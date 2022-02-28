Шойгу объявил о Первом международном антифашистском конгрессе

14:39 01.03.2022

В августе 2022 года планируется провести Международный антифашистский конгресс, где планируют объединить усилия по борьбе с нацистской идеологией. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.



"В августе в рамках военно-технического форума "Армия-2022" проведем первый Международный антифашистский конгресс. Планируется объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в современном мире", - цитирует Шойгу РИА "Новости".



Форум "Армия-2022" состоится с 15 по 21 августа в Подмосковье. Мероприятие примет выставочный центр "Патриот" в Кубинке. Ранее в склонности к нацизму Москва обвиняла власти Украины.



Президент России Владимир Путин 21 февраля, реагируя на обращения Луганской и Донецкой народных республик, подписал указы о признании их суверенитета, а спустя три дня объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны России уточнили, что не намерены наносить удары по гражданским объектам.



Авторы: АНДРЕЙ ПЕТУХОВ