на мельницу оппонентов Токаева, которому помогли остаться у власти в революционные январские дни миротворческие силы ОДКБ (читай - Россия), воду льют не только русофобы, но и представители многих неправительственных организаций и иной "специализации", финансируемых из-за рубежа - в Казахстане, при жестком авторитаризме первого президента Нурсултана Назарбаева, они (парадоксально, но факт) почему-то сумели расплодиться. И даже пустить довольно глубокие корни.



Так, после неудавшейся попытки госпереворота в прессе стала муссироваться информация о несметных богатствах Токаева в Европе, хранившихся (якобы в соответствии с утечкой из швейцарского банка Credit Suisse) аж с 1998 года. Сообщается, что в 2005 году на счету в банке у него было около 1,5 млн швейцарских франков.



Кроме того, утверждается, что семья президента в 2011 году создала две офшорные компании на Британских Виргинских островах. И что она владеет тремя элитными квартирами в предместье Женевы и несколькими дорогостоящими объектами недвижимость в Москве. Швейцарское и российское имущество будто бы оценивается в почти $8 млн.



Между тем Токаев имеет репутацию чистого от коррупции политика, однако миллионы он "заработал" в то время, когда занимал (в прошлом) высокие посты в Казахстане. И почему-то эта информация всплыла не тогда, а сейчас - после неудавшегося госпереворота. Значит, кому-то это надо? То есть дискредитировать президента Казахстана именно сейчас, набросать ему "черные шары" вне зависимости от того, достоверна информация или нет.



Подозрения, что "утечка" произошла стараниями западных спецслужб, уже прозвучали. Что послужило толчком? Скорее всего, обращение Токаева к ОДКБ (России) за помощью во время январских событий, что "само собой" подразумевает "неправильную" внешнеполитическую ориентацию казахского президента. Ну и, возможно, ответ семьи Назарбаева на то, что Токаев перед ней не прогнулся и взял власть в свои руки.



Пресс-секретарь президента Берик Уали опроверг информацию о счетах семьи Токаева в швейцарском банке, о принадлежащих ей офшорных компаниях и зарубежной недвижимости. Он подчеркнул, что реформы, осуществляемые Токаевым, "кому-то не по нутру", и фейковая информационная атака на главу государства ставит целью его дискредитацию, поскольку он ведет энергичную работу по ограничению монополии в экономике и политике, осуществляет реформы.



Правда, реформы эти пока не дали конкретного результата, хотя, возможно, большие ожидания пока преждевременны. К тому моменту, когда (или если) воз казахских проблем начнет разгружаться, республика сильно поредеет в плане рабочих рук и интеллектуальных возможностей. И этому сильно поспособствует идеологическая инертность действующей власти в вопросе этнической толерантности: сегодня казахским "нацикам" не нравятся русские и носители их языка, китайцы, уйгуры, узбеки и прочие, а завтра актуальным может стать лозунг "Казахстан для казахов".



Республики постсоветского пространства это уже проходили, и неоднократно, но, как видим, уроков из печальной истории конфликтов на национальной почве не извлекли. А ведь везде все начиналось с малого.



Ирина Джорбенадзе

28.02.22 Источник - rosbalt.ru

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