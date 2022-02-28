 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Послы Украины в Киргизии и Грузии выступили против режима Зеленского
14:03 01.03.2022

1 марта 2022, Бишкек - , Руслан ХАРИЗОВ

За оправдание агрессии. Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Кыргызстана

Президент Владимир Зеленский отозвал для консультаций посла Украины из Кыргызстана Валерия Жовтенко. Об этом он заявил во время обращения к народу.

Глава государства подчеркнул, что посол отзывается "за оправдание агрессии против Украины".

Отмечается, помимо этого, для консультации отозван и посол Украины в Грузии. Известно, что Зеленский заявил об этом во время последнего видеообращения.

Однако в посольстве Украины в Кыргызстане 24.kg сказали, что еще не имеют информации по поводу отзыва посла и пообещали предоставить подробности позже.
Боевые действия в Украине продолжаются шестой день. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции. В Украине и на Западе это расценили как вторжение. С 25 февраля против РФ начали вводить жесткие экономические санкции. Увеличивается число жертв как среди военнослужащих обеих стран, так и среди мирного населения. Число украинских беженцев, уходящих в Европу, растет. Во многих государствах мира проходят акции протеста против действий России.

К вечеру 27 февраля практически все страны Европы закрыли свое небо для самолетов российских авиакомпаний. Государства НАТО и США увеличили Украине не только финансовую помощь, но и начали поставки оружия. Против России введены жесткие санкции. Пакет ограничений с каждым днем увеличивается.

28 февраля боевые действия продолжались. На этом фоне состоялся первый раунд российско-украинских переговоров. Подробности не сообщаются. Стороны будут консультироваться с руководством своих стран и назначат дату второго раунда.

О событиях в Украине 1 марта подробнее можно прочитать здесь.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646132580
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