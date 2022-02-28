 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В КазСИЗО ждут суда 737 террориста-январиста
14:20 01.03.2022

О расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
"Сейчас мы точно знаем, что мирными митингами воспользовались разные силы. Организаторы привлекли деструктивные и криминальные круги, вооружили и координировали их действия. Беспорядки сопровождались насилием в отношении граждан, погромами и мародерством. Их целью было устрашить население и парализовать органы власти"

Пресс-служба Генеральной прокуратуры, 28 февраля

Состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры РК по вопросам соблюдения конституционных прав граждан в уголовных процессах в контексте январских событий.
В работе приняли участие исполняющий обязанности генерального прокурора Берик Асылов, Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова, заместитель председателя Республиканской коллегии адвокатов Игорь Вранчев, а также руководители правоохранительных и специальных органов.
Открывая мероприятие, Б.Асылов отметил, что по поручению Главы государства проводится тщательное расследование причин и деталей трагедии.
"Сейчас мы точно знаем, что мирными митингами воспользовались разные силы. Организаторы привлекли деструктивные и криминальные круги, вооружили и координировали их действия. Беспорядки сопровождались насилием в отношении граждан, погромами и мародерством. Их целью было устрашить население и парализовать органы власти", - сказал Б.Асылов.
Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев в свою очередь отметил: "На особом контроле Генеральной прокуратуры находятся вопросы соблюдения прав лиц, задержанных во время и после массовых беспорядков. На сегодняшний день заведено 203 уголовных дела о пытках и превышении власти, наиболее резонансные из них расследуются специальными прокурорами. В ходе досудебного производства установлено и задержано 9 сотрудников, подозреваемых в применении к задержанным недозволенных методов следствия".
По словам С.Шалабаева, по итогам январской трагедии следственно-оперативные группы расследуют 3 502 уголовных дела по актам терроризма, убийствам, хищению оружия и массовым беспорядкам. По подозрению в их совершении в следственных изоляторах содержится 737 лиц.
Также он рассказал, что в рамках этих расследований освобождены с изменением меры пресечения 307 лиц, среди них 27 несовершеннолетних, двое несовершеннолетних остаются под стражей, также по замене меры пресечения от спецпрокуроров поступили материалы еще по 22 лицам.
"По уголовным делам, касающимся январских событий, проведено около 1,5 тысяч осмотров мест происшествий, назначено и проводятся более 1500 судебных экспертиз. На недозволенные методы следствия и применение пыток в прокуратуру поступили 283 заявления. Виновные сотрудники правоохранительных органов будут привлечены и осуждены по всей строгости закона", - отметил С.Шалабаев.
В надзорном органе заверили, что по всем делам будет дана объективная и беспристрастная оценка, основанная на неоспоримых доказательствах, а также обеспечена незыблемость конституционных прав граждан.
В завершение и.о. Генпрокурора особо подчеркнул, что согласно Конституции высшими ценностями государства являются человек, его жизнь, права и свободы. Основной закон прямо запрещает пытки, насилие, жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение.
Прокуроры продолжат ежедневные проверки следственных изоляторов и других служебных помещений, в том числе в ночное время и выходные дни.
Данная работа будет вестись в тесном взаимодействии с участниками Национального превентивного механизма и правозащитниками.

Источник - nomad.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646133600
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