История таджикской Золушки, или Как Карина Комил покоряет мир моды

14:11 01.03.2022 Сегодня фотомодель и блогер Карина родом из Таджикистана живет и работает в самом сердце Саудовской Аравии - Эр-Рияде



ДУШАНБЕ, 26 фев - Sputnik. Уже несколько последних лет Карина Комил строит карьеру в окружении пальм, песков и коротает вечера на фоне огней самых крутых мировых небоскребов.



Sputnik Таджикистан узнал у популярной таджички, как именно она попала в мир моды, о ее последних успехах в fashion-индустрии и, конечно, о ее личной жизни.



Кто такая Карина Комил



Эту красивую девушку с легкостью можно назвать человеком мира, не на словах, а на практике знающим, что такое космополитизм и жизнь в абсолютно разных культурах.







Кто бы мог подумать, что обычная девочка из Душанбе будет проживать яркую жизнь, путешествовать по миру и иметь многотысячную армию поклонников, говорящих на разных языках. К слову, сегодня в Instagram фотомодели почти 75 тыс. подписчиков.



Карина родилась в России в семье спортсмена и педагога. В разные годы она жила в нескольких странах Центральной Азии, и где бы ни находилась, Карина чувствовала себя как дома, все время была увлечена разным творчеством.



"В детстве я всегда была в центре внимания: танцы, песни, скрипкой занималась. Помню, что даже в 4-м классе мы делали дома показ мод для родителей", - вспоминает она.



По специальности Карина юрист. Но также успела поработать стюардессой, танцевала в театральной студии "Падида", занималась пением, успела записать несколько музыкальных треков и даже снять на них клипы.



Несмотря на то что в модельный бизнес девушка пришла к 20 годам, за короткое время она смогла быстрыми шагами пройти испытания конкурсами, подиумом, узнать всю подноготную этой сферы и многое для себя решить.



Таджикская фотомодель многократно принимала участие в различных конкурсах красоты, представляла Россию и Таджикистан за рубежом. В том числе на World Next Top Model 2016, Miss Union 2016, "Мисс СССР - 2016", Miss HP Company.



Большим личным успехом стало попадание Карины на обложки таких известных изданий в мире моды, как Vogue Arabia, Hia magazine, Arab News и Zahrat Khaleeji.



В 2020-м она даже стала лицом дебютной коллекции арабского дизайнера Нуры Сулейман и попробовала себя в аналогичном деле.



Сейчас Карина работает дизайнером в крупной компании и у нее появилась собственная линия одежды под названием kk.basic.



А также копилка таджички пополнилась еще одной профессиональной победой - Карина украсила обложку глянцевого журнала Glamour Bulgarian.



Таджичка на берегу Персидского залива



Почему именно в Саудовской Аравии пошел взлет карьеры Карины Комил, для нее самой остается загадкой.



"Я всегда была очень активная, шла вперед к успеху и верила в себя и свои возможности. Не видела преград. Что касается успеха, то могу сказать одно - скорее всего, я оказалась в правильном месте в нужный момент", - рассуждает она.



При этом тут же подмечает, что одной удачи в этом деле мало. Конечно, большую роль играет внешность, желательно - уникальная, непохожая и в то же время понятная.



В ее случае ключевой ролью или, как говорят, изюминкой, стало сочетание в лице восточных и славянских черт: темные волосы, светлые глаза.



"Мне повезло, я могу сделать один макияж и буду выглядеть как славянка. Или сделать арабский макияж и буду похожа на арабку. Это, наверное, моя уникальная способность - быть хамелеоном", - подмечает Карина.



Еще одним фактором, который сыграл ей на руку, стало то, что, когда девушка только переехала в Эр-Рияд, модельный бизнес там не был развит. Ниша оказалась свободной, моделей было немного, а значит, и шансов и возможностей было больше, отмечает героиня.



При этом Карина признается, что, несмотря на присутствие в ее жизни конкурсов, они ей мало чем помогли. Хорошего от них было меньше, чем плохого.



Она рассказывает, что в свое время эти модельные мероприятия "сильно били по самооценке" и она готова была все бросить.



"На конкурсах большая концентрация красивых девушек. В этот момент нужно быть уверенной в себе и своих возможностях. А еще у меня был горький опыт, когда организаторы попадались не очень порядочные", - делится Карина Комил.



Но зато после большой модельной практики Карина поняла, как важно непрерывно работать над собой. Она утверждает, что песня Лолиты "Я себя сделала сама" - полностью про ее внутренние установки.



По ее словам, в любой сфере нужно прилагать максимум усилий и верить, прежде всего в свои силы, а также четко формулировать желания.



Вот и сейчас Карина ставит для себя новые цели - учит арабский, совершенствует английский, посещает курсы актерского мастерства, продвигает собственный бизнес.



Красота и деньги Карины



Экс-душанбинка открыто заявляет, что никогда в жизни не создавала себе кумиров в модельном бизнесе, разве что безумно любит британку Кейт Мосс, которая при росте в 168 см смогла стать топ-моделью.



