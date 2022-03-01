Как отразятся санкции против банков РФ на странах ЦА?

11:35 01.03.2022

КАК ОТРАЗЯТСЯ САНКЦИИ ПРОТИВ БАНКОВ РОССИИ НА СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ?



Даниил Поляков

1.03.22



Анонсированные санкции Запада так или иначе затронули все сферы экономики РФ. Существенными стали и ограничения для российских банков. Активы и счета в долларах США у ВТБ, "Открытия", Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка были заблокированы. В ближайшее время от системы международных финансовых сообщений (SWIFT) отключат российские банки, против которых ввели санкции. Как это отразится на странах Центральной Азии и какие пути решения проблемы сегодня предлагаются? Подборка Даниила Полякова на Ia-centr.ru



Проблемы с банковскими переводами представляют угрозу для миграционной политики стран Центральной Азии. Например, в Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Согласно официальной статистике, по состоянию на 1 января 2022 года в Российской Федерации работало чуть более миллиона жителей РУз. Так, в Узбекистане с 25 по 28 февраля было приостановлено зачисление денежных переводов через Hamkorbank, отправленных через приложение "Сбербанк онлайн". Это объясняется тем, что Сбербанк фигурировал в новом пакете санкций против компаний из России. Впоследствии Hamkorbank восстановил работу и объяснил остановку техническими работами, которые должны помочь клиентам избежать потери денег. В понедельник приостановил отправку и выдачу денежных переводов по системе Unistream узбекский банк Ипак Йули. На данный момент система переводов там все еще не восстановлена. Позже узбекистанский цифровой банк Apelsin приостановил денежные переводы в/из России.



Одной из наиболее стабильных показала себя банковская система в Кыргызстане. Несмотря на кризисную ситуацию, коммерческие банки продолжили работать в штатном режиме и предоставлять клиентам возможность выполнения платежей. Ситуацию прокомментировали представители Нацбанка КР (Кыргызской Республики):



"Большинство коммерческих банков республики подключены к системе SWIFT через Национальный банк КР или напрямую. В связи с этим риск отключения отдельных банков России от системы SWIFT не приведет к приостановлению платежей клиентов банков Кыргызстана".



На 28 февраля у ряда банков в Таджикистане наблюдались "технические неполадки", например, об этом сообщал Алиф банк, а "Halyk Bank" и ОАО "Коммерцбанк Таджикистана" заявляли, что у них не работает система денежных переводов.



Другой экономической угрозой, с которой могут встретиться государства Центральной Азии, является замедление межстранового торгового оборота. Система SWIFT играет решающую роль в межгосударственных переводах. Так что нынешние транзакции либо будут замедлены, либо будет начат поиск универсальной системы переводов на замену предыдущей.



Данную ситуацию уже прокомментировал финансовый аналитик Андрей Чеботарев на примере с Казахстаном:



"Товарооборот между Казахстаном и Россией по итогам 2021 года обещал быть рекордным и должен был составить 23 миллиарда. Также инвестиции России в Казахстан в прошлом году должны были составить 43 миллиарда долларов. По данным ЕБР(Евразийский банк развития), в 2019 года валютная доля в торговле Казахстана и России составила 37 процентов. Это значит, что эти платежи при отключении России от SWIFT могут не пройти, пока не будет достигнута новая прямая договоренность между банками"



По итогам аукциона Нацбанка РК (Республики Казахстан) 28 февраля 2022 года курс тенге сложился на уровне 495 тенге за один доллар, увеличившись на 6,7%.

Кроме соглашений между банковскими системами стран, дополнительной опцией для стабилизации станет канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям – Система передачи финансовых сообщений (СФПС). Эта система создавалась для перевода платежей банками в период санкций внутри России. К ней уже успели подключиться отдельные банки Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В будущем система позволит странам Центральной Азии не разрывать экономические отношения с банками Россией, а перенести их на другой канал связи.



Несмотря на скачки валюты и замедление торговли в некоторых республиках, банковские системы стран Центральной Азии сохранили относительную стабильность и устойчивость в нынешних условиях.



Тем не менее, опасность увеличения количества и масштаба санкций все еще существует, так как военная операция пока не завершена. Поэтому в качестве перспектив будут разрабатываться специальные договоренности с российскими банками для сохранения экономических связей, а также возможный постепенный переход на отечественную систему СПФС.