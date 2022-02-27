 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 01.03.2022
09:46  Новая демократия – это расизм, - Роман Лункин
09:25  Популярный каз-певец Саят Медеуов попал в реанимацию после тяжелого ДТП
08:54  Из "Нур Отана" в "Аманат". Правящую в Казахстане партию переименовывают в 3 раз
08:52  КазАрмия возвращает в строй офицеров запаса
08:49  КырПрез Жапаров призвал кыргызов спасаться от кризиса... золотыми запасами
08:45  Блокировка системы SWIFT российских банков не повлияет на Казахстан?
07:37  Надо ли избирать "верхних" акимов? К вопросу о реформах в Казахстане, - Данияр Ашимбаев

07:33  Второй фронт - фейковый, - Валерий Панов
07:17  И уши агрессора показались на Украине… Качество борьбы меняется, - Д.Седов
06:19  Четвертый день специальной военной операции на Украине стал переломным, - В.Прохватилов
00:33  Время дипломатии прошло? Семь особенностей наступающей эпохи, - Андрей Кортунов
00:29  Почему Россия и США продолжают вместе заниматься ядерной сделкой с Ираном?
00:25  В школах Казахстана отменили обязательные уроки "науки" от жены Назарбаева
00:23  Спецоперация на Украине – это мучительное срастание расчлененных частей, - Александр Проханов
Понедельник, 28.02.2022
18:31  Кто победил в Украинском кризисе? - Китай.., - Енджей Винецкий
18:18  За Мюнхеном всегда следует Нюрнберг. Размышляя над текущим моментом, - Наталия Нарочницкая
18:06  Мы вновь живем в 1917-м: революционные изменения в России необратимы, - М.Ростовский
17:59  Анонсирован проект создания нового государства - "Федеративная Республика Украина"
17:56  Зачем Запад превращает "незалежную" в виртуальное государство? - А.Маслов
17:36  Кто и почему бежит из Казахстана, - И.Джорбенадзе
15:09  Несмотря на обильные интервенции Казнацбанку не удается удержать от падения курс тенге
13:44  В войне санкций нельзя отсиживаться в обороне, - Владимир Прохватилов
12:43  Псаки утверждает, что Китай присоединился к санкциям против России
10:45  Армия Z взяла Бердянск, Энергодар и Запорожскую АЭС. Мариуполь - полностью окружен
10:21  Мясная мафия Кыргызстана, - "ВечБишкек"
10:16  Чем Россия ответит на финансовую агрессию Запада, - М.Мошкин
09:52  Кто "крысятничает" в банковском секторе Казахстана? - Ж.Абдрахманов
09:20  Узбекистан занимает по Укркризису взвешенную, нейтральную позицию" - пресс-секретарь президента РУ Асадов
09:08  Замороженные деньги. Как США распорядятся госактивами Афганистана в американских банках, - А.Рыбин
08:59  Вода в ЦентрАзии - не экономический или политический, а идеологический ресурс, - Д.Борисов
08:48  Политическое сиротство Токаева не дает ему шансов на переизбрание, - В.Ковтуновский
08:43  Токаев и Назарбаев: Добро и Зло, - А.Вьюгин
08:41  Самые тяжелые времена для Токаева еще впереди, - К.Еженова
08:32  Дурная бесконечность. Об изъянах российской элиты, - Михаил Делягин
08:29  Социальный консерватизм как фьюжн-идеология. Глобальный кризис и поиск модели будущего, - А.Кобяков
07:53  В Минобороны РК опровергли слухи об отправке казахстанских военных в Украину
07:43  Корень трагедии в антирусском национализме, - Жумагул Сааданбеков
06:42  Жалкие перевертыши: Каздепутаты вывернутся наизнанку и станут как новые? - А.Омирбек
06:40  Ассамблея народа Казахстана: ликвидировать или реформировать? - С.Исабаева
06:37  Ядерный чемоданчик раскрыт. Что значит приказ Путина перевести Силы сдерживания в "особый режим", - "КП"
06:23  Новые экономические санкции против России и Китая, - В.Катасонов
06:16  Битва против коллективного Запада, - К.Сивков
05:45  Демократические поправки в конституцию Белоруссии поддержали более 65% участников референдума
00:49  Откроет ли Китай "второй фронт" на Тайване? - Дм.Минин
00:12  Пенсионеров в Кыргызстане все больше. Как уберечь их от бедности? - А.Бенгард
Воскресенье, 27.02.2022
20:22  Крупнейший и единственный в мире самолет Ан-225 "Мрия" сгорел в аэропорту Гостомеля
20:04  Скончался народный артист Кыргызстана дирижер Сагынбек Акматалиев
19:26  "Черная дыра" туркменской экономики, - Сердар Айтаков
19:18  Чжан Цзядун: Пост-украинский мир. Борьба обостряется
17:58  На довыборах в КырПарламент от Бишкека лидируют - грэпплер Муртазалиев и экс-вице-премьерша Сурабалдиева
16:41  Флагман укрфлота "Гетман Сагайдачный, похоже, самоликвидировался в бухте Николаева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Из "Нур Отана" в "Аманат". Правящую в Казахстане партию переименовывают в 3 раз
08:54 01.03.2022

Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат"

Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Предложение на внеочередном съезде партии озвучил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

"Наша партия в центре изменений, которые проводятся в стране. Говоря откровенно, вместе со страной требуется и обновление партии. Для того чтобы наполнить новым значением деятельность организации, следует внести необходимые изменения. В этой связи считаем правильным изменить природу и название партии. Считаем, что правящая партия Казахстана должна носить название "Аманат" как дань уважения нашим предкам. Предлагаем переименовать партию в "Аманат" на сегодняшнем съезде", - сказал Кошанов.

Председатель Nur Otan Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение по переименованию партии.

"В переводе слово "аманат" означает "завет предков", "наказ будущим поколениям". Аманат - глубокое понятие, обладающее особым символизмом в культуре нашего народа. Оно означает немеркнущие идеалы независимости, ценности сильной государственности, общенационального единства, бескрайние просторы нашей родины, которые завещали нам предки. Мы должны сохранить и укрепить это бесценное наследие. В этом заключается наш священный долг между прошлыми и будущими поколениями", - сказал Токаев.

При этом он отметил, что члены партии не должны забывать о ее реальных заслугах в прошлом.

"Это значит, что мы должны с благодарностью помнить труд всех преданных делу партии активистов", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в ноябре прошлого года в ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan. Он подчеркнул, что партию должен возглавлять Президент страны. 28 января Токаева избрали председателем партии Nur Otan.

В феврале Президент поручил ускорить модернизацию работы партии. Он подчеркнул необходимость системной перестройки партии, которая, по его словам, должна отвечать современным вызовам, быть мобильной в своей деятельности, чтобы в полной мере соответствовать запросам граждан нашей страны.

Мейирим Смайыл
корреспондент-редактор

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646114040
Новости Казахстана
- Сенаторы рассмотрят законопроект о повышении уровня соцзащиты военнослужащих
- Кадровые перестановки
- О расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
- И вновь к вопросу о реформах
- Принять или изменить?
- Совместное заявление Национального Банка РК и АО "Казахстанская фондовая биржа"
- Сенаторы депутатской группы "Өңір" обсудили проблемные вопросы выборов сельских акимов
- В Мажилисе обсудили вопросы развития внутреннего туризма
- В Минздраве РК состоялась расширенное заседание коллегии по задачам на 2022 год
- Экологические инициативы и совершенствование законодательства - развитие сферы геологии и природных ресурсов Казахстана по итогам 2021 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  