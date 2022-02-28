Второй фронт - фейковый, - Валерий Панов

07:33 01.03.2022 Тотальная ложь как составная часть информвойны против России

Валерий Панов

28.02.2022

Второй фронт - фейковый

"Сейчас вся Сеть забита тысячами комментариев украинских пользователей с призывами к миру. Среди российских граждан также проскакивает. А что ж вы, мрази, 8 лет молчали, когда на Донбассе убивали детей, женщин, стариков? Когда убивали ваших сограждан. Где вы были? Моя хата з краю? А как рядом с вами случилась война, то все вспомнили, что война это плохо. Лицемерные твари! Пусть эти фото освежат вам память. Только в отличие от укров российская армия гуманна", - написал первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов, опубликовав ответ на стенания в Сети о жажде мира и прикрепив к посту страшные фотографии укронацистских злодеяний в Донбассе.



Увы, представленные им снимки могут быть напоминанием только нам, - хотя мы в подобных напоминаниях не нуждаемся! - потому что все случившееся с Украиной за 30 лет ее, так сказать, "нэзалэжности", а особенно последние восемь лет, это - наша общая русская беда. А Запад, как всегда, останется равнодушным: ему не нужно чужое горе. Он видит и слышит только то, что ему выгодно, где пахнет золотом. А лицемерие, которым возмущается Даниил Безсонов, давно стало неотъемлемой частью западного менталитета, оболочкой для прикрытия агрессивной политики в отношении к остальному миру, который в его представлении является исключительно территорией для экспансии (колонизации).



Фейки стали главным инструментом этой политики, для реализации которой Запад создал гигантскую пропагандистскую машину, работающую под руководством США. В эту международную систему манипуляции общественным мнением была встроена и Украина.



Причем, не с началом нынешней российской специальной операции, и даже не в 2004 и 2014 гг., когда в Киеве произошли "цветные" госперевороты. А еще до "нэзалэжности", дарованной ей Россией, когда в конце "перестройки" на Украину хлынули толпы бывших бандеровцев и прочей нацистской нечисти, пригретой в 1945 г. в США, Канаде, Австралии и, конечно, в Германии. К 2014 г. т.н. пророссийских СМИ на Украине почти не осталось, сейчас их практически нет. За восемь лет пребывания у власти хунты украинские издания столь успешно овладели искусством изготовления антироссийских фейков, что им могут позавидовать даже их западные наставники.



В Министерстве обороны России сообщили: "По мере успешного выполнения российскими вооруженными силами боевых задач в ходе специальной военной операции констатируем нарастание количества истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой "диванными войсками Украины" в социальных сетях". Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в западных СМИ стали плодиться фейки о якобы агрессии России. Но в авангарде потока лжи идут украинские СМИ.



Среди одиозных украинских персонажей главными фейкометами стали Антон Геращенко, советник министра внутренних дел, и Алексей Арестович, советник офиса президента. На голубом глазу они заявляли, что украинскими средствами ПВО "сбито шесть самолетов ВКС РФ". Естественно, доказательствами себя не утруждали согласно англосаксонской матрице для изготовления лживых сообщений: "хайли лайкли" - значит, все так есть, было и будет. И - никаких возражений. "Шесть самолетов", естественно, вошли в тысячи растиражированных списков "потерь врага".



А были еще фейки о том, что ""Джавелины" уничтожили 15 танков противника", а также о "сдавшемся в плен российском разведвзводе" и пр. украинских "победах". Министр обороны Украины Резников оценил "успехи" своей армии так: "Сегодня десятки, если не сотни, гробов поедут в Россию".



Эти и подобные им кровожадные фантазии украинских чиновников массово распространялись и распространяются местными СМИ и воспроизводятся на Западе. Фейки, заполонившие западное информпространство, накрыли и нашу страну. Вбросы публикуются как в соцсетях, так и в СМИ. Интернет практически превратился в театр военных действий глобальной информационной войны против России. А на войне, как известно, все средства хороши, и Запад врет напропалую.



"Российские войска продвигаются все глубже и глубже внутрь страны", - сообщили на американском Fox News. Свой репортаж о ситуации на Украине телеканал начинает кадрами российских учений 2021 г. Немецкий Bild пошел дальше и иллюстрирует происходящее кадрами техногенной катастрофы 2015-го в Китае. На их фоне даже киевские фейкометы выглядят скромнее: за воздушную атаку России выдали позапрошлогоднюю подготовку к параду. Никого не смутил даже тот факт, что "атаку" самолеты проводят в праздничном строю.



При этом технология лжи не меняется. Вспоминаю 2008 г. Тогда по всем западным каналам несколько недель подряд крутились кадры со зверствами "российских агрессоров". Потом выяснилось, что все эти "зверства" были сняты американцами на специально созданной студии в Катаре. Но в то время мне довелось находиться в одной из западных стран. И даже будучи искушенным в военном деле, я в какой-то момент поверил в реальность происходящего - в это море артиллерийского огня по грузинским городам и хатам и невинные "жертвы" войны. А что должен был думать зарубежный обыватель? Он искренне верил телекартинкам. И потихоньку ненавидел Россию.



