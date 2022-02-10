Готовятся к весне. Кто будет воевать против "Талибана" в Афганистане в ближайшие месяцы, - А.Рыбин

14:16 01.03.2022 АЛЕКСАНДР РЫБИН

10.02.22



Кадр из видеообращения одной из антиталибских группировок

В последнее время в социальных сетях одно за другим появляются видеообращения различных "фронтов", которые заявляют, что в скором времени намерены начать боевые действия против захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан"*.



В общем-то это для Афганистана нормально. Обычно в период зимних месяцев, когда перевалы и долины завалены глубоким снегом, боевые действия там затихают. Именно так было в период нахождения в стране советских войск, так же было в 1990-е, когда происходила гражданская война между различными афганскими группировками, и то же самое наблюдалось в течение 20 лет, когда в Афганистане находились войска США и их союзников.



Сами талибы, находясь в подполье, каждый год обычно в апреле объявляли о начале военной компании. Затихали боевые действия в ноябре-декабре, когда большинство афганских регионов накрывали снегопады. Для нанесения ударов боевики пользовались отнюдь не круглогодичными асфальтовыми дорогами (за исключением наступления прошлого года, когда оставшаяся без иностранной поддержки афганская армия просто развалилась и талибы наступали вдоль основных автомагистралей), а тайными или малоизвестными тропами и дорогами, чтобы пересекать многочисленные горные хребты.



Поэтому снег мог остановить активность талибов гораздо лучше, чем массированные удары авиации или колонны бронетехники армии США.

Так же вполне логично, что, готовясь к весенней военной компании, сегодня активизировались антиталибские группировки. Правда, пока только в социальных сетях.



Самые первые



После триумфального захвата боевиками "Талибана" афганской столицы Кабул в середине августа прошлого года вскоре себя обозначили две группировки, которые намерены противостоять радикальному движению вооруженным путем.



Первой нанесла удар террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта - Хорасан"* (ИГИЛ-Хорасан). Смертник этой группировки взорвал себя возле кабульского аэропорта, откуда армия США и другие иностранные военные самолетами вывозили иностранных граждан и афганцев, которые долгое время работали на американских силовиков и их союзников. Де-факто в тот момент талибы взаимодействовали с американцами, содействовали им в проведении эвакуации, которая происходила во второй половине августа. Хотя официально о сотрудничестве не заявляли ни представители радикального движения, ни США.



Поэтому подрыв смертника, который унес жизни почти 200 человек, был ударом не только против американцев, но и против талибов. Если иностранные военные обеспечивали безопасность внутри аэропорта, то боевики "Талибана" контролировали ситуацию по внешнему периметру.

Впоследствии осенью прошлого года ИГИЛ-Хорасан устроило множество нападений и терактов против талибов. Особенно активно эта группировка действовала против боевиков захватившего власть в Афганистане движения в восточных провинциях страны и в Кабуле.



Впрочем, ИГИЛ-Хорасан с самого момента своего появления в Афганистане стало противостоять талибам. Поэтому особым сюрпризом направленность их действий не стала. Неожиданным было то, насколько масштабно и активно проявила себя группировка. С лета 2018-го года она считалась немногочисленной и малозначительной, так как понесла серьезные потери в ходе боевых действий и утеряла контроль над теми уездами, где прежде обосновалась.



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Взрывающие "Талибан"

Второй силой противостоящей талибам стал Фронт национального сопротивления (ФНС). Фронт был организован в провинции Панджшер, которую населяют преимущественно таджики. К началу сентября прошлого года Панджшер являлся единственным регионом Афганистана, который не контролировался талибами. Туда стянулись бойцы разгромленной афганской армии, антиталибские ополчения из других областей и объединились с местным таджикским ополчением. Таким образом был создан фронт, который возглавил сын известного таджикского полевого командира, в 1990-е воевавшего против талибов, Ахмад Шаха Масуда - Ахмад.



Лидер ФНС Ахмад Масуд. Фото с сайта TOLOnews

В первых числах сентября 2021 года талибы начали наступление на Панджшер. Через неделю боев радикалы выбили отряды сил сопротивления из крупнейших населенных пунктов провинции. Но бойцы ФНС продолжили борьбу, скрываясь в труднодоступных горных районах. С наступлением зимы количество сообщений об их атаках против талибов уменьшилось. В свою очередь боевики стягивали и продолжают стягивать дополнительные силы в провинцию. Кроме того, появлялись сообщения о репрессиях талибов в отношении коренного населения Панджшера.



В первых числах января делегация "Талибана" встретилась в Тегеране с Ахмадом Масудом, который к тому времени покинул Афганистан и, по некоторым данным, перебрался в Таджикистан. Министр иностранных дел в правительстве талибов Амир-Хан Муттаки, возглавлявший делегацию, ничего внятного о встрече не рассказал. Один из представителей ФНС сообщил, что переговоры закончились безрезультатно.



