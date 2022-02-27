 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто победил в Украинском кризисе? - Китай.., - Енджей Винецкий
18:31 28.02.2022

Polityka( Польша): победу одержит Китай
Переговоры президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином

От того, что внимание Запада сосредоточено на Европе, выигрывает Китай, пишет Polityka. Он руководствуется холодным расчетом, не критикует Россию и возлагает ответственность за кризис на Киев, отмечает автор статьи. Но при этом он не признает ДНР и ЛНР. Пекин просто цинично наблюдает за развитием событий и делает выводы.

Енджей Винецкий

У правящей партии Китая нет друзей или сантиментов, у нее есть лишь интересы. Экзистенциальный интерес состоит в том, чтобы контролировать либеральный Запад, в первую очередь США, которые угрожают позиции китайских коммунистов. Напряженная ситуация где-то на востоке Европы, в которую впутаны одновременно США, их европейские союзники и Россия, это для КНР ценный подарок, тем более привлекательный, что, возможно, в международных отношениях начинается новая эра, означающая столкновение двух блоков: либерально-демократического с автократическим. Трагедия Украины дает китайцам преимущество: новый этап истории они начнут на привилегированной позиции.

Поддерживает ли Китай Россию? И да, и нет

На первый взгляд кажется, что Китай поддерживает Россию. Он прячется за эзоповым языком дипломатии, но дает понять, что ответственность за обострение ситуации несет исключительно Украина, которая вовремя не выполнила Минские соглашения, то есть условия прекращения огня после конфликта 2014 года. Китайцы говорят, что России, их стратегическому партнеру по противостоянию Америке, не оставила выхода активность американцев в прилегающих к ней регионах, что ее опасения в полной мере оправданы, что она должна получить новые гарантии безопасности, а дальнейшее расширение НАТО обострит ситуацию в Европе и так далее.

Эта позиция отличается от той, которую Китай занимал в 2014 году, когда он держался гораздо более сдержанно. Он, однако, не пойдет сейчас дальше и, например, не признает независимость донбасских "государств", как он не признал статус Крыма, Южной Осетии или Абхазии, в разной мере контролирующихся Россией, но де-юре остающихся частью Украины и Грузии.

Китай не выступает против санкций в отношении путинского режима, но, разумеется, к ним не присоединяется, хотя давление на Москву с участием китайцев могло бы выглядеть совсем иначе. Одновременно Пекин следит за реакциями США и пытается соответствующим образом адаптировать свою стратегию по Тайваню. В любом случае, за дипломатическими формулировками слышится надежда на то, что Запад не справится с задачей и выйдет из этого конфликта с ощущением поражения, раздробленности и отсутствия сплоченности. Китайские надежды имеют под собой основания: мы видим, как выглядят попытки отключения России от системы SWIFT.

Стратегическая сдержанность

Китай держится в стороне, его холодное безразличие называется обычно стратегической сдержанностью, которая сводится к циничному наблюдению за развитием событий. Вторая часть уравнения - это Россия. Многие серьезные эксперты по международным отношениям открыто задаются вопросом, не сошел ли Путин с ума, добавляя, что иррациональная, противоречащая правовым нормам бандитская операция сделает российского президента изгоем, которого не будут считать членом международного сообщества. Такие оценки, возможно, преувеличены, и через какое-то время начнется глобальная переоценка провинностей Путина, однако, связанная с Украиной ситуация, даже если не станет началом конца путинизма, серьезно его ослабит.

Россия - Китай, историческая обида

Россия окажется в изоляции и будет обречена на завязывание более тесных отношений с Китаем. Там она будет искать альтернативные рынки сбыта для своего сырья, оттуда будет привозить технологии, которые из-за санкций не сможет получить на Западе. Но где-то в глубине будет тлеть обида. В XIX веке Россия была одним из тех государств, которые напали на Китайскую империю и отняли у нее огромные территории на Дальнем Востоке.

В рамках китайской стратегии считается, что эта проблема все еще требует решения. Нанесенное в прошлом унижение - одно из препятствий, которые сейчас не позволяют Пекину питать больше симпатий к северному соседу. Тот выступает кандидатом на роль не будущего союзника (таковых у Китая традиционно нет), а молодого зависимого партнера. С пекинской перспективы Россия становится слабее и этого впечатления не изменят ее возможные успехи на Днепре.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646062260
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