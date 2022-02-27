Популярный каз-певец Саят Медеуов попал в реанимацию после тяжелого ДТП

|18:31 Кто победил в Украинском кризисе? - Китай.., - Енджей Винецкий
18:18 За Мюнхеном всегда следует Нюрнберг. Размышляя над текущим моментом, - Наталия Нарочницкая
18:06 Мы вновь живем в 1917-м: революционные изменения в России необратимы, - М.Ростовский
17:59 Анонсирован проект создания нового государства - "Федеративная Республика Украина"
17:56 Зачем Запад превращает "незалежную" в виртуальное государство? - А.Маслов
17:36 Кто и почему бежит из Казахстана, - И.Джорбенадзе
15:09 Несмотря на обильные интервенции Казнацбанку не удается удержать от падения курс тенге
13:44 В войне санкций нельзя отсиживаться в обороне, - Владимир Прохватилов
12:43 Псаки утверждает, что Китай присоединился к санкциям против России
10:45 Армия Z взяла Бердянск, Энергодар и Запорожскую АЭС. Мариуполь - полностью окружен
10:21 Мясная мафия Кыргызстана, - "ВечБишкек"
10:16 Чем Россия ответит на финансовую агрессию Запада, - М.Мошкин
09:52 Кто "крысятничает" в банковском секторе Казахстана? - Ж.Абдрахманов
09:20 Узбекистан занимает по Укркризису взвешенную, нейтральную позицию" - пресс-секретарь президента РУ Асадов
09:08 Замороженные деньги. Как США распорядятся госактивами Афганистана в американских банках, - А.Рыбин
08:59 Вода в ЦентрАзии - не экономический или политический, а идеологический ресурс, - Д.Борисов
08:48 Политическое сиротство Токаева не дает ему шансов на переизбрание, - В.Ковтуновский
08:43 Токаев и Назарбаев: Добро и Зло, - А.Вьюгин
08:41 Самые тяжелые времена для Токаева еще впереди, - К.Еженова
08:32 Дурная бесконечность. Об изъянах российской элиты, - Михаил Делягин
08:29 Социальный консерватизм как фьюжн-идеология. Глобальный кризис и поиск модели будущего, - А.Кобяков
07:53 В Минобороны РК опровергли слухи об отправке казахстанских военных в Украину
07:43 Корень трагедии в антирусском национализме, - Жумагул Сааданбеков
06:42 Жалкие перевертыши: Каздепутаты вывернутся наизнанку и станут как новые? - А.Омирбек
06:40 Ассамблея народа Казахстана: ликвидировать или реформировать? - С.Исабаева
06:37 Ядерный чемоданчик раскрыт. Что значит приказ Путина перевести Силы сдерживания в "особый режим", - "КП"
06:23 Новые экономические санкции против России и Китая, - В.Катасонов
06:16 Битва против коллективного Запада, - К.Сивков
05:45 Демократические поправки в конституцию Белоруссии поддержали более 65% участников референдума
00:49 Откроет ли Китай "второй фронт" на Тайване? - Дм.Минин
00:12 Пенсионеров в Кыргызстане все больше. Как уберечь их от бедности? - А.Бенгард
|Популярный каз-певец Саят Медеуов попал в реанимацию после тяжелого ДТП
09:25 01.03.2022
Певец Саят Медеуов попал в ДТП и находится в реанимации
В социальных сетях появилась информация, что Саят Медеуов находится в реанимации. Коллеги по сцене выражают слова поддержки музыканту
Певец Саят Медеуов попал в ДТП. Эту информацию редакции Sputnik Казахстан подтвердил певец Досымжан Танатаров.
Обстоятельства аварии пока неизвестны. Композитор Рустем Арсланов написал, пожелав Саяту Медеуову здоровья.
Певец Ербол Спаналиев уточнил, что Медеуов находится в реанимации.
Слова поддержки Саяту Медеуову также выразил известный казахстанский певец Кайрат Нуртас.
Заслуженный деятель Казахстана Саят Медеуов родился в 1973 году в Кордайском районе Жамбылской области. Известен он стал благодаря песням "Көк шолақ", "Сен көріктісің", "Алтыным", "Бозторғай", "Қайран жастық", "Мен сені қалай сүйгенмін", "Саған арнадым", "Өзіңді аңсап", "Ауылым".