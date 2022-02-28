Зачем Запад превращает "незалежную" в виртуальное государство? - А.Маслов

17:56 28.02.2022

Руководству Украины грозит судьба Скрипалей

Зачем Запад превращает "незалежную" в виртуальное государство?

Александр Маслов

28.02.2022



Вокруг места и условий проведения российско-украинских переговоров об условиях мира уже четвертые сутки продолжаются странные "танцы" Зеленского и его ближайшей свиты, но в Кремле по этому поводу проявляют завидное терпение, держа двери открытыми, но уже ни на минуту не прекращая из-за обещаний все еще действующего президента Украины проведение специальной военной операции, как это случилось 25 февраля, когда наши части были остановлены почти на 12 часов. Потому что обещания идентифицированы как попытка тянуть время и тем самым создавать видимость мощного сопротивления "агрессии России". Президент России уже назвал нынешнее руководство Украины "шайкой наркоманов" и призвал украинских военных брать власть в Киеве. Но там, как говорится, "дурных нема", потому что любой генерал или политик, который на это решится без согласия США, лишится всех привилегий на Западе.



А США согласиться на переговоры с Москвой никому из украинских политиков не даст, особенно - условно легитимному Зеленскому, который поэтому и мечется по тающей льдине политических возможностей, словно заяц, выделывая удивительные кульбиты. То ему нужны переговоры о мире, то переговоры в мире нужны, но не в Белоруссии, а в Варшаве, Стамбуле, Баку или Будапеште, то, ладно, он согласен и на Белоруссию, но не Минск, а Гомель, то нет, Гомель невозможен, поскольку вся Белоруссия - союзник России, и оттуда "летят ракеты", то он опять согласен, и пусть российская делегация во главе с Владимиром Мединским из Гомеля не уезжает, пока они не подумают и не решат, кого направить на переговоры. Если решат и не перерешат, но это не точно...



Вот небезызвестный Алексей Арестович, сотрудник главы офиса Зеленского, заявил, что "условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы". Это цитата, не обращайте внимания на повторение "возможно": человек явно не в себе, поскольку определять условия и место переговоров - право победителя, которым Киев пока, мягко говоря, не является и в любом случае являться не будет. Но эти странные люди, находящиеся в явном "неадеквате", видимо, представляют себя победителями России и реальными руководителями страны, которую они под руководством американских, британских и прочих "советников" довели до маразма. Неонацистского маразма, но в данном случае неонацизм вторичен, а маразм первичен. Даже подписать мирный договор с Россией с украинской стороны будет некому. Англосаксы могут спрятать Зеленского и Ко (те будут только рады), как в свое время спрятали Скрипалей, - и далее, изготовив нужный "дип фейк", говорить от их имени, от имени "правительства Украины в изгнании", что захотят, когда захотят и как захотят. Все права есть, никакой ответственности нет.



От таких же виртуалов в лице венесуэльского Хуана Гуайдо и белорусской Светланы Тихановской виртуал Владимира Зеленского будет отличаться только фактом безусловного международного признанного избрания президентом Украины в 2019 году (на американских технологиях и компьютерном "железе", но кого это волновало и волнует?). А также тем, что прозападные "прокси" могут "по приказам Зеленского" вести боевые и диверсионно-террористические действия не только на украинской или на российской территории, а по всему миру. Теперь, видимо, нашими американскими "партнерами" сделана именно такая основная ставка. Кого тогда на Украине принуждать к миру и с кого требовать гарантии безопасности для России? С фикции? Или с тех сил, кто этой фикцией управляет сейчас и намерен управлять в обозримом будущем?



Ясное дело, что этим силам нужна большая война в континентальной Европе, по образцу двух мировых войн ХХ века. Они даже не скрывают, что хотят "вытащить" нынешний конфликт за пределы собственно Украины, превратить его в конфликт России со странами НАТО (на этот счет уже успела высказаться известная своим умом и сообразительностью министр обороны Великобритании Лиз Трасс). Насколько им это удастся и какую стратегию противодействия такой перспективе (или, напротив, содействия с разворотом в нужную нам сторону) изберет высшее политическое руководство нашей страны, мы увидим уже в ближайшие дни.