Показывалось, скажем, как Россия стреляет "Градами" по территории Грузии. "Это массивная российская военная машина, состоящая более чем из 1000 российских военных и большого количества военной техники", - разъясняли телеведущие западным зрителям. На самом деле это грузинская армия стреляла по Цхинвалу. В том числе и по расположенным там российским миротворцам. Спустя несколько дней Запад вынужден был это признать, но "осадок" остался, русофобский такой осадочек, который не смывается и не стирается годами. Как и сейчас, когда сообщениями о "российской агрессии" отравляется сознание украинцев и не только. Причем, в этом токсичном процессе активно участвуют и первые лица государства.



Заявление главнокомандующего ВСУ о якобы потерях российских самолетов и бронетехники является "полным враньем", заявили в Минобороны России. Позднее наше военное ведомство опровергло еще одно фейковое сообщение, будто Вооруженные силы РФ наносят ракетные, авиационные или артиллерийские удары по городам Украины. В министерстве в очередной раз заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Нашими высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. Позицию военного ведомства поддерживает и большинство российских СМИ, за что Запад пытается их "наказать".



В ответ Роскомнадзор ограничил работу, в частности, социальной сети Facebook в нашей стране в связи с тем, что там были заблокированы страницы четырех российских СМИ - телеканала "Звезда", "РИА Новости", "Лента.ру" и "Газета.ру", которые пытались донести до западного общества правду о событиях на Украине.



Дезинформация в полной мере стала одной из тактик информационной войны вокруг украинского вопроса. Фейковые сообщения со стороны Запада еще и подкрепляются фейковыми же фото и видео.



Создать фейк - это, в общем, просто. Достаточно владеть элементарными приемами, которыми обладает почти каждый современный ученик младших классов или даже такой "айтишник", как советник украинского главы МВД Антон Геращенко. И показать, например, фейк о "переодетых" украинцами русских солдатах. А что говорить о продвинутых пользователях? Еще при президенте Порошенко стало известно об армии так называемых порохоботов в количестве двух десятков тыс., состоящих на зарплатах. Судя по обилию фальшивок, можно сказать, что меньше их не стало. Спектакль о "захваченных в плен солдатах нашей армии" перепостили тысячи раз, у него сотни тыс. просмотров.



Среди похожих топ-новостей "с фронта" есть и задержанный украинцами "русский" священник, якобы ведущий агитацию против укров, в других СМИ - это плененный "русский" наводчик на артиллерийские цели, в третьих источниках - сбитый летчик, захваченный в плен. Эти кадры показывает "Свобода"*, рассказывая, что сбит российский самолет. Но реально сбили украинский. Причем, передергивания доходят до абсурда. За воздушный бой в украинском небе выдают кадры компьютерной игры. Звук другой наложили. Но это становится известно не сразу и, естественно, не зарубежной аудитории. Количество фейков зашкаливает. Тотальным сетевым враньем о спецоперации вынуждена была заняться Генпрокуратура России.



Западный мир явно сошел с ума, каждый день сотни тысяч и миллионы людей забрасываются градом фейков. Отличить правду от вымысла все сложнее. Вот журналистка The Times выдает кадры эвакуации жителей Горловки в Россию за прощание украинского бойца с семьей. Фейковое видео сопровождается душераздирающей подписью: "Эти сцены будут разыгрываться по всей Украине".



Фото фейковых пленных российских солдат беззастенчиво публикует Daily Mail, сопровождая ими статью о мобильных крематориях, которые якобы следуют за российскими колоннами на Украине. В статье даже есть комментарий министра обороны Великобритании, который содрогается от мысли об "ужасных русских".



Турецкий Твиттер, в свою очередь, тоже взрывается от фальшивки об обстрелах жилых кварталов г. Чугуева, что под Харьковом. Информация потом не подтвердилась. Но тут уже очень вовремя оказавшийся на месте боев некий украинский "дальнобойщик" выкладывает в Сеть разбитую колонну российской бронетехники. Радость укров, однако, оказалась преждевременной: подбитые боевые машины были украинскими. При этом Киев, по сообщениям украинских сайтов, обстреливался "баллистическими ракетами", а в небе каждый час с завидной регулярностью сбивается по одному российскому самолету и вертолету.



Как показал мониторинг русскоязычного сегмента Интернета, только за 24 -25 февраля в Сети появилось около 57 тыс. фейков. Основные площадки распространения - Instagram, Twitter, Tik Tok и телеграмм. Основные производители лжи - на Украине.



Кстати, до недавнего времени в составе ВСУ существовал 72-й Центр информационно-психологических операций, располагавшийся под Киевом, в Броварах. Алексей Мухин, политолог, генеральный директор Центра политической информации, подчеркнул: "Страшно не то, что эти фейки существуют. Страшно то, что рой этих фейков, по сути, искажают картину реальности. Создается виртуальная реальность, где существуют свои законы и где правит тот, кто модерирует". И особенно страшно, когда в оболвание российских людей включаются российские же СМИ. Одураченные, эти люди потом выходят на протесты.



