Станет ли Казахстан транспортно-логистическим хабом в Евразии

16:06 01.03.2022 Восточные игры: станет ли Казахстан транспортно-логистическим хабом в Евразии

Россия остается стратегическим партнером Казахстана



Мадия Торебаева



Напряженная геополитическая обстановка, сложившаяся вокруг ситуации на Украине, вызвала раскол в обществе Казахстана. Одни представители казахстанской внешнеполитической элиты поддерживают Украину, другие выступают на стороне России. В новой геополитической и геоэкономической реальности очень многое будет зависеть от самого Казахстана, считают эксперты. Сможет и захочет ли страна стать торгово-экономическим мостом между Россией и Западом, выясняли "Известия".



Неторопливая казахстанская многовекторность



На фоне объявленной Россией спецоперации по помощи Донбассу состоялся визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Казахстан. Российский премьер указал, что встреча в столице Казахстана нацелена на укрепление двусторонних интеграционных связей и развитии торгово-экономического сотрудничества в интересах обоих государств.



Еще раньше, 10 февраля, президенты двух стран, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели "очень содержательные переговоры", по итогам которых были приняты "важнейшие решения о расширении практического сотрудничества стран", в том числе о продвижении целого ряда новых проектов в сферах энергетики, промышленности, высоких технологий, образования, культуры и других областей.



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Однако 28 февраля по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого также обсуждались вопросы двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества и ситуация в Евразийском пространстве. Накануне состоялся аналогичный телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского союза Шарлем Мишелем.



Все это наглядно демонстрирует то, что от своей многовекторной политики Казахстан вряд ли будет отказываться, особенно в период западных санкций против России. Другое дело, что Казахстан в плане принятия каких-то глобальных решений не торопится и чаще занимает выжидательную позицию, порой даже в ущерб себе.



По словам казахстанского экономиста, в недавнем прошлом советника председателя Нацбанка РК Айдархана Кусаинова, Казахстан мог бы сейчас максимально использовать открывающиеся возможности транзитного коридора, но Ак-Орда не торопится.



- В новой геополитической и геоэкономической реальности очень многое будет зависеть от самого Казахстана. Но пока я не вижу, какие есть намерения у Казахстана в его экономической политике. В 2014 году были санкции и контрсанкции. Беларусь тогда максимально извлекла из этого пользу. Да, там были смешные вещи вроде белорусских креветок, но для экономики страны это была большая польза. Что касается Казахстана, то опыт 2014 года показал, что мы эту возможность упустили. Пока та политика, которую проводит Ак-Орда, действия и программы правительства в денежно-кредитной политике, в экономической политике наглядно демонстрируют, что мы в очередной раз готовы пропустить все возможности, - говорит экономист.



Он не исключает, что в связи с введением западных санкций против России торговые потоки будут разворачиваться в обход Европы, но это прежде всего ударит по экономике европейских государств.



- Страны Европы не заинтересованы в том, чтобы прекратить торговлю с Россией. Да, сейчас идут санкции. Но потом это будет серьезный удар по самой европейской экономике. Поэтому я не думаю, что в результате этих санкций очень сильно упадет импорт в Россию. Если только Россия сама намеренно не введет контрсанкции, - отмечает Айдархан Кусаинов.



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По мнению финансового аналитика, директора общественного фонда Financial Freedom Расула Рысмамбетова, в 2014 году Казахстан стал для российских компаний своеобразной отдушиной, но сейчас ситуация совсем другая.



- В 2014 году российские производители активно заходили в Казахстан. Они пользовались неразумной денежно-кредитной политикой Нацбанка на тот момент. Фактически Нацбанк доплачивал людям за то, что они покупали в России. И мы помним, что фактически весь Казахстан, очень-очень многие люди отправлялись на шопинг в Россию, где скупали буквально все, вплоть до квартир на юге России. Это было хорошо для российских компаний, но сильно ударило по казахстанскому бизнесу. Сейчас мы видим, что идет всего лишь третий пакет санкций. Если будут еще две волны санкций, они могут коснуться и тех, кто помогает России их обходить. К тому же сейчас у самого Казахстана сложная ситуация, - говорит аналитик.



По его словам, если российские компании в области добычи и переработки полезных ископаемых попытаются открыть в Казахстане филиалы и через них работать с Западом, это продлится очень недолго. Тогда санкции против России ударят по самому Казахстану.



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Иного мнения придерживается бывший советник председателя правления "КазТрансГаз", ныне пробующий свои силы в новом формате политический реформ Казахстана политик Санжар Бокаев.



