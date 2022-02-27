 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Блокировка системы SWIFT российских банков не повлияет на Казахстан?
08:45 01.03.2022

Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов на заседании правительства РК рассказал о влиянии санкций против России на казахстанскую банковскую систему, передает корреспондент Zakon.kz.
Блокирование доступа отдельных российских банков к SWIFT не повлияет на проведение платежей внутри Казахстана и не несет прямой угрозы платежному рынку страны. Все операции казахстанских банков по проведению клиентских и собственных платежей и переводов денег внутри страны осуществляются в штатном режиме.
Председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов
По словам Пирматова, для обеспечения трансграничных операций с клиентами российских банков, отключенных от системы SWIFT, подготовлены альтернативные механизмы проведения взаиморасчетов.

При этом глава финрегулятора отметил, что Нацбанк РК внимательно следит за рынками и в случае дальнейшего ухудшения ситуации продолжит принимать действенные меры для обеспечения финансовой и макроэкономической стабильности.

Нацбанк располагает всеми необходимыми инструментами и использует их разумным способом. Валовые международные резервы страны на 25 февраля составили 87,7 млрд долларов США (рост с начала месяца на 346 млн долларов США), в том числе активы Национального фонда – 54 млрд долларов США, золотовалютные резервы – 33,7 млрд долларов США. Нацбанк продолжит придерживаться режима инфляционного таргетирования при свободно плавающем курсе, не препятствуя рыночному курсообразованию и исключая таргетирование определенного уровня курса. При этом мы будем проводить валютные интервенции в случае усиления рисков для финансовой стабильности. Комплекс принимаемых мер нацелен на сохранение привлекательности тенговых активов, снижение рисков долларизации и давления на обменный курс, а также смягчение рисков существенного роста инфляции.
Глава Нацбанка Галымжан Пирматов
Оксана Скибан

Источник - Zakon.kz
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