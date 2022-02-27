КазАрмия возвращает в строй офицеров запаса

08:52 01.03.2022

В Казахстане на воинскую службу призовут 190 офицеров запаса

призыв в армию



Павел Михеев

Правительство Казахстана приняло постановление от 24 февраля 2022 года о призыве офицеров запаса на воинскую службу, сообщает Zakon.kz.

"Призвать в установленном законодательством порядке в 2022 году на воинскую службу сроком на два года офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава", – говорится в документе.



Всего на воинскую службу на два года призовут 190 офицеров запаса.



Из них:



в Вооруженные силы – 150 человек;



в Пограничную службу – 40 человек.



Постановление вводится в действие с 11 марта 2022 года.



Лариса Черненко