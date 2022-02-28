 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 01.03.2022
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19:52  Почему необходимо отменить Закон "О Первом Президенте – Елбасы", - Г.Абильсиитов
19:43  Уроки Афганской войны 1979-1989 гг. Конференция в Москве
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11:11  "Лига арабских государств" объявила о нейтралитете по событиям в Украине
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07:33  Второй фронт - фейковый, - Валерий Панов
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06:19  Четвертый день специальной военной операции на Украине стал переломным, - В.Прохватилов
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00:29  Почему Россия и США продолжают вместе заниматься ядерной сделкой с Ираном?
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Понедельник, 28.02.2022
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12:43  Псаки утверждает, что Китай присоединился к санкциям против России
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Уроки Афганской войны 1979-1989 гг. Конференция в Москве
19:43 01.03.2022

Выступление сотрудников ИРИ РАН на конференции, посвященной Афганской войне 1979-1989 гг.
17 февраля 2022 г. на площадке Музея военной формы РВИО состоялась Всероссийская научно-практическая конференция "Афганская война 1979–1989. Исторический опыт для России и глобального мира". На ней выступили д.ю.н., член-корреспондент РАН, г.н.с. ИРИ РАН В.С.Христофоров с докладом "Советское военное присутствие в Афганистане (1979–1989): проблемы мемориализации" и д.и.н., проф., в.н.с. ИРИ РАН Е.С.Сенявская с докладом "Афганистан как зона военного и социокультурного противостояния: исламская страна в восприятии Ограниченного контингента советских войск (1979–1989 гг.)"

Информация о конференции здесь.
Программа конференции.
http://iriran.ru/?q=node/2424

Источник - Институт истории РАН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646152980
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