Уроки Афганской войны 1979-1989 гг. Конференция в Москве

19:43 01.03.2022

Выступление сотрудников ИРИ РАН на конференции, посвященной Афганской войне 1979-1989 гг.

17 февраля 2022 г. на площадке Музея военной формы РВИО состоялась Всероссийская научно-практическая конференция "Афганская война 1979–1989. Исторический опыт для России и глобального мира". На ней выступили д.ю.н., член-корреспондент РАН, г.н.с. ИРИ РАН В.С.Христофоров с докладом "Советское военное присутствие в Афганистане (1979–1989): проблемы мемориализации" и д.и.н., проф., в.н.с. ИРИ РАН Е.С.Сенявская с докладом "Афганистан как зона военного и социокультурного противостояния: исламская страна в восприятии Ограниченного контингента советских войск (1979–1989 гг.)"



Информация о конференции здесь.

Программа конференции.

http://iriran.ru/?q=node/2424