Семипалатинцам запретили мирно митинговать за отставку надоевшего акима Ахметова

10:33 01.03.2022

Жителям Семея отказали в проведении мирного митинга по вопросу отставки Даниала Ахметова



АНТОН СЕРГИЕНКО

Понедельник, 28 Фев 2022,



Организаторы собрания получили официальный ответ от местного акимата

Неравнодушные к жизни родного города жители Рафаиль ХАЗИПОВ и Роллан МАШПИЕВ, как и положено, загодя уведомили акимат населенного пункта о своем желании провести мирное собрание в форме митинга на острове Бейбітшілік или, как его еще называют, Полковничий. Написали они и темы, которые хотели бы затронуть во время своего мероприятия. Их было три: память невинных жертв трагических январских событий нынешнего года, о незаконных действиях полиции и бездействии прокуратуры Семея при расследовании этих событий и об отставке акима Восточно-Казахстанской области Даниала АХМЕТОВА, градоначальника Бакытжана БАЙАХМЕТОВА и секретаря маслихата города Бейсенбека АКЖАЛОВА.



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Провести мирное собрание предполагалось за два часа 2 марта этого года. Количество участников заявлялось небольшое - около трехсот человек. Организаторы были готовы оказать содействие в обеспечении охраны общественного порядка, организации медицинской помощи и пожарной безопасности. На митинге планировалось использовать звукоусиливающие технические средства, плакаты, транспаранты и прочие средства наглядной агитации. Также Хазипов и Машпиев пообещали, что не собираются устанавливать на месте мирного собрания палатки или юрты, дали согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении, указали, что проводить все будут за свой счет, и определили регламент для выступающих по пять минут, для оглашения резолюции десять.



И вот, спустя положенное время они получили официальный ответ, завизированный акимом Байахметовым. В проведении мирного митинга, на котором бы затрагивались вышеупомянутые вопросы, было отказано. Очень интересна причина, которую указал чиновник. Предупреждая организаторов о предусмотренной законом ответственности, если они, несмотря на запрет, попытаются провести мирное собрание, градоначальник заметил, что отказ оформлен в связи с проведением "тактико-специальных учений и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2022 года".



Кстати, на сами противопаводковые мероприятия в Восточном Казахстане в этом году выделили больше двух с половиной миллиардов тенге, и, по данным департамента по чрезвычайным ситуациям региона, в основном они направлены на ремонт водопропускных сооружений и дамб, укрепление берегов и углубление дня. Конкретно про учения на острове Бейбітшілік ничего не сообщалось.