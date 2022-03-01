 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четвертый день специальной военной операции на Украине стал переломным, - В.Прохватилов
06:19 01.03.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 01.03.2022

Крушение киевского режима

Российские десантники, захватившие аэродромы Гостомель и Васильково, обеспечили возможность полного оперативного окружения Киева.

К утру 28 февраля все выезды из столицы Украины были заблокированы, город находился в окружении. Об этом в интервью Associated Press заявил мэр Киева Виталий Кличко, хотя через несколько часов он же опроверг эту информацию.

Штурм украинской столицы начался. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил: "Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев – Васильков. Данное направление открыто и безопасно". Генерал подчеркнул, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам, гражданскому населению ничто не угрожает.

Однако бесконтрольная раздача оружия населению привела к разгулу грабежей и убийств. На улицах украинских городов валяются трупы мародеров, убитых отрядами теробороны. Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что силовые структуры в городе получили приказ не задерживать мародеров, а "стрелять [в них] на месте".

"Раздача оружия неподготовленному населению, равно как и всякие коктейли Молотова, в противостоянии с профессионалами – феерический долбоящеризм. Достаточно трех-четырех светошумовых гранат, чтобы они… бросили оружие и разбежались. Ничего, кроме крови мирного населения от рук бандитов, это не принесет", – заявил полковник центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан.

Беспорядочная стрельба ведется не только в Киеве. В результате ловли мифических диверсантов в городе Черноморске (Одесской области) были убиты двое сотрудников полиции.

Источник в Минобороны России сообщил, что Силы специальных операций РФ получили уточненные планы мест расположения украинских ЗКП (запасных командных пунктов), их оснащенности, схемы каналов связи а также списки допущенных в них лиц, в том числе из числа высокопоставленных политиков и военных Украины.

Ракетные удары по этим объектам обеспечили быстрое продвижение ВС РФ на северо-востоке Украины. Российские войска вошли в Харьков. В сети распространяется видео, на котором мэр Харькова Игорь Терехов объясняет людям, что "по всем вопросам" необходимо договариваться с новыми властями, то есть с российскими военными, чтобы не пострадали ни город, ни люди.

По информации местных жителей, в школах города Изюма в Харьковской области созданы штабы националистов, которые минируют объекты гражданской инфраструктуры. Судя по всему, готовится очередная картинка "о злых русских" для западных СМИ.

Мэр города Купянск (Харьковская область) Геннадий Мацегора после переговоров с военными РФ выступил с обращением к своим гражданам и объявил о добровольной передаче города под контроль Вооруженных сил Российской Федерации. Мацегора призвал жителей города к сотрудничеству с российской стороной: "Нужно налаживать нормальную жизнь".

Сейчас против российских войск ведут бои преимущественно нацбаты, укомплектованные идейными бандеровцами. Так, в Харькове они захватили заложников в метро, но были обезврежены российскими снайперами. Зеленский бросил подразделения нацистов в атаку на Чернобыльскую АЭС, чтобы взорвать саркофаг и обвинить в этом Россию. На подступах к саркофагу развернулись ожесточенные бои. А Рамзан Кадыров призвал ускорить действия по "ликвидации бандеровцев" и развернуть на Украине "крупномасштабную операцию по всем направлениям".

Ракетные удары по военным объектам ВСУ наносятся и со стороны Белоруссии. Жители Гомельской области засняли истребители, летящие в сторону Украины.

В Сумской и Черниговской областях ВС РФ заблокировали все крупные города и коммуникации, находящиеся здесь части ВСУ скованы и не могут помочь обороне Киева и Харькова.

Военный аналитик Борис Рожин пишет, что вокруг Мариуполя сомкнулось кольцо оперативного окружения. Минобороны РФ сообщает, что в Мариуполе прибывшие из львовской области отряды запрещенного в России "Правого сектора"* терроризируют мирных жителей, размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население как "живой щит".

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович 28 февраля заявил о взятии под контроль российскими войсками Бердянска. Минобороны России сообщило также о взятии города Энергодар и полном контроле над территорией Запорожской АЭС.

27 февраля, по сообщению МО РФ, был полностью блокирован Херсон. Более 470 украинских военных в Харьковской области добровольно сложили оружие и сдались. Войска Луганской и Донецкой народных республик установили контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское, а также Павлополем и Пищевиком. Силы ЛНР продвинулись на 52 км, ДНР – на 12 км.

Российские военные взяли под охрану узел Северо-Крымского канала в Херсонской области для устранения водной блокады Крыма. "Военные инженеры Черноморского флота после проведения тщательных расчетов путем направленного точечного подрыва осуществили ликвидацию бетонной дамбы на участке канала, сооруженной украинскими националистами в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым, без причинения какого-либо ущерба сооружению", – заявили в Минобороны. По завершении работ подача воды на территорию Крыма, а также в населенные пункты Херсонской области Украины будет восстановлена.

ВС РФ наносят ракетные удары по украинским нефтехранилищам, ВСУ лишаются стратегических запасов топлива, и в ближайшие дни украинская техника встанет.

Российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины, сообщил генерал-майор Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что всего с начала операции Вооруженными силами РФ поражены 1 114 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 314 танков и других боевых бронированных машин, 274 единицы специальной военной автомобильной техники, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 57 реактивных систем залпового огня, 31 пункт управления и узел связи ВСУ. За истекшие сутки ВКС России уничтожили восемь боевых машин "Бук М-1", три радиотехнические позиции со станциями П-14, станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", четыре боевых самолета на земле, один боевой самолет сбили в воздухе.

"Президент Украины не появлялся на идентифицируемом пространстве уже два дня, начиная с субботы 26 февраля – все последующие видео с ним сняты на фоне пресс-волла, который может находиться где угодно. Что важно, в своих выступлениях он также не упоминает, находится ли он в данный момент в Киеве", – пишет Readovka.

А 27 февраля В. Путин приказал министру обороны и начальнику Генштаба перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646104740
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