Из "Нур Отана" в "Аманат". Правящую в Казахстане партию переименовывают в 3 раз

08:54 01.03.2022

Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат"



Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат", передает корреспондент Tengrinews.kz.



Предложение на внеочередном съезде партии озвучил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.



"Наша партия в центре изменений, которые проводятся в стране. Говоря откровенно, вместе со страной требуется и обновление партии. Для того чтобы наполнить новым значением деятельность организации, следует внести необходимые изменения. В этой связи считаем правильным изменить природу и название партии. Считаем, что правящая партия Казахстана должна носить название "Аманат" как дань уважения нашим предкам. Предлагаем переименовать партию в "Аманат" на сегодняшнем съезде", - сказал Кошанов.



Председатель Nur Otan Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение по переименованию партии.



"В переводе слово "аманат" означает "завет предков", "наказ будущим поколениям". Аманат - глубокое понятие, обладающее особым символизмом в культуре нашего народа. Оно означает немеркнущие идеалы независимости, ценности сильной государственности, общенационального единства, бескрайние просторы нашей родины, которые завещали нам предки. Мы должны сохранить и укрепить это бесценное наследие. В этом заключается наш священный долг между прошлыми и будущими поколениями", - сказал Токаев.



При этом он отметил, что члены партии не должны забывать о ее реальных заслугах в прошлом.



"Это значит, что мы должны с благодарностью помнить труд всех преданных делу партии активистов", - добавил Касым-Жомарт Токаев.



Напомним, в ноябре прошлого года в ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan. Он подчеркнул, что партию должен возглавлять Президент страны. 28 января Токаева избрали председателем партии Nur Otan.



В феврале Президент поручил ускорить модернизацию работы партии. Он подчеркнул необходимость системной перестройки партии, которая, по его словам, должна отвечать современным вызовам, быть мобильной в своей деятельности, чтобы в полной мере соответствовать запросам граждан нашей страны.



Мейирим Смайыл

корреспондент-редактор