В минувший четверг в ряде городов России полицией было задержано, по данным правозащитников (?), более 1,5 тыс. участников стихийных акций протеста против операции вооруженных сил РФ на Украине. Добавлю: участвовали от одного "протестанта-активиста" с плакатом соответствующего содержания до нескольких десятков человек. Вроде бы, немного. Но география показалась тревожной: Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Казань, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Нижний Новгород, сообщил Коммерсантъ, - русофобская поросль проявилась по всей европейской части России вплоть до Урала. Наиболее массовое мероприятие прошло в Москве на Пушкинской площади, где, по наблюдениям корреспондента "Ъ", собралось около двух тысяч человек.



Акции сопровождались задержаниями. "Эти граждане не имеют права по закону, не выполняя соответствующих процедур, устраивать акции для того, чтобы обозначить свою точку зрения, - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - И поэтому в отношении их были приняты определенные меры". По словам Пескова, "президент слышит мнения всех - и понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям". Вместе с тем созданная в четверг на Change.оrg петиция с требованием "немедленного прекращения огня со стороны вооруженных сил России и их немедленного вывода с территории суверенного государства Украина" за несколько часов собрала почти 300 тыс. голосов. Много это или мало?



В каждом государстве всегда есть 5-7% не согласных с действиями властей, специальную операцию на Украине, по данным интерактивных опросов на сайтах многих изданий, поддерживают от 85% до 88%, притом что в голосовании участвуют десятки тыс. чел. Результаты более чем ясны. Но когда, по сути, в предвоенной обстановке громко заявляет о своем несогласии даже такое количество граждан, то это не может не стать тревожным звоночком не только для властей, но и для всего общества. Нельзя также не задаться такими вопросами, как, например: а сколько несогласных не выразили публично своего мнения и не попали в статистику? И главное: почему наши соотечественники с легкостью неимоверной воспринимают информацию из-за рубежа как единственно правильную, а своей не верят? Более того, усиленно тиражируют сообщения "вражеских голосов".



Российская оппозиция, скажем, на полную катушку начала транслировать украинские фейки. В частности, о том, что экипаж украинского ЗРК "Стрела-10" (машина на гусеничном ходу), который раздавил автомобиль в Киеве, - "российские диверсанты". Вскоре выяснилось, что это ложь. Но опровержений, как обычно, не последовало.



В этой связи нелишне ознакомиться с любопытным приказом СБУ Украины начальнику управления СБУ в Запорожской области. Есть там примечательные строки: "Создать условия для проведения информационно-пропагандистских мероприятий, в рамках которых указанных личностей (граждан России, находящихся на Украине. - В.П.) представлять как руководителей диверсионных групп…" Такие указания были разосланы и по другим приграничным областям. Вот откуда, что называется, ноги растут. Печально, что одним из тех мест, откуда растут ноги антироссийских фейков, стали и наши либеральные издания.



Дело дошло до того, что Роскомнадзор потребовал от ряда российских СМИ удалить недостоверную информацию относительно российской военной операции по демилитаризации Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства. "На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны. В случае неудаления упомянутой недостоверной информации, доступ к этим ресурсам будет ограничен", - говорится в сообщении.



Уточняется, что уведомления направлены изданиям "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона"*( признана Минюстом РФ иноагентом), "New Times", "Дождь"( признан Минюстом РФ иноагентом)*, "Свободная Пресса", "Крым.Реалии"( признана Минюстом РФ иноагентом)*, "Новая Газета", "Журналист", "Лениздат". Роскомнадзор также приступил к проведению административных расследований по факту распространения недостоверной общественно значимой информации перечисленными СМИ.



"Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают достоверной и актуальной информацией", - отмечается в сообщении. В этой связи у меня вопрос: что было бы с такими СМИ, скажем, во время Великой Отечественной войны? А какому остракизму подвергаются оппозиционные СМИ, например, в оплоте либеральной демократии США за несогласие с действиями властей? Наши же (?) либералы и их СМИ оплевывали Отечество во время Чеченских войн. Им тогда все сошло с рук. Они обнаглели от безнаказанности. Сегодня для них "лейбл" иноагента что слону дробина. А помните, как у нас депутаты оправдывались, когда принимали закон о маркировке тех изданий, что выполняют функции иноагентов, то есть работают на иностранные деньги! Дескать, в Америке такой закон давно имеется, и он намного жестче, чем наш. Достижение, однако!



Информационная война Запада против России обрела такой размах, что порой кажется, будто - большая политика и дипломатия образца XX в. И вовсе отмерли. Их место заняли СМИ.



Сегодня именно они вкупе с социальными сетями зачастую диктуют миру повестку дня, превращая международные отношения в эпизоды информационных побоищ. А с началом спецоперации российских войск практически открылся информационный фронт. Обществу надо перестроить свое сознание так, как было в тяжелейшие годы самой страшной в истории человечества войны: все для фронта - все для победы! Для России наступили тяжелые времена: против нас опять объединенный Запад с его миллионами крупнокалиберных фейкометов. Пора реально сосредоточиться! Источник - stoletie.ru

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