"Лига арабских государств" объявила о нейтралитете по событиям в Украине

11:11 01.03.2022

Арабские страны сохраняют нейтралитет в российско-украинском кризисе. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил помощник генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки.



Встреча и предложения: чем завершились переговоры Москвы и Киева

И на каких еще площадках обсуждали и осуждали Россию

"Арабские страны имеют дружеские отношения и с Украиной, и с Россией. А друзьям тяжело видеть, как двое из них воюют друг с другом, и поэтому ЛАГ заняла позицию нейтралитета", - сказал он.



Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции заявил, что республика продолжает поддерживать тесный диалог как с Россией, так и с Украиной. Он отметил, что Анкара желает мира и стабильности во всех регионах, включая регион Черного моря.



Тем не менее в этот же день Турция предупредила все иностранные государства о запрете прохождения военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. По словам властей, Анкара будет использовать данные конвенцией Монтре полномочия в отношении движения кораблей в турецких проливах.



24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.



Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал в свою очередь, что это нельзя называть войной. Он заявил, что российские власти по-прежнему открыты для диалога, но допускать новую кровавую бойню в Донбассе не намерены.



21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.



Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.



С 2014 года украинские власти проводят операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать новую власть на Украине.