Спецоперация на Украине – это мучительное срастание расчлененных частей, - Александр Проханов

00:23 01.03.2022

Кормчий русской истории

спецоперация на Украине – это мучительное срастание расчлененных частей

Александр Проханов

28.02.22



Сегодня, когда русские танки режут украинский чернозем под Киевом, Черниговом и Днепропетровском, время вспомнить либеральные мифы, что предшествовали этой войне, исторические константы, которые эту войну объясняют. Либералы, разрубая американскими топорами огромное красное тело империи, утешали нас, называя расчленение Советского Союза мирным разводом, когда супруги по согласию снимают обручальные кольца и добровольно и благостно расторгают брачный союз. Этот "мирный развод" обернулся кровавой войной в Приднестровье, беспощадными схватками в Карабахе. Ему сопутствовали небывалая по кровопролитию гражданская война в Таджикистане, резня в Киргизии. Этот "мирный развод" породил две жесточайшие чеченские войны, войну с Грузией, из которой выпали окровавленные Южная Осетия и Абхазия. Этот "мирный развод" превратился в венчание России и Крыма, в военное восстание Донбасса, в рывок России на Ближний Восток в сражение с мировым терроризмом. И теперь этот мирный развод превращается в разгром украинских группировок в Донбассе, в Сумах и Киеве.



Русская империя создавалась тысячу лет, складываясь в симфоническое целое из пространств, народов, языков, великих культур, превращаясь в громадную творящую небывалую цивилизацию. Расчленение этой цивилизации явилось чудовищным насилием над историей. Империю рубили по живому. Натовские топоры рассекали глубинные жилы истории, и разбросанные по эшафоту органы расчлененной империи стремились срастаться. Сегодняшняя спецоперация на Украине – это мучительное срастание расчлененных частей. Русские танки бинтуют страшные раны истории. Русские самолеты накладывают швы на чудовищные порезы. Русскими армиями управляют не генералы, не Шойгу, не Путин. Ими управляет русская история.



Еще бои продолжаются, но уже время подумать о послевоенной жизни. И первый беспощадный вывод: прежней жизни не будет. НАТО превратилось в раскаленный сверкающий слиток, сплавленный ненавистью к России. Россию вновь хотят закатать в железный саван. У России отнимают рынки, питавшие ее экономику. Россию лишают технологий, на которых строится русское развитие. Россию отрезают от финансовых кровотоков, обрекая ее на финансовый тромбофлебит. России придется жить без "Северного потока", без американских айфонов, без кремния, без миланских бутиков, без деликатесов на праздничных корпоративах.



Русская экономика, русская промышленность, русская индустрия, оказавшись в жесточайших условиях выживания, перейдут в мобилизационный режим, что потребует нового мобилизационного проекта, новых форм управления, новой государственной этики, нового поведения народа во всей его полноте - всех его слоев и сословий. Железная штора, опущенная на западе, просторнее распахивает окно на востоке.



России предстоит громадная работа по рекультивации Украины, восстановлению разрушенных связей между русскими и украинскими атомной промышленностью, ракетостроением, энергетическими комплексами. Восстановление разгромленной экономики Украины, соединение ее с индустрией Белоруссии и России создаст новый внутренний рынок, образует новый экономический сгусток.



Война выявляет роль элит и приведет к неминуемому их очищению. Будет проведена санация предателей, засевших в банках, корпорациях, государственных учреждениях, в шоу-бизнесе, в театрах. Сегодня русские части идут в наступление, а им в лицо стреляют гранатометчики нациков, в спину им бьют либеральные блогеры, телеведущие, повторяя жуткое предательство чеченских войн, когда в грудь измученной русской армии били гранатометы террористов, а в их спины стреляли кинескопы телекомпаний Березовского и Гусинского.



Конечно, идеологией нового победившего Государства Российского станет Идеология Победы - той мистической силы, которой движется вся русская история, все ее исторические взлеты и воскрешения, ее небесный идеал, способность выстаивать среди всех огней и пожаров. Эта идеология наполнит собой армейские гарнизоны, школьные классы, заводские цеха, университетские кафедры, соединит Русское Небо и Русскую Землю, станет духовной основой нового послевоенного русского государства.



Президент Путин - победитель, кормчий русской истории.