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Новая демократия – это расизм, - Роман Лункин
09:46 01.03.2022

Новая демократия – это расизм
Роман Лункин

исследователь религии, социолог, политолог
1 марта 2022,

Ненависть стала основным лейтмотивом в западных масс-медиа после принятия Россией сложного и трагического решения о начале боевых действий на Украине. И это ненависть не безличная, она предельно персонифицированная в адрес России, русских, всего, что связано с Россией. Причем, эту риторику вражды провоцируют не какие-то отдельные публицисты-пропагандисты, а руководители государств, ведущие политические лидеры. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Борис Джонсон, глава МИД Германии Анналена Бербок и другие призывают прямо к унижению России: "мы должны ее унизить", "должны разрушить ее экономику", наказать санкциями уже не просто виртуальных или реальных олигархов, а именно простых граждан, всех без разбора. Так говорят лидеры западного мира, а не только отдельные традиционные критики нашей страны в Центральной и Восточной Европе. Теперь они де-факто призывают к развалу страны и уничтожению самого российского общества, если вдруг оно поддерживает свое государство и его интересы.

Такой подход западных политиков к восприятию российских интересов возник совсем не 22 и не 24 февраля 2022-го. Россию и ранее по инерции считали "империей зла", а прогрессивной частью общества только ту группу интеллигенции, которая желает жить при либеральной демократии. На деле англосаксонская демократия при всех ее имеющихся позитивных сторонах обернулась новым расизмом для целого ряда стран и народов.

Мерилом цивилизованности стал не цвет кожи и генетическое происхождение, а соответствие американизированном эталону нового либерализма с цензурой политкорректности и презрением к "отсталым" народам. Десятки стран мира оказались, исходя из своего исторического развития, ниже по уровню "цивилизованности" и "демократичности", с точки зрения этого новолиберального расизма.

Поскольку западный мир очень практичен, то и практические следствия данной идеологии не заставили себя ждать. Именно эта идея превосходства над другими народами широко использовалась американцами для ведения боевых действий и смены режимов в Афганистане, Ираке, Ливии, попыток дестабилизации ситуации в Сирии, Венесуэле. Превосходством западных ценностей объяснялись также бомбардировки Югославии в конце 1990-х. Многие считают, что миссия американцев закончилась провалом, так как демократии и стабильности им добиться не удалось, но если осознать, что это была идеология нового расизма, то окажется, что просто целый ряд "архаичных" народов был наказан. Тогда исход военных операций выглядит уже намного логичнее.

В 2014 г. американские и европейские лидеры решили, что жители Донбасса, не присоединившиеся к своеобразной украинской политике евроинтеграции, являются людьми недалекими и отсталыми, "совками", ненужными людьми. Об этом прямо писали и в украинской прессе, и в европейской, не говоря уже о социальных сетях. Это значит, что против них вполне можно посылать наемников и снабжать Украину оружием для их отстрела или принуждения к "цивилизованности". С точки зрения западных политиков, люди в ДНР и ЛНР – это как иракцы или афганцы, которые могут гибнуть десятками в терактах, но это мало кого волнует, потому что это другая, недемократическая, раса. На протяжении 8 лет в центре Европы велась охота на людей ради "европейских ценностей" и демократии, а по периметру российских границ размещалось различное вооружение. Хотя демократично и по-христиански было бы уважать жизнь и самобытность русских, украинцев, иракцев, сербов и т.д., а угрозы оставить для международного терроризма, с которым Европа еще не справилась.

Те, кто выступает с позиций пораженчества, видят только "цивилизаторскую" миссию Запада, более того, верят в эту миссию как в нечто священное и спасительное. Это понятно с эмоциональной точки зрения, поскольку здравомыслящий человек не может хотеть войны и не может радоваться ее жертвам. Однако пораженцы не видят последствий угроз, которые последние годы по нарастающей сыпались в адрес России и касались не только руководства страны и олигархов, но общества и государства на карте мира и их места в истории. Об этом стоит задуматься, по крайней мере тем, кто связывает свое будущее именно с Россией. Исходя из западного цивилизаторского расизма последствия пораженчества для российского государства могут быть такими.

Во-первых, русский мир и как определение, и как фактически существующее культурно-исторические пространство, будет разрушен. Представление о значимости русского мира и русского языка довольно быстро вытравят со всего постсоветского пространства, даже из дружественных сейчас нам республик Центральной Азии, где активно действуют американские и европейские НКО.

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Во-вторых, Россия будет расчленена, если не в государственно-правовом отношении, то де-факто, хотя на Западе давно повторяют, что, к примеру, Кавказ нашей стране не нужен, что Калининград уже готов вернуться в Европу, на Северо-Западе есть спорные территории, не говоря уже о Дальнем Востоке. Но раздробленности и распада в будущем вполне можно достичь и резко автономизировав все субъекты РФ в ослабленной стране.
В-третьих, ослабленная Россия в окружении военных баз НАТО у самой ее границы, а это уже было частично воплощено на практике, могла бы в ближайшем будущем занять роль сегодняшней Украины, но уже не в выяснении отношений России и Запада, а в жесткой конфронтации США и Китая. Если бы российское руководство бездействовало и верило, что ракеты НАТО не направлены на Россию, то наша страна через одно-два десятилетия стала бы полигоном для испытаний американского и китайского вооружения.

В-четвертых, произошла бы стерилизация русской культуры и исторической традиции, ведущая к ее творческому и человеческому коллапсу. Это означает закрепление уже популярной среди части интеллигенции мифологемы про "отсталость русского народа", "догоняющее развитие общества", "неразвитость и привычку к подчинению", а все, что хорошее, было от Запада или осталось в "золотом XIX веке". Особым и целенаправленным нападкам подвергается российская христианская традиция в лице Русской православной церкви, чего только ей не приписывают политологи и журналисты в связи с 2014 годом и с военным конфликтом 2022-го. Ее позицию намеренно делают утрированно милитаристской, настаивают на необходимости нового церковного раскола на Украине, отделения от РПЦ Белоруссии, Молдавии и т.п. Расколется Церковь, уйдет духовная традиция, все великорусское, как и хотели большевики во главе с Лениным, останется в музеях.

Именно этого желают пораженцы, которые теперь предлагают забыть о прошлом, забыть все, чем угрожали американцы или европейцы ранее, вернуться как бы к чистой морально-нравственной позиции. Но уже без русского мира, российской земли, которые оказались не нужны англосаксам. С этим пораженческим расизмом связана и столь агрессивная реакция в социальных сетях, в прессе, в ходе незаконных манифестаций на простой призыв к миру без осуждения всего русского и России (который, к примеру, сделал патриарх Кирилл, как и многие другие общественные лидеры). Агрессия в ответ на призыв к миру и безопасности связана с тем, что такой мир друзьям Украины на Западе не нужен.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646117160
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