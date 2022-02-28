 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Командовавший ВСУ в Мариуполе укр-генерал Содоль тяжело ранен, оборонявший Волноваху комбриг Титенко - убит
18:03 01.03.2022

Уничтожен штаб ВСУ "Север", командование убито

В редакция "Русской Весны" поступило заявление представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина об оперативной обстановке на фронте.

"Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной.

Артиллерийские подразделения ВСУ продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Кроме того, с целью уничтожения гражданской инфраструктуры противник продолжает попытки применения тактических ракетных
комплексов „Точка-У". С начала суток средствами ПВО НМ ДНР уничтожены 2 украинские ракеты, остатки которых упали
районах н. п. ДОКУЧАЕВСК И ЗУГРЭС.

С начала текущих суток противник 28 раз открывал огонь по нашей территории с применением реактивных систем залпового огня, 152, 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм минометов. Под обстрелы попали районы 13 населенных пунктов Республики.

В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения. ЧЕТВЕРО граждан погибли, 23 получили ранения, в том числе ребенок 2012 г. р.

Повреждены 73 жилых дома, 14 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе Донецкая гимназия № 107, Строительный техникум, Городская психиатрическая больница № 1, Городская клиническая больница № 21, Городская больница № 14, а также 15 транспортных средств.

Обесточено 28 котельных и 204 трансформаторные подстанции. Более 106 000 абонентов остались без электроэнергии. Материалы по факту ранения и гибели гражданских лиц, а также повреждения инфраструктуры будут переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам,
возбужденным в отношении командования ВФУ.

В результате успешных совместных действий Вооруженных сил Российской Федерации и Народных Милиций ДНР и ЛНР, сегодня
был уничтожен штаб оперативно-тактической группировки „Север". Большинство офицеров штаба погибли.

По данным нашей разведки, также среди погибших командующий ОТГ „СЕВЕР" генерал Красильников.

В ходе освобождения ВОЛНОВАХИ реактивной артиллерией наступающей группировки был уничтожен штаб 53 омбр ВСУ, полученные радиоперехваты подтверждают ликвидацию командира 53 бригады полковника ТИТЕНКО.

По поступившей информации из Мариуполя в срочном порядке на вертолете был эвакуирован в тяжелом состоянии командующий
ОТГ „ВОСТОК" генерал Содоль.

Тяжелые ранения генерал получил в результате несогласованных действий военнослужащих ВСУ и
отдельного отряда „Азов" 12 бригады НГУ. При попытке проехать беспрепятственно один из блок-постов, по машине Содоля был открыт огонь.

Источник - rusvesna.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646146980
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