 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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И уши агрессора показались на Украине… Качество борьбы меняется, - Д.Седов
07:17 01.03.2022

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 28.02.2022

Германия, Испания и Великобритания начали осуществлять поставки вооружений киевскому режиму через польский город Жешув, куда прибывают для разгрузки транспортные самолеты. Далее через границу оружие пойдет сухопутным путем.

Берлин уже объявил, что он отправит на Украину в первоочередном порядке тысячу комплектов ПТУРС и 500 ПЗРК "Стингер". В качестве подготовки немецкой общественности к таким шагам канцлер ФРГ Олаф Шольц уже заявил в бундестаге, что "не чувствует исторической вины перед Россией". Вот так! Чтобы вы знали!

Позже Шольц разразился рассуждениями о том, что "совместную историю нужно уважать", но это уже никто не услышал. Да и отказ от запуска газопровода "Северный поток-2" уже сформировал репутацию Шольца.

Тем временем под давлением США другой член НАТО, Турция, признала спецоперацию РФ войной и перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины. Точнее, для кораблей РФ, дислоцированных в Средиземном море.

Страдания западноевропейских правительств по поводу "вторжения" России – это прикрытие для разжигания на Украине большой войны. Поставки оружия и военного оборудования, финансирование киевского режима, мощное информационно-дипломатическое давление нацелены на одно – затянуть Россию в масштабные боевые действия, которые приведут к истощению ее ресурсов и потере международного авторитета. Не менее 27 стран, в том числе не членов НАТО, решили передать Украине оружие, сообщил 26 февраля британский телеканал Sky News со ссылкой на главу британского министерства обороны Бена Уоллеса.

Для Запада нет разницы, кто воюет с украинской стороны – регулярные части или отряды вооруженных головорезов-нацистов. Все получают помощь и содействие. Здесь брезгливое отношение европейцев к нарушителям прав человека заканчивается: "они сукины дети, но это наши сукины дети".

Уши агрессивного военного блока НАТО показались на Украине совершенно отчетливо. Интересы натовцев остаются прежними: обескровить Россию и устранить ее из первого ряда мировых держав. Разговор с такими "партнерами" не предполагает увещеваний. Не случайно президент России объявил о введении в РВСН особого режима боевого дежурства. Правда, генсек НАТО Столтенберг отреагировал на новость расслаблено: мол, это нас не очень тревожит. Зато о вступлении Украины в НАТО он высказался утвердительно. Просто нужно отыскать консенсус среди всех членов альянса. Для сражающихся с российскими подразделениями боевиков это звучит отрадно – НАТО с нами!

Сейчас альянс толкнул Зеленского на переговоры с Россией только ради одного – затянуть время, дать ВСУ и отрядам нацистов перевести дух, перегруппироваться, получить новое оружие. В России имеются силы, которые готовы пойти у них на поводу у этих "миротворцев", но последствия этого, пойди власти у них на поводу, были бы трагическими. В Москве это понимают. Не случайно в ночь перед началом переговоров был произведен удар оперативно-тактической ракетой "Искандер" по пункту сбора призывников в Черкасской области. Это сигнал тем, кто хочет снова обмануть Москву тактикой увиливаний. И это переход к новому качеству действий. Вряд ли теперь будут жалеть солдат ВСУ, как их жалели в первые дни операции.

Разрушительные удары по скоплениям ВСУ должны наноситься регулярно не только с целью физического, но и морально-психологического воздействия. Качество борьбы меняется, и уже есть понимание того, что для искоренения такой крайней формы радикального национализма, как "украинство", заматеревшего после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года, потребуются решительность и значительные усилия.

Столь же решительного противодействия требуют маневры западных государств. У Москвы имеются для этого средства. Главное, чтобы после неизбежного истощения запасов газа в газовых хранилищах Европы мы не пошли навстречу "пострадавшим" и не возобновили с ними "взаимовыгодное сотрудничество" по старым схемам. Пусть это сотрудничество будет бесспорно выгодным для России. Вспомним ликование в стане противника по поводу прекращения поставок в Россию Тайванем электронных плат и микросхем. Ликование это продлится до тех пор, пока на тайваньских предприятиях не закончатся заводские запасы уникального сырья для плат – палладия. Палладий же им на 80% поставляют Россия и Украина. Поэтому второй тайм с электроникой начнется несколько позже. И начнется он не только для Тайваня.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646108220
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