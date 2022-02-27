Популярный каз-певец Саят Медеуов попал в реанимацию после тяжелого ДТП

09:25 01.03.2022

Певец Саят Медеуов попал в ДТП и находится в реанимации



В социальных сетях появилась информация, что Саят Медеуов находится в реанимации. Коллеги по сцене выражают слова поддержки музыканту



Певец Саят Медеуов попал в ДТП. Эту информацию редакции Sputnik Казахстан подтвердил певец Досымжан Танатаров.

Обстоятельства аварии пока неизвестны. Композитор Рустем Арсланов написал, пожелав Саяту Медеуову здоровья.

Певец Ербол Спаналиев уточнил, что Медеуов находится в реанимации.

Слова поддержки Саяту Медеуову также выразил известный казахстанский певец Кайрат Нуртас.



Заслуженный деятель Казахстана Саят Медеуов родился в 1973 году в Кордайском районе Жамбылской области. Известен он стал благодаря песням "Көк шолақ", "Сен көріктісің", "Алтыным", "Бозторғай", "Қайран жастық", "Мен сені қалай сүйгенмін", "Саған арнадым", "Өзіңді аңсап", "Ауылым".