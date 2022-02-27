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В школах Казахстана отменили обязательные уроки науки от жены НазарбаеваВ школах Казахстана отменили обязательные уроки "науки" от жены Назарбаева
00:25 01.03.2022

Почему в школах Казахстана отменяют обязательные уроки от жены Назарбаева

Минобразования Казахстана переводит с нового учебного года школьный предмет "Самопознание" на факультативную основу. Речь идет об уроках от жены экс-президента Назарбаева. Подробности - у DW.

Учебники по разным предметам для школ в Казахстане

В Казахстане идет переоценка 30 лет нахождения во власти Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. В ряде школ Алматы, не дожидаясь нового учебного года, уроки "Самопознания" уже отменены из-за поданных учителями по этому предмету заявлений об уходе по собственному желанию.

В качестве эксперимента "Самопознание" впервые появилось в младших и средних классах казахстанских школ в 2001 году. Негласно они сразу же получили название "Сарапознание" или "уроки от Сары Алпысовны". Дело в том, что инициатором их внесения в школьную программу в качестве факультатива стала супруга первого президента Республики Казахстан Сара Назарбаева.

От "Детки" к Сатье Сая Бабе

В течение 7 лет в основе "Самопознания" лежали переосмысленные бывшей первой леди Казахстана 12 практических советов "Детка" от основателя оздоровительной и духовной системы Порфирия Иванова. Чтобы сохранить "долголетие и здоровый дух" перед факультативом по "Самопознанию", который в принявших участие в эксперименте школах обычно ставили первым в каждой смене, всем ученикам предлагалось обливаться холодной водой вне зависимости от времени года.

Информационный стенд на стене в школе

Инициатор внесения "Самопознания" в программу школ - супруга первого президента Казахстана

Особого энтузиазма это ни у кого не вызывало и уже тогда появились первые негативные оценки курса со стороны родителей повально простывавших учеников. Однако после проведения "профилактических бесед" администрациями школ и правоохранительными органами недовольство обычно быстро исчезало.

Тем не менее после 2008 года методика преподавания "Сарапознания" была изменена. Судя под всему, повлияло новое увлечение Сары Алпысовны - индуисткой философией - и ее личная встреча в Путтапарти с неоиндуистским религиозным деятелем Сатьи Сая Бабой, который возложил на нее "великую миссию по духовному возрождению своего народа".

В итоге "Детка" ушла на второй план, а каждый урок "Самопознания" стал начинаться с медитации школьников под музыку "для духовного просветления" или "звуки природы" с плавным переходом в благодарственные слова друг другу и последующие рассуждения о единении с миром и отказе от насилия даже при наблюдаемой несправедливости.

С 2010-2011 учебного года "Самопознание" от Сары Назарбаевой вошло в Казахстане в обязательную программу для всех учащихся с 1 по 11 классов. По рекомендации Минобразования все школы страны должны были выделить отдельные кабинеты для этого предмета, а педагогические вузы начать подготовку квалифицированных специалистов по "Самопознанию". Одновременно была продолжена и практика "профилактических бесед" с теми казахстанцами, кто теперь и через соцсети стал выражать свое несогласие в связи с обязательностью уроков от супруги Елбасы.

Ненужный предмет?

Одним из тех, с кем проводились такие беседы, является в прошлом сотрудник МИДа Казахстана, ныне общественный деятель Казбек Бейсебаев, который положительно воспринял решение Минобразования об исключении "Самопознания" из обязательной школьной программы.

Стенды в одной из школ Алматы

В Казахстане, в том числе в сфере образования, переосмысливают 30 лет правления Назарбаева

"Я, как отец учащегося 9 класса, могу сказать однозначно - этот предмет совершенно ненужный, поскольку он ничему детей не учит. Со слов моего сына, на уроках "Самопознания" они часто даже учебник не открывали, обычно рассуждая на какие-то общие темы. Это предмет был явно навязан казахстанскому образованию, и очень хорошо, что от него, наконец-то, решено отказаться", - поделился своей точкой зрения с DW Бейсебаев.

Подобного мнения придерживаются и тысячи других казахстанцев, отмечая в соцсетях, что за более чем 10 лет присутствия "Самопознания" в обязательной школьной программе государство потратило огромные деньги только на учебники по этому "бесполезному предмету". Отсюда - все чаще звучащие требования выяснить точную сумму исрасходованных на "Самопознание" госсредств с последующим привлечением к ответственности чиновников за растрату, если таковая будет обнаружена.

Альтернативы пока не видно

Иначе смотрит на исключение "Самопознания" из обязательной школьной программы директор одной из гимназий Алматинской области, который согласился поговорить с DW на условиях анонимности. По его словам, понятно, что этот предмет убирают из типового учебного плана из-за того, что он ассоциируется с именем Сары Назарбаевой. Вместе с тем сам директор не считает уроки "Самопознания" абсолютно бесполезными.

В одной из школ Алматы

"По моим наблюдениям население в основной своей массе не очень положительно относится к развивающим программам. Вместе с тем все преуспевающие люди всегда занимаются саморазвитием, духовными практиками, медитацией, ходят в музеи, интересуются поэзией и прозой. Потому что они понимают, что без этого продвижение на следующий уровень, в том числе и материальный, в принципе невозможен. Предметом "Самопознание" пытались заменить советскую идеологию, оставив основные общечеловеческие ценности - уважение к старшим, необходимость труда, непримиримость к воровству, бережное отношение к природе", - пояснил директор одной из гимназий в Алматинской области.

При этом он признал, что с появлением в типовом учебном плане "Самопознания" и ряда других специфических для Казахстана предметов были сильно сокращены в обязательной школьной программе часы на уроки рисования, музыки и черчения, которые всегда вносили определенный вклад в духовное развитие детей. Обеспокоен директор и нынешним обновлением школьной программы в рамках "Нового Казахстана" - без влияния семьи Назарбаевых.

"В стране очередной эксперимент с образованием, может быть, это и правильно. Но вот что делать школьным администрациям с освобождающимися учителями "Самопознания", никто не говорит. А ведь на каждую тысячу учащихся в школах приходится по два учителя этого предмета, а в стране сейчас 3 млн школьников. Получается, что куда-то надо пристроить 6 тысяч учителей, но куда?" - задается вопросом в беседе с DW директор гимназии.

Что касается самих учащихся, то многие из них выражают сожаление по поводу исключения "Самопознания" из школьной программы. Но не потому, что считают полезными уроки "от Сары Алпысовны", а поскольку на них можно было просто отдохнуть как во время большой перемены, а заодно подготовиться к важным предметам - вроде алгебры, физики или химии.

Источник - dw.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646083500
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