"Наше предложение им было ясно, и оно заключалось в формировании [коалиционного] переходного правительства. Это [коалиционное переходное] правительство работало бы на следующее правительство, и [его члены] пользовались бы равными правами и свободами. В ответ талибы предложили нам сдаться",

- рассказал представитель сил сопротивления.



По последним сообщениям, распространяемым в социальных сетях, бойцы ФНС готовятся к весне, чтобы возобновить боевые действия против талибов. Их численность растет, так как за полгода власти талибов недовольство афганцев их политикой только возрастает. К ФНС присоединяются даже пожилые люди, чтобы бороться с талибами.



Стоит отметить, что ФНС не рассматривается за пределами Афганистана, как террористическая группировка, в отличие от того же ИГИЛ-Хорасан. ФНС даже открыл свое представительство в США. Были попытки организовать представительство фронта в Душанбе, но как-то причинам оно так и не состоялось, хотя в таджикской столице живет дядя Ахмада Масуда. Представители фронта контактируют с дипломатами различных стран. То есть силы сопротивления могут рассчитывать на поддержку иностранных правительств - впрочем, возможно, они уже ею пользуются.



Активность ФНС не ограничивается только провинцией Панджшер. Бойцы фронта проводят свои атаки и устраивают засады на талибов и соседних регионах. В основном это провинции на северо-востоке Афганистана. То есть там же, где в свое время отец Ахмада Масуда Ахмад Шах руководил отрядами "Северного альянса", который противостоял талибам в период их первого правления в Афганистане - с 1996 по 2001 год.



Перспективы весенней кампании



По мнению руководителя Центра изучения афганской политики Андрея Серенко, на масштабы и продолжительность нового боевого сезона в Афганистане повлияют несколько факторов.



"Первый фактор - это внешняя поддержка. Для успеха во внутриафганских делах любая группировка нуждается во внешней поддержке. "Талибан" выжил в течение 20 лет и смог захватить власть в прошлом году, главным образом, потому, что его поддерживал Пакистан.Что бы не говорили официальные пакистанские лица - их страна поддерживала талибов и тем самым обеспечила им прошлогодний успех. То же касается "Северного альянса", который противостоял талибам во второй половине 1990-х.



Если бы не поддержка иностранных государств, альянс не смог бы столь долго контролировать некоторые территории на северо-востоке Афганистана",

- сказал Серенко "Фергане".



Вторым фактором, который повлияет на активность сил сопротивления, является единство многочисленных группировок сопротивления. Эти группировки формируются по этническому признаку. Многоэтничность является причиной того, что в Афганистане до сих пор не появилось стабильное и дееспособное государство. Даже в период существования "Северного альянса" узбекские, таджикские и хазарейские силы взаимодействовали с большим скрипом, хотя по отдельности им грозил полный разгром отрядами талибов.



Боевики "Талибана" приносят присягу верности движению. Фото с сайта Bakhtar News

"Третье - это, конечно же, поддержка местного населения. Местные старейшины будут готовы поддержать силы сопротивления или будут колебаться. Поддержка афганцев в сельской местности зависит от того, как решат старейшины, чью сторону займут они", - сказал Серенко.



Еще одним важным фактором для будущего боевого сезона в Афганистане эксперт назвал устойчивость внутри самого "Талибана" по этническому признаку. Группировка является преимущественно пуштунской - среди рядовых бойцов и командиров преобладают представители народа пуштунов. Но за 20 лет противостояния иностранным войскам к движению примкнули вооруженные отряды, состоящие из представителей других народов.



Этнические противоречия уже имеют место внутри самого "Талибана". К примеру, в северной провинции Фарьяб в середине января произошли массовые выступления местных узбеков. Причиной стало то, что талибы-пуштуны арестовали местного командира талибов, который является этническим узбеком. Талибам-пуштунам удалось взять ситуацию под контроль после введения в провинцию своих дополнительных формирований. Арестованный командир узбек до сих пор не освобожден, он находится под арестом в Кабуле.



Столь ярко выраженная пропуштунская политика талибов в течение тех месяцев, что они находятся у власти, разумеется множит ряды их противников. Противостояние им приобретает все более этнический характер. То же самое наблюдалось и в 1990-х годах, когда шла война "всех против всех": талибам противостояли этнические формирования таджиков, узбеков и хазарейцев.



То есть, нынешней весной мы с высокой долей вероятности можем увидеть повторение того формата гражданской войны в Афганистане, в котором она происходила четверть века назад.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства). Источник - fergana.media

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