Узбекистан запускает 300 новых тур-маршрутов во все красотные уголки страны

11:43 01.03.2022

В УЗБЕКИСТАНЕ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ 300 НОВЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ

В период пандемии в #Узбекистан"е были разработаны 300 новых туристических маршрутов внутри страны.

В Узбекистане будут действовать 300 новых туристических маршрутов Об этом на проходящем в Ташкенте 5-м форуме гидов Узбекистана рассказал первый замминистра туризма и культурного наследия Узбекистана Улугбек Азамов.



Топ-10 малоизвестных туристических маршрутов Узбекистана

По его словам, это стало возможно благодаря совместному исследованию, которое провели гиды и туркомпании.



Азамов также добавил что в настоящее время ведется работа по разработке общего каталога туристических маршрутов Узбекистана.



В феврале этого года президент подписал постановление, в соответствии с которым Фонд поддержки туризма Узбекистана получил новые источники финансирования. Согласно документу, организация планирует использовать полученные средства для дополнительного стимулирования работников Министерства туризма и культурного наследия, его территориальных подразделений и организаций системы.