- Россия - это наш стратегический партнер. У нас 7,5 тыс. км общей границы. Нам нужно помочь нашему соседу не сильно просесть в экономическом плане. Я уверен, что российские и казахстанские компании, совместные предприятия сейчас продумают механизмы минимизации негативного воздействия на экономику России санкционных мер. Я думаю, Казахстан может быть перевалочной базой, причем без нарушения каких-либо международных норм. Это нужно будет правильно сделать. Увеличится пассажиропоток - будет востребована авиация, увеличится грузопоток - будет востребована железная дорога или автомобильный транспорт. В любом случае казахстанская логистика должна выигрывать. Казахстан может стать транспортно-логистическим хабом в Евразии.



Стоит отметить, что уже сегодня введенные запреты на полеты гражданской авиации РФ фактически меняют воздушную карту Казахстана. Российские авиакомпании ищут новые маршруты.



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По данным РГП "Казронавигация", количество самолетов, пролетающих в воздушном пространстве Казахстана, увеличилось более чем в три раза - свыше 450 рейсов за сутки. В связи с этим приняты меры по увеличению пропускной способности Системы управления воздушным движением. Предполагаемый дополнительный доход Казахстана ожидается в размере $1,5 млн в месяц.



Однако, по мнению экономиста Айдархана Кусаинова, вряд ли Казахстан в долгосрочной перспективе останется в большом плюсе.



- Да, доходы от авиатранзита вырастут, но это не слишком серьезно по сравнению с теми угрозами, которые могут быть для казахстанской экономики в связи с последними событиями, - считает экономист.



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Последние события в мире разделили казахстанское общество. Раздаются и голоса сомневающихся в необходимости пребывания страны в ЕАЭС.



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Однако Расул Рысмамбетов, уверен, что Казахстан не покинет ЕАЭС, хотя не исключает возникновения новых союзов.



- Не будет выхода из ЕАЭС. Но все идет к тому, что Казахстан будет создавать какие-то свои экономические объединения с Турцией и странами Центральной Азии, - говорит финансовый аналитик.



По мнению казахстанского экономиста, в недавнем прошлом оппозиционного политика Петра Своика, сегодня экономика страны держится на сырьевом экспорте в Европу. Однако он весь приходит через российские коммуникации, и это необходимо учитывать. Казахстан фактически не имеет самостоятельных экономических путей, помимо России.



- С юга у нас такие же среднеазиатские республики, которые, в свою очередь, "подперты" Афганистаном. Никакого экономического трафика с той стороны не может быть. Через Каспийское море мы связаны с Ираном, но Иран это не та страна, через которую можно осуществлять широкое экономическое взаимодействие с другими государствами. С другой стороны у нас Китай. Он сейчас занимает нейтральную позицию, но без России ни в какие игры ни с кем играть не будет, - говорит экономист.



Даже Зангезурский коридор, который предполагается протянуть из Китая через Каспийский регион в Турцию, а оттуда в Восточное Средиземноморье и Северную Европу, по мнению Петра Своика, будет реализовываться под строгим контролем России.



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- И это будет не быстро. Ведь Эрдогану тоже надо определяться в этом мире. А он играет одновременно и против России, и за Россию, пытается стать самостоятельным субъектом в геополитике. Но у Турции нет потенциала стать таким субъектом. Тем более нет потенциала, чтобы втянуть в игру бывшие республики СССР, - говорит экономист.



Что касается политики Казахстана, то здесь, по его мнению, все достаточно очевидно, но необходимо учитывать внутриполитическую специфику.



- Действия президента Токаева, особенно в свете январских событий, четко определяют политику Казахстана. Но в нашей стране есть и элита, как в администрации, так и в интеллигенции, которая далеко не пророссийская. Она в большинстве своем русофобская и прозападная. Она играет на той стороне, частью которой не является Казахстан, который ни при каких условиях не может быть частью Запада. Сейчас Казахстан - сырьевой придаток Запада и не более. Но пока что казахская элита, казахский креативный класс подыгрывает чужой стороне, частью которой он не является.



Эксперт уверен, что сегодня Казахстану необходимо обрести единство во внутренней политике. Вместе с тем Петр Своик считает, что можно ожидать изменений в товарно-сырьевых и финансовых потоках, особенно во взаимодействии стран ЕАЭС с Европейским союзом. Казахстан будет переформатировать финансовые и экономические потоки, но строго в рамках той игры, которую ведет Россия. Источник - Известия

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