Может еще и потому, что на своем опыте поняла, что даже 173 см ее роста в модельном бизнесе не предел.



Что касается другой стороны красоты, например, хирургического вмешательства, Карина рассказывает, что сегодня в Арабских Эмиратах, да и на всех мировых подиумах, большинство топ-моделей делали себе пластические операции.



Этим уже никого не удивить и не напугать. Правда, не все это афишируют. Да и сама таджичка не осуждает такой подход к красоте и давно придерживается позиции, что если "человеку хочется себя изменить, то это непременно нужно сделать".



"Мы живем один раз. Операция в первую очередь делается для себя, чтоб нравилось отражение в зеркале. "Сделанная" девушка или нет, какая разница? Обсуждать внешность и пластику будут всегда, и чем ты популярнее, тем больше", - уточнила фотомодель.



Не секрет, что на востоке тощие модели не в почете. Карина тоже признается, что строгие запреты в пище - это не совсем про нее.



"Если я села на диеты, я начинаю грустить. Я не люблю себя ограничивать в еде. Как любой восточный человек, я очень люблю вкусно поесть - включая мясо, рис", - признается собеседница.



Она добавляет, что для хорошей формы она старается заниматься спортом 3 раза в неделю, не пренебрегает сном.



Карина рада тому, что попала в модельный бизнес именно на востоке, где нет культа тела, и ей очень по душе правило "никакой обнаженки и фото в трусах и купальниках".



Вообще, что касается моральных установок и взглядов на жизнь, то таджичка полностью научилась брать 50 на 50 из каждой культуры.



Карина старается придерживаться золотой середины в том, чем занимается. Вызовов обществу не бросает и заверяет, что за хайпом не гонится, да и за большими деньгами тоже.



По ее словам, заработок модели сегодня зависит от проектов, сезонов, масштабов компаний, с которыми сотрудничаешь.



Пока она не сотрудничает с модельными агентствами, контракты ни с кем не подписывала и попадала на обложки журналов исключительно по воле судьбы, как приглашенная модель, которую увидели и звали либо дизайнеры, либо издатели.



"Я фрилансер, никогда не работала с агентствами, хотя иногда думаю, что было бы не плохо начать это делать", - добавила она.



Но при этом Карина уже не раз сотрудничала с отдельными крупными брендами. Представляла на больших мероприятиях всемирно известный Cartier и французский ювелирный бренд Boucheron.



Блогерство - тоже хороший источник дохода. Карина пробовала это делать и даже неплохо зарабатывала через Instagram, но в последнее время больше не хочет никого и ничего рекламировать, чтобы не распыляться.



Музыка, мечты, мужчины



Героиня признается, что периодически устает от социальных сетей, особенно когда с сталкивается с недоброжелательным отношением к ней совершенно незнакомых людей.



И это обратная сторона успешной и красивой жизни, когда в директ или в комментариях под постами могут поступать не совсем лестные отзывы, после которых хочется удалить Instagram.



"Очень много критики, порой от нее становится сложно жить. Иногда даже грущу по этому поводу. Поэтому периодически отдыхаю от соцсетей, так как в основном негатив там, а потом вновь вперед", - поделилась героиня.



Со всеми трудностями помогают справляться самые близкие люди, а таких в окружении фотомодели не так много. Она старается не пускать в личную жизнь посторонних "зрителей".



Что касается семейных отношений, то современная таджичка не спешит с принятием решений. Замуж никто не торопит, к браку у нее очень серьезное отношение.



На традиционный национальный вопрос о том, когда ждать свадьбы, Карина отвечает легко, со смехом, но при этом очень уверенно.



"Я же взрослый человек. Кто меня может торопить. Это мое будет решение, а не моих родителей. Это моя жизнь", - заявляет Карина.



Что касается образа будущего избранника, то модель точно решила: "национальность точно не будет играть значения, но, скорее всего, это будет восточный человек".



"Главное в мужчине - это честность и умение держать свое слово. Иначе он не мужчина", - делится она и подмечает, что все остальное можно поправить.



Именно с таким походом Карина Комил сегодня смотрит в будущее и расписывает свои шаги на несколько лет вперед. В ближайшей перспективе в планах вернуться к музыке.



"Я очень рада, мне выдали google-панель, меня признали как музыканта. Это меня еще немного вдохновило. Возможно, запишу еще одну песню классную в стиле R"n"B, сниму клип", - поделилась девушка.



А вот что касается большой мечты, связанной с модельной карьерой, то с ней все очень четко сформулировано.



"Хочу сняться в рекламе D&G и верю, что это случится. Я уже себя представила на рекламном баннере где-то в Милане", - смеется героиня и заключает, что к этой цели добавляется квартира в Эмиратах или где-то в Европе у моря.



"Уже намечтала себе. Обязательно это реализую", - заключила Sputnik Таджикистан Карина Комил. Источник - Sputnik

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