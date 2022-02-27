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Анонсирован проект создания нового государства - "Федеративная Республика Украина"
17:59 28.02.2022

Анонсировано создание Украинской Федеративной Республики
В сети обнародован Манифест о создании УФР
Александр Никишин

В сети обнародован Манифест о создании УФР
В областных и городских советах Харьковской, Николаевской, Сумской и других областей Украины началось обсуждение Манифеста о создании нового государства.

Этот документ появился внезапно, хотя нечто такое можно было ожидать исходя из общей стратегии военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Манифест

об образовании государства

Федеративная Республика Украина

Мы, свободный народ Харьковской, Николаевской, Сумской, Черниговской и других областей Украины объявляем и провозглашаем образование нового демократического государства Федеративная Республика Украина.

Когда ход событий приводит к тому, что люди разных наций и народов вынуждены расторгнуть политические узы, связывающие их с государственным объединением, диктаторскимии репрессивными методами, навязывающими обществу идеологию нацизма, они имеют неотъемлемое право занять самостоятельное и равное место среди держав мира, уважительное отношение к мнению человечества требует от них разъяснения причин, побудивших его к такому отделению.
Когда длинный ряд вопиющих и бесчеловечных злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить наши народы смириться с неограниченным деспотизмом, диктатурой и полной реабилитацией нацизма, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народов Украины.
Народы Украины длительное время проявляли терпение, и только необходимость вынуждает их изменить прежнюю систему своего правительства. История существования государства Украина– это набор бесчисленных несправедливостей и насилий, целью которых является установление неограниченного деспотизма и неофашистской диктатуры.

Для подтверждения сказанного выше представляем на беспристрастный суд всего человечества следующие факты.

1.Проведена героизация нацистских преступников, виновных в геноциде и уничтожении сотен тысяч человек - украинцев, русских, евреев, поляков и людей других национальностей.
2. Ликвидирована свобода слова и печати, свобода собраний.
3. Запрещена политическая оппозиция.
4. Организована система тотальной слежки, расправ с неугодными и массовых убийств.
5. Уничтожена система правосудия.
6. Создана коррупционная модель государственного управления, приведшая к исходу из страны от 7 до 12 миллионов человек, лишенных средств к существованию.
7.Уничтожена система здравоохранения, что привело к катастрофическому вымиранию населения.
8. Проведена реформа образования, запрещено обучение на русском, венгерском и других языках.
Наконец, развязана гражданская война на Донбассе.
Правящий режим в Киеве объединялся с другими лицами, чтобы подчинить нас юрисдикции, чуждой нашей конституции и не признаваемой нашими законами, утверждал акты, претендовавшие стать законодательством и служившие для:
–проведения учений и расквартирования у нас вооруженных сил иностранных государств;
– освобождения посредством судебных процессов, являющихся таковыми только по видимости, от наказаний военных и полицейских, совершивших убийства жителей;
– прекращения нашей торговли с другими государствами;
- ликвидации рабочих мест;
– принуждения граждан к выезду из страны в поисках заработка;
– обложения нас налогами без нашего согласия;
– лишения нас по многим судебным делам возможности пользоваться преимуществами суда присяжных;
– отмены одних и принятия других законов, которые противоречат желаниям большинства населения Украины;
– отзыва предоставленных нам прав и свобод, отмены наших наиболее полезных законов и коренного изменения форм нашего правительства;
– приостановления деятельности органов местной и региональной власти и присвоения себе полномочий законодательствовать вместо нас в самых различных случаях.

Поэтому мы, представители областей Украины , имея в наших сердцах честность наших намерений, от имени и по уполномочию народов этих областей, торжественно записываем и заявляем, что эти области являются и по праву должны быть свободными и независимыми, что они освобождаются от всякой зависимости по отношению к киевской власти и что все политические связи между ними и государством Украина должны быть полностью разорваны, что в качестве свободных и независимых государств они полномочны объявлять войну, заключать мирные договоры, вступать в союзы, вести торговлю, совершать любые другие действия и все то, на что имеет право независимое государство.
Нашей целью является объединение всех народов Украины, не желающих мириться с господством неонацизма и кровавых преступлений на нашей земле.
Нашей целью является создание демократического федеративного государства и проведение полной денацификации и дебандеризации, введение уголовной ответственность за реабилитацию нацизма.
Нашей целью является создание демократического федеративного государства, где каждый народ сможет говорить на своем языке. Количество государственных языков не ограничивается.
Нашей целью является создание демократического федеративного государства, где главными целями будут обеспечение прав и свобод человека.
Нашей целью является создание демократического федеративного государства, где будет обеспечена свобода вероисповедания и гарантирована независимость Церкви от государства.
Нашей целью является создание демократического федеративного государства и наказание военных преступников, виновных в развязывании гражданской войны и массовом кровопролитии.
Нашей целью является создание демократического федеративного государства со свободной рыночной экономикой.
Нашей целью является нейтралитет и дружеские отношения со всем государствами мира.

Мы просим все страны мира признать государство Федеративная Республика Украина.

И да поможет нам в этом Господь!

Манифест открыт для подписания представителями областных и городских советов всех областей Украины.

Документ носит общий декларативный характер, объясняя лишь причины создания и общие принципы, на которых будет построено новое государство. В нем не указаны авторы и подписанты, оставляя нам всем простор для предположений. Но в нем есть очень важные вещи - новое государство объявлено федеративным, что должно устроить жителей практически всех областей.

Для России очень важно, чтобы будущее государство было именно федеративным, а еще лучше - конфедеративным. Самое главное, что децентрализация дает возможность избежать повторных попыток коллективного Запада устроить новый майдан и переворот, взять реванш, тем самым сведя на нет результаты нынешней военной операции России. Поэтому федерация или конфедерация будущей Украины очень важна для России, естественно, при сохранении независимости ДНР и ЛНР, которые станут гарантом политики России на территории будущей Украины.

Большой проблемой станет вопрос об административных кадрах будущего государства. Они в подавляющем большинстве коррумпированы и некомпетентны, и не факт, что будут как минимум лояльны. Все мы знаем удивительную способность украинских чиновников и политиков "переобуваться в прыжке". На словах они будут выражать крайнюю степень "патриотичности" к новой власти, но в своих сундуках заменят долго там пылившиеся портреты Путина и российские триколоры на портреты Бандеры и флаги Правого сектора (организация запрещена в России, как экстремистская). Возможно кадровый голод в будущем государстве будет в какой-то степени преодолен за счет кадров из Донецка и Луганска, но там резерв далеко не безграничен.

В общем, проблем хватает, но важно, что этот Манифест кладет начало для их решения, задает основу. Поэтому его можно только приветствовать.

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646060340
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